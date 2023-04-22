13 привычек миллионеров, которые всего добились сами

Томас Корли изучал привычки 177 селф-мейд миллионеров на протяжении пяти лет. Он даже придумал специальный термин — «привычки богачей», без которых перейти к семизначному уровню дохода у вас не получится, несмотря на веру в собственную исключительность. Кстати, одно другому не мешает.
«Именно ежедневные привычки делают вас успешными людьми или неудачниками», — утверждает Корли в своей книге «Измени свои привычки, измени свою жизнь». Именно привычки являются причиной богатства или бедности, счастья или бед, хороших или плохих отношений, крепкого здоровья или болезней.
Хорошая новость заключается в том, что привычки — не черты характера, и их легко изменить. На протяжении жизни мы постоянно приобретаем и теряем новые привычки, обычно даже не замечая этого. Но если сосредоточиться на закреплении полезного навыка, привычку можно выработать сознательно и довольно быстро.
Какие же именно привычки нужно вырабатывать? Мы рассказываем, что делают все изученные корли миллионеры:
1. Они много читают
88% богатых людей каждый день посвящают минимум 30 минут чтению. Причем чтиво этого отнюдь не развлекательного характера. Чтение должно обязательно давать новые знания.
Это, как правило, три типа книг — биографии успешных людей, книги по саморазвитию или исторические работы.
2. Они занимаются спортом
76% богатых людей посвящают в день около получаса упражнениям. Чаще всего это кардио-нагрузка — бег, ходьба или велопрогулки.
Такой тип нагрузок полезен не только для тела, но и для ума. Он позитивно влияет на нейроны и способствует выработке глюкозы, которая является отличным «топливом» для мозга. Чем лучше мы «кормим» свой мозг, тем умнее становимся.
3. Они проводят время с другими успешными людьми
Вы, как правило, так же успешны, как и те люди, которые вас окружают. Богатые люди предпочитают иметь дело с целеустремленными оптимистами, которые полны энтузиазма и смотрят на мир позитивно.
Важно избегать людей, настроенных негативно. Вы рискуете стать жертвой их необоснованной критики.
4. Они преследуют только свои собственные цели
Ни в коем случае нельзя пытаться воплощать чужие мечты, даже если это стремления ваших родных и близких. Богатые люди сами ставят перед собой задачи и не жалеют сил на их решение.
Страсть превращает работу в удовольствие. Только искреннее увлечение своим делом делает вас энергичными, настойчивыми и целенаправленными.
5. Они рано встают
Около 50% богатых людей просыпаются где-то за три часа до начала своего рабочего дня. Это стратегия, которая помогает справляться с непредвиденными обстоятельствами — такими как слишком затянувшая встреча, пробки на дорогах или срочная необходимость забрать заболевшего ребенка со школы.
Независящие от вас изменения в вашем графике могут сформировать ощущение, что вы не контролируете свою жизнь.
Вставая в пять утра, у вас всегда будет время на два-три личных дела, которые вы запланировали на сегодня. Это даст вам чувство уверенности в том, что именно вы управляете своей жизнью.
6. У них несколько источников дохода
У миллионеров всегда есть несколько источников дохода. Как правило, у них около трех различным денежных «потоков». 65% богатых людей начали получать прибыль в таком режиме до того, как заработали свой первый миллион.
Примеры таких дополнительных потоков — аренда недвижимости, инвестиции на фондовом рынке, а также доля в чужом бизнесе.
7. Они ищут наставников
Наставник не просто позитивно влияет на вашу жизнь, он регулярно и активно участвует в вашем успехе. Учит, что нужно делать, а что — нет. Он дает вам ценные жизненные уроки, которые вы не сможете выучить самостоятельно.
8. Они смотрят на жизнь позитивно
Длительный успех возможен только, если вы смотрите на жизнь позитивно. Все богатые люди — это люди, которые умеют радоваться жизни.
Большинство людей даже не понимают, что настроены на негатив. Они редко прислушиваются к себе. Если вы попробуете контролировать свои мысли, то поймете, что большинство из них о чем-то отрицательном. Но осознание этого факта — это уже первый шаг к успеху.
9. Они не следуют за большинством
Все мы пытаемся вписаться в общество, в котором живем. Пытаемся соответствовать ему. Тем не менее принадлежность к большинству — это гарантия неудачи. Успешные люди создают свое собственное «общество», соответствовать которому начинают хотеть другие люди.
10. У них всегда хорошие манеры
Миллионеры следуют правилам этика — это одна из ключевых привычек успешных людей. Сюда относятся благодарственные письма, поздравление с важными жизненными событиями (такими как свадьба или день рождения), соблюдение правил поведение за столом, корректный дресс-код для различных мероприятий.
11. Они помогают другим тоже стать успешными
Помогая другим достичь успеха, вы сами двигаетесь к благополучию и богатству. Никто не может стать успешным без команды единомышленников.
Лучший способ создать свою команду — это предложить другим вместе достигнуть успеха.
Однако, вы не должны принимать в свое окружение всех, вы должны выбирать только целеустремленных и позитивных людей.
12. Они каждый день посвящают 15–30 минут размышлениям
Размышления — вот ключ к успеху. Богатые люди любят бывать наедине с собой как минимум 15 минут в день, просто, чтобы подумать.
Они думают обо всем — начиная от карьеры и финансов, и заканчивая здоровьем и благотворительностью.
Они задают себе вопросы: «Что я могу сделать, чтобы заработать больше денег? Делает ли моя работа меня счастливым? Достаточно ли того, что я делаю?»
13. Они ищут обратную связь
Страх критики — это основная причина, почему мы боимся обратной связи.
Но хороший фидбек имеет чрезвычайно важное значение. Обратная связь помогает вам понять, находитесь ли вы на правильном пути. Критика, как позитивная, так и негативная, является ключевым элементом обучения и профессионального роста.
Кроме того, она позволяет изменить курс и экспериментировать на новом поприще. Обратная связь предоставляет вам информацию, которая вам необходима, чтобы добиться успеха в любом предприятии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии