8 привычных для советского человека продуктов, которые пришли с Запада

1. «Гамбургеры», они же «Московские котлеты с булочкой»

Советские гамбургеры, о которых уже не каждый вспомнит. /Фото: wikiрedia.org

2. Томатный сок

Микоян привез технологию, а томаты нашлись для сока сами. /Фото: pinterest.com

3. Мороженое

Технологии производства самых любимых видов мороженого тоже привезли из Запада. /Фото: pikabu.ru

4. Сосиски

Именно западный опыт помог освоить промышленное производство сосисок. /Фото: back-in-ussr.com

5. Кетчуп

Оказывается, кетчуп появился в СССР на полвека раньше, чем обычно думают. /Фото: livejournal.com

6. Майонез

Легендарный салатный соус - родом из США. /Фото: shkolazhizni.ru

7. Кукурузные хлопья или «корнфлекс»

Первый сухой завтрак появился в СССР еще очень давно. /Фото: daily.afisha.ru

8. Консервы

Знаменитый горошек и шпроты появились тоже благодаря перениманию опыта. /Фото: cnews.com