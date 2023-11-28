20 ретро фотографий о том, чтобы было в холодильниках американцев в 1950-1960-х годах

1. Заграничная хозяюшка

За полвека почти ничего не изменилось.

2. «Внутренний мир» холодильника

Заокеанский холодильник.

3. Мужская гордость

Специально для сильного пола.

4. Баночки на дверце

Еда из баночек - вот американский девиз.

5. Молоко - продукт №1!

Концентраты - американское всё.

6. Наполовину пуст или наполовину полон?

Американская молочка

7. Хочу вкусняшку!

И чего-то вкусненького.

8. Гостеприимная хозяйка

Полный холодильник - залог продовольственной безопасности.

9. Угостить?

Холодильник - центральный объект любой американской кухни.

10. Время пообедать!

И чего-нибудь сладенького.

11. Праздничный холодильник

А что к празднику?

12. Яркое угощение

Один холодильник хорошо, а 2 - лучше.

13. В холодном плену

Содержимое холодильника.

14. Голодная Эм

Кто-то подловил свою родственницу, которая пыталась перекусить прямо у холодильника.

15. Консервированный ужин

Главная пища - консервы.

16. Летний ассортимент

Американская хозяйка с гордостью демонстрирует содержимое своего модного и огромного холодильника.

17. Молока?

В преддверии праздника на полочках холодильников американских хозяек появлялись заранее приготовленные блюда.

18. «Богатство» за дверцей

Настоящая кладезь продуктов.

19. Образцовый холодильник

Образцовый холодильник

20. Холодильник холостяка

Сразу и не поймёшь.