Свежие комментарии

Картофельные, морковные, из брокколи: 7 рецептов овощных котлет, которые по вкусу не хуже классическ



При слове «котлеты» мы, как правило, вспоминаем любимые домашние блюда с мясом. Но со временем они начинают приедаться и хочется чего-то новенького, такого, чтобы не стоять у плиты целый день. Для этого пригодятся рецепты овощных котлет, которые не только вкусные, но и чрезвычайно полезные.

1. С брокколи и сыром


Котлеты из брокколи. \ Фото: bing.com.

Котлеты из брокколи.
\ Фото: bing.com.

 

Если в доме есть небольшое количество соцветий брокколи – самое время приготовить из них котлетки, которые можно кушать как горячими, так и холодными со сметаной и соусами.

Ингредиенты:

• Брокколи – 355 г;
• Сыр твердый – 45 г;
• Чеснок – зубочек;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 70 г;
•Горчица дижонская – 1 ч.л;
• Соль, перец;
• Сухари – 3,5 ст.л;
• Масло для жарки.
Овощные котлеты из брокколи с сыром. \ Фото: google.com.

Овощные котлеты из брокколи с сыром. \ Фото: google.com.


 

Способ приготовления:

• Брокколи вымыть;
• Залить кипятком на четыре минуты;
• Вытащить и накрошить небольшим кубиком;
• Сыр натереть на терке и засыпать следом;
• Измельчить или продавить чеснок;
• Ввести соль с перцем, а затем горчицу;
• Всыпать муку;
• Вбить яйцо;
• Тщательно вымесить до однородности;
• Слепить котлетки из смеси;
• Обмакнуть в сухарях;
• Жарить с обеих сторон до ощутимой румяности.

2. Капустные


Капустные котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.

Капустные котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.

 

Простейший вариант овощных котлеток без мяса – это капустные. Они получаются сытными, вкусными и ароматными, а ещё их очень легко готовить!

Ингредиенты:

• Капуста белокочанная – 1 шт;
• Картошка – 2 шт;
• Мука – 125 г;
Манка – 3,5 ст.л;
• Лук – 2 шт;
• Соль, перец;
• Масло для жарки.
Котлеты из капусты. \ Фото: twitter.com.

Котлеты из капусты. \ Фото: twitter.com.


 

Способ приготовления:

• С капусты снять верхние листы;
• Оставшуюся головку нашинковать;
• Переложить в миску;
• Залить кипятком так, чтобы полностью покрывал капусту;
• Накрыть крышкой, дать постоять около пяти минут, затем слить;
• Плеснуть масло на сковородку;
• Выложить капусту;
• Протушить на среднем огне около двадцати минут, периодически помешивая;
• С лука снять шелуху;
• Разделить на четверти колечек;
• Отдельно от капусты обжарить лук до прозрачности;
• Картошку промыть и снять шкурку;
• Натереть на средней тёрке;
• Всыпать лук;
• Ввести капусту, перемешивая до однородности;
• Добавить манку;
• Сдобрить специями;
• Вымесить;
• Просеять следом муку и ещё раз вымесить;
• Сформировать котлетки вручную;
• Обжарить до румяности с двух сторон.

3. Картофельные


Картофельные котлеты. \ Фото: bing.com.

Картофельные котлеты. \ Фото: bing.com.

 

Из чего можно быстрее и проще всего сделать котлетки? Конечно же, из картофельного пюре! Берите на вооружение лёгкий рецепт, который пригодится даже новичкам на кухне.

Ингредиенты:

• Картошка – 6 шт;
• Мука – 55 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Масло сливочное – 55 г;
• Сухари – 105 г;
• Соль, перец;
• Масло для жарки.
Котлеты из картошки. \ Фото: delfi.lt.

Котлеты из картошки. \ Фото: delfi.lt.

 

Способ приготовления:

• Картошку промыть, снять кожуру;
• Накрошить крупными кусками;
• Отварить в кастрюле, затем перебить на пюре, вводя масло;
• Сдобрить специями по вкусу;
• Перемешать;
• Ввести яйцо;
• Следом просыпать муку;
• Размесить до однородности;
• Слепить руками котлетки;
• Обмакнуть в сухарики;
• Прожарить на сковороде около трёх-четырех минут.

4. Свекольные


Свекольные котлеты. \ Фото: jillcarnahan.com.

Свекольные котлеты. \ Фото: jillcarnahan.com.

 

Самый яркий вкус среди овощей имеет, конечно же, свекла. А потому обязательно попробуйте свекольные котлетки, которые понравятся даже детям.

