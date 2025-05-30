Как сделать полезные детали интерьера из старых вещей на даче

Современная дача — это отказ от старых вещей, которые раньше было принято свозить в загородный дом. Сегодня все стараются обустроить дачу также, как и городскую квартиру, чтобы в ней было просторно, светло и чисто.







Но не все вещи, которые считаются морально устаревшими, на деле таковыми являются. Многие антикварные предметы, которые достались ещё от родственников, вполне могут стать интересными деталями интерьера и украсить любой дом.

1. Кровать

2. Швейная машина

3. Чемодан или сундук

4. Шторки

5. Салфетки

6. Самовар

7. Керосиновая лампа

Старые вещи могут пригодитьсяНа чердаке и в сарае на загородном участке можно найти множество старинных вещей, из которых получатся отличные вещи для декора дома. Это может быть как керосиновая лампа, так и чемодан, самовар, сундук. Они вполне подойдут даже для самого современного интерьера, станут его ярким акцентом и пятном. Особенно не стоит выбрасывать те вещи, которые жалко и которые уже не работают, они точно могут стать чем-то новым. Но кроме этого, будут намного ценнее купленных, потому что будут нести в себе множество тёплых воспоминаний. Такие вещи вполне способны и обычного, стандартного интерьера сделать нечто крайне необычное. Просто стоит дать им вторую жизнь.Интерьер заиграл новыми краскамиСтаринная кровать, например, панцирная, вполне может ещё послужить, не стоит списывать её со счетов. К тому же, способ воспользоваться уже имеющейся кроватью — это огромная экономия на покупке новой мебели. Стоит просто привести в порядок уже ту, что имеется дома. Для того, чтобы кровать снова обрела презентабельный вид, то её необходимо очистить от ржавчины и грязи, затем покрасить той краской, которая будет подходить по цвету к остальному интерьеру комнаты и заменить саму неудобную и скрипучую сетку на более современный и мягкий матрац.А вот, что касается кровати из дерева, этот вопрос гораздо сложнее. Некоторые из них не подлежат самостоятельной реставрации, а сделать это в мастерской может обойтись куда дороже, чем просто купить более простую, но новую. Если же кровать достаточно хорошо сохранилась, может быть отреставрирована очищением наждачной бумагой и после окрашиванием. Так будет создан совершенно новый предмет мебели.Прекрасный вариантСтаринные швейные машины по истине имели невероятное основание. Ножки были ажурными, кованными, очень красивыми. Сейчас такие найти просто невозможно, а если и получится, то стоить такая красота будет очень дорого. Потому, если на даче есть такая старинная швейная машинка, во-первых, можно попробовать научиться на ней что-то шить, а во-вторых, воспользоваться этим основанием для создания чего-то нового. Из этих ножек можно соорудить основание для консоли. Если же вместо маленькой столешницы, на которой находилась сама машинка, заменить на новую и более широкую, то получится отличный обеденный стол, за которым поместится вся семья. Но, стоит помнить, что это основание крайне тяжелое и переносить такой стол с места на место не получится. Но он вполне может стать уличным обеденным столом, за которым можно будет проводить время в тёплые летние дни. Подойдёт для установки на веранде, если его не хочется мочить, или в саду. Также из этого основания можно соорудить подставку под раковину в ванной. Отличный вариант для создания антикварного предмета мебели в любом подходящим для этого интерьере.Замечательный кофейный столикТакие вещи точно найдутся на каждой даче, и они при этом вполне ещё в хорошем состоянии, однако, морально устарели. В них много не поместится, а переносить уж точно будет неудобно, ведь старые чемоданы и сундуки весят больше того, что можно положить внутрь. Однако, старый ящик, сундук и чемодан прекрасно подойдут для создания небольшого, но оригинального кофейного столика в гостиную, на веранду или в беседку на даче. А также может быть кроме столика, прикроватной тумбочкой. Внутрь такого чемодана или сундука можно складывать книги, пульт, гаджеты, и многое другое, что необходимо иногда иметь под рукой в том или ином помещении. А вот если к более лёгкому ящику приделать колёса, то в гостиной получится передвижной столик, на котором можно расставлять закуски, или разложить газеты, сделать это мобильным местом для шитья или вязания. Ножки всем этим предметам можно выбрать яркие, или наоборот изогнутые, чтобы больше подошли под стиль интерьера спальни или гостиной.