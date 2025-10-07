С нами не соску...
Почему перловка стала главным блюдом армии СССР Далеко не каждый человек любит перловую кашу. Более того, как показывает суровая действительность, от нее не в восторге очень многие солдаты. Впрочем, с этой «особенностью» восприятия продукта питания никогда не считалось Министерство обороны Советского Союза и вовсе не потому, что ненавидело своих бойцов.
Просто – кашу кушать нужно! Так почему же именно перловка была «главным блюдом»?

Почему перловка стала главным блюдом армии СССР Каша полезна. /Фото: russian7.ru. Ежедневная норма круп для советских солдат составляла 300-400 грамм. При этом какая именно это должна быть каша, в предписаниях по питанию никогда не уточнялось. Перловка стала главной кашей советской армии не просто так. Выбрана перловка была по совокупности положительных факторов. Во-первых, перловая каша очень полезная, содержит множество витаминов и минералов. Во-вторых, она достаточно сытная, способна удовлетворить голод взрослого мужчины относительно небольшой массой продукта. В-третьих, при длительном хранении перловку фактически не портят разнообразные вредители. Вишенкой на торте – цена. Стоимость перловки совсем небольшая, что опять-таки важно при обеспечении провиантом огромного количества людей на постоянной основе. Почему перловка стала главным блюдом армии СССР Было много каш. /Фото: smolbattle.ru. Еще одной особенностью перловой каши является то, что она достаточно долго поддерживает у человека чувство сытости. В этом отношении она значительно превосходит даже гречневую кашу. В условиях армейской службы такая «тонкость» также весьма важна, так как на голодный желудок очень сложно делать что-то хорошо, особенно, когда речь заходит о физическом и умственном труде.
Почему перловка стала главным блюдом армии СССР В армии готовят не правильно. /Фото: photo.i.ua. Интересный факт: в армии СССР перловую кашу называли «шрапнелью» (за визуальное сходство), а также «кирзой» и «болтами». При всем при этом, как уже было отмечено, ни солдаты, ни офицеры перловую кашу в советской армии не любили. Все потому, что есть у перловки один «страшный» недостаток. Чтобы каша была действительно вкусной, ее следует правильно готовить. В частности, перед началом варки крупу следует вымачивать в воде 5-6 часов. Это меняет ее вкусовые качества в лучшую сторону. Само собой, в абсолютном большинстве случаев армейская кухня не могла себе позволить (или просто не хотела) тратить время и силы на подобные изыски. Почему перловка стала главным блюдом армии СССР Кашу надо кушать. /Фото: twitter.com.

