20 ретро фотографий о том, чтобы было в холодильниках американцев в 1950-1960-х годах

Холодильник, наполненный продуктами, как в рекламе - вот она часть американской мечты и цель каждой американской домохозяйки середины прошлого века. Но справедливости ради стоит отметить, что содержимое американских холодильников существенно отличалось от того, чтоб было в то время в холодильниках советских граждан. Смотрите сами.
1. Заграничная хозяюшка
За полвека почти ничего не изменилось.
Содержимое холодильника среднестатического американца в 1950-1960- годах лишь незначительно отличается от того, что хранят в нем сегодня
2. «Внутренний мир» холодильника
Заокеанский холодильник.
Стандартный набор продуктов, который американцы хранили в холодильнике, сильно отличался от того, который можно было увидеть у жителей СНГ.
3. Мужская гордость
Специально для сильного пола.
Неизменным спутником холодильника была упаковка с молоком – она встречалась практически у каждой американской семьи.
4. Баночки на дверце
Еда из баночек - вот американский девиз.
Полноценный ужин у американцев – это большая редкость и обычно его готовят только по праздникам.
5. Молоко - продукт №1!
Концентраты - американское всё.
И, конечно же, в холодильнике жителей США не встретить привычных кастрюлек с супами и котлетами.
6. Наполовину пуст или наполовину полон?
Американская молочка
Американцы 1950-1960-х годов обожали мороженое, которое встречалось в их холодильниках так же часто, как и молоко.
7. Хочу вкусняшку!
И чего-то вкусненького.
В США того времени, как и до сих пор, принято закупаться продуктами в супермаркетах на пару недель вперед.
8. Гостеприимная хозяйка
Полный холодильник - залог продовольственной безопасности.
Полный холодильник считался символом достатка, стабильности и благополучия американской семьи.
9. Угостить?
Холодильник - центральный объект любой американской кухни.
Располагался холодильник в кухне, которую в США обустраивали в самой большой комнате дома или квартиры.
10. Время пообедать!
И чего-нибудь сладенького.
Различные джемы и популярное арахисовое масло также были частыми жителями американских холодильников в 1950-1960-х годах.
11. Праздничный холодильник
А что к празднику?
Подавляющее большинство жителей США питались замороженными полуфабрикатами, которые быстро готовились и хранились в холодильниках.
12. Яркое угощение
Один холодильник хорошо, а 2 - лучше.
Очень часто, из-за отсутствия маленьких и привычных нам продуктовых магазинчиков, жители США вынуждены были обзаводиться двумя холодильниками.
13. В холодном плену
Содержимое холодильника.
Упаковка молока теряется среди охлажденных напитков в стеклянных бутылках, которые гордо выстроились на дверце холодильника.
14. Голодная Эм
Кто-то подловил свою родственницу, которая пыталась перекусить прямо у холодильника.
15. Консервированный ужин
Главная пища - консервы.
Готовые блюда можно было встретить просто законсервированными – их следовало всего лишь разогреть и подать к столу.
16. Летний ассортимент
Американская хозяйка с гордостью демонстрирует содержимое своего модного и огромного холодильника.
17. Молока?
В преддверии праздника на полочках холодильников американских хозяек появлялись заранее приготовленные блюда.
18. «Богатство» за дверцей
Настоящая кладезь продуктов.
"Вода, соки, вино, пиво и соусы – все хранилось в различных бутылках за дверцами американских холодильников.
19. Образцовый холодильник
Образцовый холодильник
Образцово-показательный холодильник, как из американской рекламы, должен был быть полностью загружен продуктами.
20. Холодильник холостяка
Сразу и не поймёшь.
На полочках минимум продуктов, бутылки и неизвестное блюдо из духовки, которое хранится прямо в форме для выпечки.
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