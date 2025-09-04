Зачем в Венгрии построили «Деревню хоббитов», и почему в ней никто не живет

На северо-востоке Венгрии имеется «Деревня хоббитов», но в ней никто не живет (Tokaj-Hegyalja). | Фото: jekatyerinburg.mfa.gov.hu.

Виноградники Tokaj-Hegyalja высажены на длинном узком участке земли размером 90 км на 4 км (Венгрия).

Живописный холм Gombos Hill усеян очаровательными домиками, в которых никто и никогда не жил (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: sokszinuvidek.24.hu.

Винные погреба на Gombos Hill напоминают жилища вымышленного народа хоббитов из «Властелина колец» (Tokaj-Hegyalja, Венгрия).

Глубина погребов Gombos Hill варьируется от 10 до 40 метров (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: sokszinuvidek.24.hu.

Винные погреба встроены в террасы Gombos Hill ровными рядами. | Фото: safereactor.cc.

В каменных погребах, спрятанных в глубине холма из вулканической породы, всегда стабильная температура (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: jekatyerinburg.mfa.gov.hu.

Вход в винный погреб выложен из камня, а крыша покрыта травянистой растительностью (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: sokszinuvidek.24.hu.

За несколько сотен лет каменные своды покрылись очень полезной плесенью, помогающей поддерживать нужный микроклимат (Tokaj-Hegyalja, Венгрия). | Фото: blog.rossandhelen.com.

Кто-то из жителей Токайского региона, как и прежде занимается виноделием, а кто-то – развивает туристический бизнес (Tokaj-Hegyalja, Венгрия).

В одном из погребов Gombos Hill устроили дегустационный зал и винную лавку, где туристы смогут сполна насладиться токайским вином (Tokaj-Hegyalja, Венгрия).