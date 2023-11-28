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20 ретро фотографий о том, чтобы было в холодильниках американцев в 1950-1960-х годах



Холодильник, наполненный продуктами, как в рекламе - вот она часть американской мечты и цель каждой американской домохозяйки середины прошлого века. Но справедливости ради стоит отметить, что содержимое американских холодильников существенно отличалось от того, чтоб было в то время в холодильниках советских граждан. Смотрите сами.

1. Заграничная хозяюшка


За полвека почти ничего не изменилось.

За полвека почти ничего не изменилось.


Содержимое холодильника среднестатического американца в 1950-1960- годах лишь незначительно отличается от того, что хранят в нем сегодня

2. «Внутренний мир» холодильника


Заокеанский холодильник.

Заокеанский холодильник.

 

Стандартный набор продуктов, который американцы хранили в холодильнике, сильно отличался от того, который можно было увидеть у жителей СНГ.

3. Мужская гордость


Специально для сильного пола.

Специально для сильного пола.

Неизменным спутником холодильника была упаковка с молоком – она встречалась практически у каждой американской семьи.

4. Баночки на дверце


Еда из баночек - вот американский девиз.

Еда из баночек - вот американский девиз.

Полноценный ужин у американцев – это большая редкость и обычно его готовят только по праздникам.

5. Молоко - продукт №1!


Концентраты - американское всё.

Концентраты - американское всё.

 

И, конечно же, в холодильнике жителей США не встретить привычных кастрюлек с супами и котлетами.

6. Наполовину пуст или наполовину полон?


Американская молочка

Американская молочка

 

Американцы 1950-1960-х годов обожали мороженое, которое встречалось в их холодильниках так же часто, как и молоко.

7. Хочу вкусняшку!


И чего-то вкусненького.

И чего-то вкусненького.

В США того времени, как и до сих пор, принято закупаться продуктами в супермаркетах на пару недель вперед.

8. Гостеприимная хозяйка


Полный холодильник - залог продовольственной безопасности.

Полный холодильник - залог продовольственной безопасности.

 

Полный холодильник считался символом достатка, стабильности и благополучия американской семьи.

9. Угостить?


Холодильник - центральный объект любой американской кухни.

Холодильник - центральный объект любой американской кухни.

Располагался холодильник в кухне, которую в США обустраивали в самой большой комнате дома или квартиры.

10. Время пообедать!


И чего-нибудь сладенького.

И чего-нибудь сладенького.

Различные джемы и популярное арахисовое масло также были частыми жителями американских холодильников в 1950-1960-х годах.

11. Праздничный холодильник


А что к празднику?

А что к празднику?

 

Подавляющее большинство жителей США питались замороженными полуфабрикатами, которые быстро готовились и хранились в холодильниках.

12. Яркое угощение


Один холодильник хорошо, а 2 - лучше.

Один холодильник хорошо, а 2 - лучше.

 

Очень часто, из-за отсутствия маленьких и привычных нам продуктовых магазинчиков, жители США вынуждены были обзаводиться двумя холодильниками.

13. В холодном плену


Содержимое холодильника.

Содержимое холодильника.

 

Упаковка молока теряется среди охлажденных напитков в стеклянных бутылках, которые гордо выстроились на дверце холодильника.

14. Голодная Эм


Кто-то подловил свою родственницу, которая пыталась перекусить прямо у холодильника.

Кто-то подловил свою родственницу, которая пыталась перекусить прямо у холодильника.

 

15. Консервированный ужин


Главная пища - консервы.

Главная пища - консервы.

 

Готовые блюда можно было встретить просто законсервированными – их следовало всего лишь разогреть и подать к столу.

16. Летний ассортимент


Американская хозяйка с гордостью демонстрирует содержимое своего модного и огромного холодильника.

Американская хозяйка с гордостью демонстрирует содержимое своего модного и огромного холодильника.

 

17. Молока?


В преддверии праздника на полочках холодильников американских хозяек появлялись заранее приготовленные блюда.

В преддверии праздника на полочках холодильников американских хозяек появлялись заранее приготовленные блюда.

 

18. «Богатство» за дверцей


Настоящая кладезь продуктов.

Настоящая кладезь продуктов.

 

"Вода, соки, вино, пиво и соусы – все хранилось в различных бутылках за дверцами американских холодильников.

19. Образцовый холодильник


Образцовый холодильник

Образцовый холодильник

 

Образцово-показательный холодильник, как из американской рекламы, должен был быть полностью загружен продуктами.

20. Холодильник холостяка


Сразу и не поймёшь.

Сразу и не поймёшь.

 

На полочках минимум продуктов, бутылки и неизвестное блюдо из духовки, которое хранится прямо в форме для выпечки.

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