Ингредиенты:

• Свекла – 850 г;
• Яйца – 2 шт;
• Манка – 95 г;
• Чеснок – пара зубков;
• Соль, перец;
• Масло для жарки.
Котлеты из свёклы. \ Фото: google.com.

Котлеты из свёклы. \ Фото: google.com.

 

Способ приготовления:

• Свеклу залить водой и варить до мягкости в течение двух часов;
• Слить воду;
• Обернуть фольгой;
• Отправить в духовку на один час при 160 градусах;
• Снять фольгу и дать охладиться;
• Удалить шкурку и пропустить через среднюю тёрку;
• Ввести яйца с манкой;
• Продавить чеснок следом;
• Добавить специи на свой вкус, перемешать;
• Дать настояться в течение двадцати минут;
• Прогреть сковороду;
• Прожарить с применением масла до румяности и корочки.

5. Кабачковые


Кабачковые котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.

Кабачковые котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.

 

А вот для этих сочных, мягких котлеток не нужен ни повод, ни много свободного времени. Просто сохраняйте рецепт, а после подавайте новое блюдо с любым соусом, включая домашнюю сметану.

Ингредиенты:

• Кабачки – 850 г;
• Сыр твердый – 105 г;
• Яйца – 2 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Лук – 1 шт;
• Зелень – пучок;
• Сухари – 105 г;
• Соль, перец;
• Масло для жарки.
Котлеты из кабачков. \ Фото: pinterest.com.

Котлеты из кабачков. \ Фото: pinterest.com.

 

Способ приготовления:

• Овощи предварительно вымыть, шкурку можно не удалять;
• Измельчить на средней по размеру тёрке;
• Ввести соль и тщательно вымесить;
• Переложить в дуршлаг и дать отстояться около двадцати минут;
• Затем жидкость отжать вручную;
• Лук мелко-мелко нашинковать;
• Зелень вымыть, нашинковать;
• Сыр измельчить на самой маленькой тёрке;
• Чеснок продавить;
• В кабачковую смесь ввести зелень, а также чесночно-луковую заготовку;
• Следом ввести яйца и сыр;
• Сдобрить солью и перцем;
• Тщательно вымесить;
• Засыпать сухариками;
• Вновь размешать;
• Слепить котлетки вручную;
• Жарить в течение трёх-пяти минут до появления корочки;
• Для мягкости можно оставить под крышкой на пару минут.

6. Со шпинатом


Котлеты со шпинатом. \ Фото: bing.com.

Котлеты со шпинатом. \ Фото: bing.com.

 

Если хочется какого-то разнообразия и отойти от привычного рациона – попробуйте приготовить этот вариант котлеток с брокколи и шпинатом. Лёгкие и сытные, они хорошо сочетаются с соусами на основе йогуртов.

Ингредиенты:

• Брокколи – половинка кочана;
• Шпинат – 405 г;
• Яйца – 3 шт;
• Чеснок сухой – половинка чайной ложки;
• Сухари – 255 г;
• Мука – четверть стакана;
• Соль, перец;
• Масло для жарки.
Котлеты со шпинатом и брокколи. \ Фото: blogspot.com.

Котлеты со шпинатом и брокколи. \ Фото: blogspot.com.

 

Способ приготовления:

• Брокколи и шпинат вымыть;
• Отделить и нашинковать соцветия;
• Следом накрошить как можно мельче листочки шпината;
• Соединить между собой;
• Ввести яйца, продавить чеснок;
• Засыпать сухари и соль с перцем;
• Перемешивать до образования густой и однородной массы;
• Сформировать руками котлетки;
• Обвалять в муке;
• Обжарить с двух сторон до образования плотной, румяной корки.

7. Морковные


Морковные котлеты. \ Фото: i.ytimg.com.

Морковные котлеты. \ Фото: i.ytimg.com.

 

Скрасить серые будни поможет яркое, красочное и вкусное блюдо. Например, позитивные и вкусные морковные котлетки, которые полюбят не только дети, но и взрослые.

Ингредиенты:

• Морковка – 505 г;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 4 ст.л;
• Петрушка – пучок;
• Манка – 55 г;
• Соль, перец;
• Масло для жарки.
Котлеты из моркови. \ Фото: google.com.

Котлеты из моркови. \ Фото: google.com.

 

Способ приготовления:

• Морковку промыть под водой и снять шкурку;
• Натереть на самой маленькой тёрке;
• Ввести часть муки, манку и вбить яйца;
• Нарубить в массу петрушку, предварительно вымытую;
• Добавить специи;
• Вымесить до однородности;
• Сформировать котлетки руками;
• Обвалять в муке;
• Обжарить в течение шести минут с двух сторон.

