Археологи обнаружили мегаполис каменного века, который доказал, что пещерные люди не были примитивны

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Многих из нас учили, что каменный век — это волосатые пещерные люди, размахивающие деревянными дубинами и не отягощённые особым интеллектом. Многие современные археологические открытия раз за разом доказывают, что это совсем не так. Древний мегаполис обнаружили археологи в Дорсете. «Мега-хендж» Маунт-Плезант был построен больше четырёх с половиной тысяч лет назад. Вопреки распространённому мнению строился он не несколько столетий



Многих из нас учили, что каменный век — это волосатые пещерные люди, размахивающие деревянными дубинами и не отягощённые особым интеллектом. Многие современные археологические открытия раз за разом доказывают, что это совсем не так. Древний мегаполис обнаружили археологи в Дорсете. «Мега-хендж» Маунт-Плезант был построен больше четырёх с половиной тысяч лет назад. Вопреки распространённому мнению строился он не несколько столетий , а в дикой спешке. Чем был вызван настоящий строительный бум каменного века на стыке эпох?

Раскопки Маунт-Плезант Хендж в 1970-х годах.

Поля Маунт-Плезант.

Марден Хендж.

На раскопках Маунт-Плезант найдена кирка из рогов каменного века.

На переднем плане - южная стена Даррингтонских стен доисторического места недалеко от Даррингтона в Уилтшире. На заднем плане изображения - западная стена участка.

Стоунхендж.