Сделано в СССР: стоит ли сегодня критично относиться к качеству вещей 40-летней давности

Сколько людей, столько и мнений. Это утверждение как нельзя лучше относится к оценке качества изделий советского производства. Сегодня можно встретить как ярых сторонников всего, что сделано в эпоху СССР, так и противников той же продукции.
Черно-белые телевизоры, холодильники без «сухого мороза» (режима «No Frost»), громко тикающие часы, громоздкие и неудобные пылесосы, стиральные машины активаторного типа … Несомненно, советские приборы и технику значительно отставали по функционалу и дизайну от современных аналогов. Однако стоит признать тот факт, что эти товары были прочны и долговечны. А некоторые россияне до сих пор пользуются советскими бытовыми устройствами, доставшимися им в наследство от бабушек и дедушек.
1. Советские наручные часы
Советские наручные часы нравились не только отечественным, но и зарубежным потребителям/Фото:novate.ru
Противникам устаревших изделий это может показаться удивительным, но советские товары были популярны не только на родине, но и далеко за ее пределами. Яркий пример тому – часы производства СССР. На территории страны Советов функционировали 13 заводов, выпускающих данную продукцию. Следует отметить, что по соотношению «цена-качество» наручные часы производства СССР считались лучшими на планете. О востребованности этих изделий свидетельствовали и данные об экспорте. Советские наручные часы поставлялись в 70 государств.
2. Духи московской фабрики «Новая заря»
Аромат Красной Москвы от фабрики Новая заря нравился не только советским женщинам/Фото:tiina.
Наверняка в некоторых семьях до сих пор сохранились бабушкины духи производства фабрики «Новая заря». И ведь неспроста она их берегла, а потому, что эта парфюмерия пользовалась спросом среди модниц в ряде стран мира. Приятный теплый, слегка пряный аромат, сочетание в нем фиалковых и апельсиновых ноток сделали советские духи популярными. Настолько популярными, что данная продукция удостоилась приза на всемирной выставке, проходившей в Брюсселе.
3. Фотоаппарат «Зенит»
Советские фотоаппараты славились своим качеством/Фото:joker.ykt.ru
Другой советский товар, получивший мировую известность, - это фотоаппарат «Зенит». Под данным брендом был произведен целый ряд фото-устройств. Начиная с 1952 года в СССР было выпущено более 40 моделей фотоаппарата «Зенит». Лидером по востребованности стал «Зенит – Е». Данная модель была выпущена в огромных объемах, превышающих 8 миллионов экземпляров. Это были рекордные показатели, которыми не мог похвастаться ни один производитель однообъективных зеркальных фотоаппаратов.
4. Кеды с резиновой подошвой
Сегодня кеды вновь обрели высокую популярность, как когда-то в СССР/Фото:fineshoes.ru
В 60-х годах отечественная промышленность сделала приятный сюрприз населению страны. Речь идет о запуске производства кед с резиновой подошвой. Когда эта невероятно удобная обувь появилась в магазинах, граждане СССР стали молниеносно ее раскупать. Сначала изделия изготавливались ленинградской фабрикой «Красный треугольник». Проходили годы, десятилетия, а кеды с резиновой подошвой не теряли спроса. Более того, в наши дни даже среди огромного изобилия отечественных и зарубежных товаров такая обувь вновь приобрела популярность – правда, уже в преобразованном и обновленном виде.
5. Заключение
Если вдуматься, в СССР было много качественных и ценных вещей/Фото:you-journal.ru
На самом деле, все вышеописанные товары являются мелочью по сравнении с тем наследием советской эпохи, которым мы сегодня пользуемся. Так, советские учебники были залогом безупречного образования. И многие грамотные учителя и профессора получили свои глубокие знания именно благодаря этим учебным пособиям. Все продукты питания той эпохи были натуральными, чего не скажешь, к примеру, о современной колбасной или молочной продукции. Поэтому, говоря о качестве, мы и сегодня ориентируемся на советский ГОСТ. Советская мебель была настолько прочной, что ею пользовались несколько поколений одной семьи. Более того, ее и сегодня можно увидеть в квартирах и домах. Одним словом, пренебрежительное отношение к изделиям советского производства является ничем иным, как поверхностным впечатлением.
