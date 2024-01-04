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Как развлекался Калигула на своих «кораблях для удовольствий», за которыми до сих пор охотятся


Император Калигула и его «корабль для удовольствий».

Император Калигула и его «корабль для удовольствий».

Калигула остался в веках как один из самых жестоких правителей Древнего Рима. Все его грехи нам не дано узнать, но достоверно известно лишь одно: император просто обожал роскошь. Он даже приказал построить самые большие в мире прогулочные корабли, на которые сейчас идет настоящая охота.

Реконструированный портрет императора Калигулы. | Фото: commons.wikimedia.org.

Реконструированный портрет императора Калигулы. | Фото: commons.wikimedia.org.

 

Калигула правил Римской империей с 37 по 41 год н.э. За этот короткий срок за ним закрепилась слава жестокого руководителя, известного своим эксцентричным поведением и невероятными оргиями. Современники утверждают, что он был одержим постоянным поддержанием своего имиджа и порой воплощал в жизнь самые странные проекты, не жалея средств. Так, по его приказу построили три громадных корабля, которые спустили на воду небольшого озера Неми, считавшегося у римлян святым.
Панорама озера Неми. | Фото: en.wikipedia.org.

Панорама озера Неми. | Фото: en.wikipedia.org.

 
Один из кораблей озера Неми.| Фото: pinterest.com.

Один из кораблей озера Неми.| Фото: pinterest.com.

 

На тот момент это были самые большие суда в мире: около 70 метров длиной, 20 метров шириной. На них располагались каменные постройки – почти как на земле. Суда приводились в движение рядами весел и ветром, их мачты несли шелковые паруса фиолетового цвета. Корабль поворачивал с помощью четырех огромных рулевых весел длиной 11,3 метра каждое.


Художественная реконструкция корабля озера Неми. | Фото: hubpages.com.

Художественная реконструкция корабля озера Неми. | Фото: hubpages.com.

 

Древнеримский писатель и историк Гай Светоний Транквилл так описывает эти корабли:
«... десять рядов весел ... корма каждого из кораблей сверкала драгоценными камнями ... на них было достаточно ванн, галерей и салонов, росли разнообразные сорта винограда и фруктовых деревьев»
Голова медузы, найденная среди останков одного из судов Калигулы. | Фото: romeartlover.it.

Голова медузы, найденная среди останков одного из судов Калигулы. | Фото: romeartlover.it.

 
Бронзовые скульптурные головы, найденные на кораблях озера Неми. Фото: commons.wikimedia.org.

Бронзовые скульптурные головы, найденные на кораблях озера Неми. Фото: commons.wikimedia.org.

 

Каждый из кораблей был отделан мрамором, мозаикой и позолоченной медной черепицей. Суда оборудовали сантехникой, из кранов текла горячая вода. Отдельные части водопровода были богато украшены головами волков, львов, мифических существ.
Бронзовые детали корабля Калигулы. | Фото: pinterest.com.

Бронзовые детали корабля Калигулы. | Фото: pinterest.com.

 

Калигула часто наведывался на свои корабли, проводя время за разнообразными, не всегда пристойными занятиями. Согласно некоторым историческим сведениям, корабли Калигулы были сценами оргий, убийств, жестокости, музыки и спортивных соревнований.
Галера императора Калигулы на озере Неми. | Фото: catawiki.fr.

Галера императора Калигулы на озере Неми. | Фото: catawiki.fr.

 

В 41 году сумасбродного Калигулу убили заговорщики-преторианцы. Вскоре после этого его «корабли для развлечений», спущенные на воду всего лишь год назад, были лишены драгоценных предметов, а затем намеренно затоплены. В последующие века о них полностью забыли.

 
Компьютерная реконструкция облика древнеримского судна Калигулы. | Фото: ru.wikipedia.org.

Компьютерная реконструкция облика древнеримского судна Калигулы. | Фото: ru.wikipedia.org.

 
Римская галера императора Калигулы. Рисунок ХVIII века. | Фото: telegraph.co.uk.

Римская галера императора Калигулы. Рисунок ХVIII века. | Фото: telegraph.co.uk.

 

В XV веке появились первые слухи о существовании чего-то «интересного» под водой озера Неми. К 1842 году тайна кораблей Калигулы еще не была раскрыта. Исследователь Джеремиа Донован писал:
«В этом озере глубоко покоятся остатки того, что некоторые называют галерой Тиберия, другие Траяна, но что на самом деле выглядит как группа зданий, построенных на самом берегу озера. В XVI веке это место в подводном колоколе посетил Архитектор Марчи [военный инженер], а за ним еще несколько других. Был найден деревянный каркас, соединенный бронзовыми гвоздями, устланный большими плитами, опирающимися на железную решетку».
Останки римского корабля на озере Неми. | Фото: commons.wikimedia.org.

Останки римского корабля на озере Неми. | Фото: commons.wikimedia.org.

 

В 1920-е годы итальянский диктатор Бенито Муссолини распорядился провести детальные исследования загадочного объекта. В 1928-32 гг. были приложены значительные усилия, чтобы осушить озеро. На дне в грязи нашли два корабля: длиной 70 и 73 метра, а с ними множество бронзовых предметов. Обнаруженные статуи и украшения подтвердили, что эти корабли построили специально для императора Калигулы.
Бенито Муссолини на открытии музея. | Фото: rarehistoricalphotos.com.

Бенито Муссолини на открытии музея. | Фото: rarehistoricalphotos.com.

 
Корабль Калигулы в музее, 1932 год. | Фото: rarehistoricalphotos.com.

Корабль Калигулы в музее, 1932 год. | Фото: rarehistoricalphotos.com.

 

Громадные конструкции переместили в ангар и открыли музей. К сожалению, во время боевых действий в 1944 году музей был разрушен и оба корабля сгорели. Сохранившиеся детали и бронзовые украшения сегодня можно увидеть в Museo Nazionale Romano.

Через полвека в Италии снова возник интерес к Калигуле и его кораблям. В 2011 году полиция заявила, что «черные археологи» нашли у озера Неми императорскую гробницу и разграбили ее. А совсем недавно небольшое озеро опять привлекло к себе внимание. Местные рыбаки заявили, что когда их сети достают до дна, то они часто вылавливают древние артефакты. Теперь на живописном озере снова оживление: ученые с помощью гидролокаторов обследуют дно, а водолазы ищут третье, самое большое, судно императора Калигулы.

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