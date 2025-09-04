Зачем в Венгрии построили «Деревню хоббитов», и почему в ней никто не живет

Необычные строения, начиная с 1737 года украшают один из холмов на северо-востоке Венгрии. Современные туристы в них сразу узнают домики хоббитов, хотя по странному стечению обстоятельств они находятся на холме с таким же названием – Gombos Hill. И это не единая странность, которая вызывает недоумение и множество вопросов, ведь эти очаровательные дома, да и саму деревеньку строили не для того, чтобы в ней жили люди.
На северо-востоке Венгрии имеется «Деревня хоббитов», но в ней никто не живет (Tokaj-Hegyalja). | Фото: jekatyerinburg.mfa.gov.hu.
Еще со времен Римской империи на территории Венгрии процветало виноделие, которое и предопределило развитие всего региона, его ландшафт и архитектуру. Да да, архитектуру. Как ни странно это звучит, но благодаря виноделию, город Токай и прилегающая территория является хранителем не только вековых винодельческих традиций, но и особого архитектурного и культурного наследия, а также собственного языка.
Виноградники Tokaj-Hegyalja высажены на длинном узком участке земли размером 90 км на 4 км (Венгрия).
Примечательно: Город Токай и винодельческие угодья площадью чуть более 88 тыс. га расположены в северо-восточной части Венгрии, у юго-восточного подножия Земпленских гор. Издревле его называют винодельческим регионом Токай-Хегьяля (Tokaj-Hegyalja). Такой направленности развития региона поспособствовал Людовик VI (1287–1347 гг.) – император Священной Римской империи с 1328 года. Ему так понравилось венгерское вино, что он пожелал, чтобы ему доставляли только этот напиток. Стоит отметить, что в 1737 году эта часть Венгрии была признана Первым закрытым винодельческим регионом в мире, а в 2002 г. комитет ЮНЕСКО признал его «культурным ландшафтом исторического винодельческого региона Токай-Хегьяля».
Живописный холм Gombos Hill усеян очаровательными домиками, в которых никто и никогда не жил (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: sokszinuvidek.24.hu.
Винные погреба на Gombos Hill напоминают жилища вымышленного народа хоббитов из «Властелина колец» (Tokaj-Hegyalja, Венгрия).
С недавнего время винодельческий регион превратился в привлекательное туристическое направление, особенно востребован холм Гомбос (Gombos Hil), усеянный странными домиками, в которых многие путешествующие узнают необычные жилища хоббитов. Знаменитая киносага «Властелин колец», снятая по произведению Дж.
Глубина погребов Gombos Hill варьируется от 10 до 40 метров (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: sokszinuvidek.24.hu.
Виноделы тех времен знали толк во всем, что связано с винодельческим ремеслом, поэтому и изобрели способ хранить дурманящий напиток не в обычных погребах, а именно на этой горе, ведь она состоит из вулканической породы – риолита. Это обстоятельство заставило людей высекать глубокие норы, длина которых может варьироваться от 10 до 40 метров, а на выходе делать треугольную крышу с деревянными дверями. Эти необычные надстройки и привлекают внимание туристов, хотя самое интересное кроется в недрах самого Gombos Hill (для знающих толк в вине, конечно же).
Винные погреба встроены в террасы Gombos Hill ровными рядами. | Фото: safereactor.cc.
В каменных погребах, спрятанных в глубине холма из вулканической породы, всегда стабильная температура (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: jekatyerinburg.mfa.gov.hu.
Конструкционные особенности винных погребов: Погреба строили не хаотично, а со знанием дела, чтобы всем семьям деревушек, занимающихся виноделием, хватило места для обустройства собственного хранилища. Погреба встроены в террасы, поэтому располагаются ровно в несколько рядов. Расстояние друг от друга составляет 6-8 метров (от двери до двери), если они принадлежат разным семьям. Фасадная часть этих строений (другие попросту уходят глубоко в холм) сложена из крупных камней, чаще прямоугольной формы. Входная группа покрыта широкой треугольной крышей, доходящей до земли, при этом видимая часть покрыта слоем дерна и буйной растительностью. Двери устанавливались массивные, сделанные из дерева, хотя некоторые хозяева могли закрепить еще и кованую решетку. Если одной семье принадлежало несколько погребов, то они могли располагать вплотную друг к другу и в подземной части соединятся переходами.
Вход в винный погреб выложен из камня, а крыша покрыта травянистой растительностью (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: sokszinuvidek.24.hu.
За несколько сотен лет каменные своды покрылись очень полезной плесенью, помогающей поддерживать нужный микроклимат (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: blog.rossandhelen.com.
По сведениям авторов Novate.ru, в этих погребах круглогодично сохраняется стабильная температура в пределах 10-12 градусов. Но не это главное в таких сооружениях. Как оказалось, влажная среда и постоянная температура способствуют образованию на сводах галерей и туннелей из риолита специфического вида подвальной плесени под названием сladosporium cellare. Именно она и является особо ценным подземным организмом, способствующим правильной ферментации виноградного продукта. За несколько десятилетий на всех каменных поверхностях появляется слой этой плесени, и только лишь тогда, когда он достигает 1-3 см, в погребе может сформироваться благоприятный микроклимат для дозревания и хранения известного на весь мир токайского вина.
Кто-то из жителей Токайского региона, как и прежде занимается виноделием, а кто-то – развивает туристический бизнес (Tokaj-Hegyalja, Венгрия).
В одном из погребов Gombos Hill устроили дегустационный зал и винную лавку, где туристы смогут сполна насладиться токайским вином (Tokaj-Hegyalja, Венгрия).
Стоит отметить, что сегодня на холме Гомбос действует 93 погреба, которые и привлекают своим внешним видом туристов, давая возможность жителям 28 деревень разнообразить свою деятельность. Теперь часть населения все так же занимается выращиванием виноградников и изготовлением вина, а другая – развивает туристическую индустрию. По понятным причинам, любителей экзотики и виноградного напитка не пускают во все погреба. Для проведения экскурсий и дегустации предназначен лишь один из них, за дверями же остальных происходит особое таинство созревания незабываемого букета токайского вина.