Любопытный приёмТканей на даче всегда в избытке, а вот, что сделать с ними и куда применить — идей нет. Со временем они тоже приходят в негодность, даже если лежат сложенными в сухом и проветриваемом шкафу. Материал начинает желтеть или просто истлевают. Но некоторым небольшим отрезам тканей можно найти интересное и вполне современное применение. Многие дизайнеры интерьеров вернулись к идее оформления кухонного гарнитура. Это добавляет лёгкости, интересных акцентных нот на всю кухню — использование шторки вместо дверок шкафчиков. К тому же, благодаря использованию такой шторки можно заменить уже устаревший дизайн всего гарнитура, его не придётся выбрасывать. Стоит просто снять дверцы в тех местах, где они пришли в негодность, и повесить вместо них раздвигающиеся тканевые шторки.Безусловно, ткань должна подходить к общему стилю и обстановки, отлично смотрятся такие решения в стиле прованс, где много ажурных и лёгких деталей, а также скандинавском, там простота — основа всего. Чтобы фасон и цвет шторки больше гармонировали с обстановкой, можно сделать скатерть на обеденный стол из того же материала. Лучше всего это делать с нижними шкафам, на верхних шторки могут иногда мешать, или топорщась, не закрывать всё полностью. Такой интересный приём подойдёт не только для кухни, но и для ванной. Шторками можно занавесить пространство под ванной или раковиной, скрыть полки. А некоторые закрывают похожими шторками даже целые гардеробные или платяные шкафы, отказываясь от дверей.Новое видениеКружевные салфетки — это нестареющая классика, только с набрасыванием их на подушки кровати, да телевизоров и телефонов, они перешли в другое место. И особенно ценны такие связанные салфетки, если их сделала бабушка, столь дорогую сердцу вещь выбрасывать не стоит. Ими можно укрыть баночки с вареньем и мёдом на столешнице, а также со специями, которые должны быть всегда под рукой. А если сшить кружевные салфетки вместе, то получится наволочка для декоративных подушек на диван в гостиной. Также они подходят для декларирования целых стен, абажуров и полок.Не только красивый, но и функциональныйСамовар не обязательно превращать в исключительно предмет интерьера, он, если хорошо функционирует, отлично подходит, чтобы выпить из него чай. К тому же будет красиво смотреться на столе, рядом букетом полевых цветов или деревянными элементами, такими как солонка и перечница или хлебница. Стоит только начистить его блестящие бока и вся кухня тут же станет намного уютнее. Конечно, правильно растопить самовар намного сложнее, да и дольше, чем нажать кнопку на электрическом чайнике, но зато сам аромат, который получится по итогу, не сравнится ни с чем. И особенно, если он приготовлен на щепе из берёзы или сосновой шишке.Такой раритет нельзя выбрасыватьПолезная и незаменимая в хозяйстве вещь, особенно если отключается электричество. Да и выглядит она при этом очень красиво и необычно, точно подойдёт для украшения интерьера. Конечно, сегодня никто не станет проводить чаепития с самоваром при керосиновой лампе на постоянной основе, но это не значит, что такую вещь, а особенно, если она старинная, стоит отправлять на помойку. Она может просто отлично смотреться рядом с книгами на полке или в серванте, а также заиграть новыми красками, если её переделать в электрическую лампу. Такая необычная форма подойдёт как для гостиной, так и для спальни, в ней лампа превратится в удивительный ночник. Можно заменить колпак на более современный или оставить как есть, только хорошо почистить. А воспоминания связанные с ней никуда не денутся.