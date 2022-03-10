Советы по посеву свеклы

Для того чтобы достичь высоких результатов в выращивании свеклы при посеве ее семян весной на рассаду и в открытый грунт, нужно соблюсти несколько простых правил подготовки и посева.

Это касается как почвы, так и самого посевного материала. Каким нюансам стоит уделить пристальное внимание весной?

Не секрет, что свеклу можно сеять как на рассаду или даже в теплицу, так и сразу в открытый грунт. Можно попробовать сделать это обоими способами, а заодно сравнить их на предмет успешности.



Подготовка почвы к посеву или посадке свеклы в грунт

Подготовка семян к посеву

Посев семян свеклы на рассаду

Посев семян свеклы весной в открытый грунт

Семена или рассаду свеклы выращивают в предварительно, еще по осени, подготовленной для этого почве. Так, в песчаную землю вносят перегной или перепревший компост из расчета 10 л на на 1 кв.м, а также по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия.При выращивании свеклы на тяжелых глинистых почвах на каждый квадратный метр дополнительно добавляют 10 кг торфа и 5 кг песка. Если нужно снизить кислотность почвы, вносят доломитовую муку (200-400 г на 1 кв.м) или известь (200-400 г на 1 кв.м – для песчаной земли или 300-600 г на кв.м – для суглинков и глинистой земли).Если с осени подготовить гряды не удалось, весной под перекопку необходимо внести на каждый квадратный метр 3-3,5 кг двухлетнего компоста, 5 кг торфа и два стакана золы.Последний компонент можно заменить 1 ст.л. суперфосфата, 1 ч.л. сульфата калия и 1 ч.л. мочевины или же 1 ст.л. комплексного минерального удобрения, смешав его с 200-250 г крупнозернистого песка.В качестве удобрения для свеклы нельзя вносить свежий навоз: это способствует накоплению в плодах нитратов и увеличению риска грибковых заболеваний свеклы.После внесения удобрения почву нужно хорошо перекопать на глубину 15-20 см, затем выровнять грядку и сделать бороздки глубиной 3-4 см на расстоянии около 30 см друг от друга.Для того чтобы семена свеклы взошли быстрее, их замачивают в емкости с водой, температура которой составляет 25-30°С, и выдерживают там в течение двух суток. Дважды в день, утром и вечером, воду меняют.Если перед погружением в воду предварительно поместить семена в марлевый мешочек, то обновлять воду и доставать оттуда семена будет значительно проще. Если марли под рукой нет, то можно процедить семена через дуршлаг.Второй вариант проращивания – влажная салфетка. Семена свеклы проращивают там в течение 2-3 дней, оставив салфетку в помещении с температурой около 20°С. При этом важно не забывать вовремя увлажнять ткань, чтобы семена не пересохли.Благодаря такой подготовке свекла всходит примерно на неделю раньше, чем при посеве сухими семенами. Впрочем, если вы решили посеять семена свеклы на рассаду, то этап их предварительного проращивания вполне можно пропустить.Если вы решили опробовать этот способ, то примерно в середине апреля можете приступать к посеву. К тому времени, когда придет пора высаживать рассаду свеклы в открытый грунт, почва на вашем огороде как раз прогреется до нужной температуры в 8-10°С (примерно к середине мая). При посеве семян на рассаду в теплицу подойдет и начало апреля.Посев свеклы на рассаду особенно актуален в регионах с коротким летом – таких, как Карелия или Урал.Посевной материал можно поместить в уже готовый магазинный грунт либо приготовить его своими руками, взяв дерн или садовую землю, промытый песок, торф, перегной или перепревший компост в пропорции 2:1:4:2. Все компоненты нужно тщательно перемешать и на каждые 5 л такой почвосмеси добавить полстакана древесной золы.Готовый грунт просеивают и в течение часа пропаривают в пароварке либо проливают раствором Фитоспорина по инструкции. Обработанный грунт высыпают в небольшие ящики, слегка уплотняют и раскладывают по поверхности семена свеклы, а сверху насыпают слой почвы толщиной примерно 1 см. Почву разравнивают и аккуратно поливают – так, чтобы семена остались в грунте.Посевы накрывают полиэтиленом и оставляют в светлом месте с температурой 18-20°С.Несмотря на то что место для выращивания рассады свеклы должно быть светлым, на подоконник ее все же лучше не ставить – иначе рассада рискует вытянуться.После появления всходов сеянцы закаливают, снижая температуру их содержания до 14-16°С. Через пару недель после появления всходов их можно подкормить любым комплексным удобрением для рассады, например, Малышок, Крепыш, Фертика и т.д.Пересаживать в открытый грунт сеянцы нужно после появления у них 2-3 настоящих листочков.Лучше всего высаживать свеклу на то место, где до этого произрастали бобовые, огурцы, картофель, перец, морковь, тыква или баклажан. Опытные огородники, занимающиеся выращиванием рассады на продажу, утверждают, что в июне рассаду свеклы можно высадить на гряды, которые только что освободились от сеянцев капусты и томатов. Но для этого листья с ростков свеклы нужно удалить – иначе они могут не прижиться.По мнению опытных дачников, рассадный метод выращивания свеклы помогает вырастить урожай корнеплодов почти на месяц быстрее, чем при традиционном посеве в гряды.Посевной материал помещают в землю в тот момент, когда почва стабильно прогреется минимум до 10°С. В зависимости от сорта, семена сеют в открытый грунт в разное время. В средней полосе России это время обычно приходится на середину мая для ранних сортов и начало-середину июня – для среднеспелых и поздних.Если семена свеклы позднего сорта посеять раньше положенного срока, то корнеплоды будут очень твердыми и жесткими, а нахождение светолюбивых ростков даже в небольшом затенении вообще чревато потерей урожая.Если ваш участок расположен в заболоченной низине, то для этой овощной культуры придется создать высокие грядки, соблюдая при этом определенные правила.Заранее подготовленные бороздки хорошо поливают и кладут в них семена на расстоянии 8-10 см друг от друга (для одноростковых сортов – 4-5 см). Посевы засыпают почвой, мульчируют торфом или перегноем и уплотняют.Во время возвратных заморозков посевы нужно укрыть нетканым материалом.Если вы все сделаете правильно, то уже через неделю семена свеклы взойдут, а впоследствии вас ждет богатый урожай сладких корнеплодов.