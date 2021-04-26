С нами не соскучишься!

8 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Murad Saparov
    👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, т...Как выглядят инди...

Археологи обнаружили мегаполис каменного века, который доказал, что пещерные люди не были примитивны


Археологи обнаружили мегаполис каменного века, который доказал, что пещерные люди не были примитивны

Многих из нас учили, что каменный век — это волосатые пещерные люди, размахивающие деревянными дубинами и не отягощённые особым интеллектом. Многие современные археологические открытия раз за разом доказывают, что это совсем не так. Древний мегаполис обнаружили археологи в Дорсете. «Мега-хендж» Маунт-Плезант был построен больше четырёх с половиной тысяч лет назад. Вопреки распространённому мнению строился он не несколько столетий, а в дикой спешке. Чем был вызван настоящий строительный бум каменного века на стыке эпох?


Фактически, многочисленные холмы Англии свидетельствуют о строительных навыках людей эпохи неолита. Примерно в 2500 году до нашей эры, незадолго до прибытия европейцев в Британию, даже был большой строительный бум.

Раскопки Маунт-Плезант Хендж в 1970-х годах.

Раскопки Маунт-Плезант Хендж в 1970-х годах.

 

В южной Англии есть пять мега-хенджей, в том числе хендж на месте Маунт-Плезант недалеко от Дорчестера, Дорсет. Он был построен до Стоунхенджа и состоит из большого круга, выстроенного из огромных камней. В центре находится деревянное строение. Очевидно, там люди совершали религиозные ритуалы.
Поля Маунт-Плезант.

Поля Маунт-Плезант.

 

Согласно последним сведениям историков этот древний мегаполис возводился в спешке. Его строительство было завершено за пару десятилетий.
Случилось это незадолго до того, как незваные гости из Европы навсегда изменили жизнь в Британии.

Строение невероятно впечатляет своими масштабами. По размеру Маунт-Плезант соответствует девяти футбольным полям и входит в число пяти мегаполисов, включая Даррингтон-Уоллс и Эйвбери в Уилтшире.
Марден Хендж.

Марден Хендж.

 

Маунт-Плезант - один из пяти известных мега-хенджей на юге Англии того времени. Другими являются Марден, Даррингтон-Уоллс, Эйвбери и Ноултон. Все они были построены примерно в один период времени. Деревянный частокол из крупных стволов деревьев окружал город, захватывая берег и защитный ров вокруг. Размер круглого концентрического хенджа огромен, почти шесть тысяч квадратных метров. Самое интересное то, что он был полностью построен людьми, использовавшими оленьи рога в качестве инструментов для копания.
На раскопках Маунт-Плезант найдена кирка из рогов каменного века.

На раскопках Маунт-Плезант найдена кирка из рогов каменного века.

 

Участок эпохи неолита Маунт-Плезант был впервые раскопан в начале 1970-х годов. Исследователи полагают, что этот мега-хендж был возведён за тридцать пять лет. Сьюзан Грини из Школы истории, археологии и религии Кардиффского университета отметила: «Строительство Маунт-Плезант потребовало бы огромного количества людей, выкапывающих огромные канавы с помощью простых инструментов, таких как кирки из рогов. Это было в самом конце каменного века, незадолго до того, как с континента пришли люди с металлическими изделиями, новыми типами керамики, новыми стилями захоронения и так далее…»
На переднем плане - южная стена Даррингтонских стен доисторического места недалеко от Даррингтона в Уилтшире. На заднем плане изображения - западная стена участка.

На переднем плане - южная стена Даррингтонских стен доисторического места недалеко от Даррингтона в Уилтшире. На заднем плане изображения - западная стена участка.

 

Поскольку датирование объектов в 1970 году было далеко не таким эффективным, археологи провели современные исследования, использовав радиоуглеродный анализ. Специалисты пришли к выводу, что Маунт-Плезант был построен, вероятно, в 26 веке до нашей эры. Это можно считать последним бумом каменного века. Потом с континента прибыли пришельцы, которые принесли с собой новые технологии, культуру и верования.

Местные видели грядущие изменения и решили им сопротивляться. Возможно, они считали, что им не нужны никакие перемены. Древние британцы решили строить большие и лучшие памятники своим богам. Они решили уступить, но придерживаться того, что знали сами.

Среди других мегаполисов на юге Англии - Марден Хендж, крупнейший из обнаруженных на сегодняшний день. Он окружён забором из высоких стволов деревьев. Там были обнаружены такие артефакты, как захоронение раннего бронзового века, наконечники стрел и останки более тринадцати свиней. Судя по всему они были там приготовлены и съедены. Захоронение, которому около четырёх тысяч лет, принадлежало подростку. На шее мальчика было янтарное ожерелье.

Согласно недавнему исследованию, современные британцы почти не имеют отношения к гениальным фермерам эпохи неолита, построившим мега-хендж 5 000 лет назад. Вместо этого они связаны с народом, который приехал из современной Голландии и почти уничтожил создателей хенджа. По словам археолога Барри Канлиффа, почётного профессора Оксфордского университета, полученные данные «просто потрясающие».
Стоунхендж.

Стоунхендж.

 

Многие эксперты полагали ранее, что в Британию между 4400 и 4700 лет назад были экспортированы лишь технологии и культура, а не сами люди. Но новые доказательства говорят о том, что пришельцы заменили 90 процентов крестьян эпохи неолита, которые построили эти уникальные памятники и жили здесь 1500 лет. Доктор Майк Паркер Пирсон, соавтор исследования и профессор британской истории в Университете Лондона, сказал: «Большинство из нас думали, что люди, построившие Стоунхендж, были нашими прямыми предками, но на самом деле это исследование показывает, что они лишь отдаленно связаны с нами, если такая связь вообще существует. Теперь мы понимаем, что эти древние люди полностью исчезли».

Новая датировка в строительстве Маунт-Плезант помогает лучше понять тот ключевой период на стыке эпох. По мере развития археологических практик ценность подобных сооружений и важность их долгосрочного сохранения ни в коем случае нельзя недооценивать.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Археологи обнаружили мегаполис каменного века, который доказал, что пещерные люди не были примитивны

И не забудьте:
Археологи обнаружили мегаполис каменного века, который доказал, что пещерные люди не были примитивныПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх