Как пенсионер основал мировую империю фастфуда KFC, стал миллионером и получил звание «полковника»

Даже сегодня Харланд Дэвид Сандерс по-прежнему улыбается своим клиентам. Смеющееся лицо этого дедушки — визитная карточка кафе по всему миру, где подают жареных цыплят по-кентуккийски. Трудно найти человека, который бы не слышал о ресторанах KFC и знаменитом Полковнике Сандерсе. Kentucky Fried Chicken — это более 21 000 торговых точек, на которых работает почти 1 миллион сотрудников в 130 странах мира. Как компании, основанной пенсионером, удалось добиться таких колоссальных успехов, а Сандерсу получить звание полковника? Секреты успеха Полковника Сандерса – далее в обзоре.
В 40 лет жизнь только начинается
Харланд Дэвид Сандерс (Harland David Sanders) появился на свет в 1890 году в многодетной семье. Родители Харланда с утра до ночи работали, жили бедно. С раннего детства мальчик был нянькой для младших детей. Когда ему исполнилось 6 лет, всё стало ещё хуже — умер отец. Мать надрывалась на двух работах, чтобы прокормить семью. На плечи ребёнка легли все домашние обязанности. Он готовил и убирал, ухаживал за братом и сестрой. Тут впервые и открылся талант, который в далёком будущем сделает его миллионером — Харланд был великолепным кулинаром. Он с лёгкостью справлялся с приготовлением разнообразных блюд, в том числе и сложных.
Семья Сандерс.
Сандерс рано пошёл работать. До 40 лет успел сменить множество профессий. Он побывал и кондуктором, и кочегаром, и грузчиком, и автослесарем. Привело это всё к тому, что к зрелому возрасту Харланд находился просто у разбитого корыта. У него не было даже собственного жилья. Однажды он слушал радио и услышал что-то вроде того, что никогда не поздно всем рискнуть и начать жизнь заново. Тут мужчину осенило, что нужно делать.
От автомастерской до ресторана быстрого питания
В 1930 году Сандерс собрал все свои сбережения и открыл на них собственный маленький бизнес — автомастерскую. Дела пошли довольно хорошо, место недалеко от трассы было выбрано удачно. В голову будущего создателя фастфуд-империи пришла гениальная идея — клиентам, которые ожидают окончания ремонта, предлагать обед. Харланд занялся этим лично. Он вспомнил те времена, когда приходилось готовить обеды на семью. Дома он готовил еду, которую потом приносил в наспех оборудованную столовую, где было так мало места, что там стояли лишь несколько стульев и один стол. Основным блюдом был жареный цыплёнок по авторскому рецепту Сандерса.
Отсюда всё начиналось.
Харланд безумно любил готовить. Он всячески старался улучшить вкус своего фирменного блюда, постоянно совершенствовал технологию его приготовления. Экспериментировал с приправами. Даже сегодня авторский набор из 11 различных трав и специй является корпоративной тайной компании. Кроме всего прочего, начинающий ресторатор ввёл ещё одно новшество, которое было решением проблемы нехватки времени у людей, ожидающих свой заказ. Сандерс стал использовать пароварку, которая позволила сократить время приготовления цыпленка с 30 минут до 15.
Харланд Сандерс экспериментировал с рецептом приготовления своего фирменного жареного цыплёнка несколько лет.
Вскоре слава о придорожной забегаловке, где подают самых вкусных жареных цыплят на свете, распространилась далеко за пределы города. Желающие отведать фантастическое блюдо съезжались со всего штата. Неожиданно Сандерс обнаружил, что на обедах зарабатывает в несколько сот раз больше, чем на ремонте машин. Так мастерская превратилась в кафе под названием «Кентуккийский жареный цыпленок Харланда Сандерса».
Теперь портреты основателя компании полковника Харланда Сандерса висят в каждом заведении KFC по всему миру.
Почему полковник или самомаркетинг — это всё
По мере роста спроса, рядом с автомастерской и заправочной станцией вырос мотель и ресторан на 142 места. Слава жареной курочки Сандерса всё росла. Харланд пришёл к выводу, что можно продавать свой фирменный рецепт и зарабатывать на этом. Он ездил по всей стране и убеждал поваров, что его способ приготовления лучший, давая им попробовать. Это действовало лучше всяких слов. Уже первые франчайзинговые контракты очень быстро сделали Сандерса довольно богатым. Во все рестораны смесь для обжарки и сегодня поступает в готовом виде, состав её не разглашается — это коммерческая тайна.
Более 21 000 торговых точек KFC в более чем 130 странах.
В 1935 году губернатор Кентукки присвоил Харланду Сандерсу неофициальное звание «полковник Кентукки» за особые заслуги перед штатом. В рамках своей уникальной стратегии саморекламы ресторатор начал называть себя полковником Сандерсом и носить белый костюм. Таким образом он подчёркивал свой имидж «типичного южного джентльмена». После этого всё, что ему было нужно, это его дружелюбная улыбка и эмблема Kentucky Fried Chicken была готова. В 1952 году, вооружившись своим секретным рецептом и белым льняным костюмом, полковник открыл свой первый франчайзинговый ресторан в Солт-Лейк-Сити, который работает там по сей день.
Сегодня рестораны сети быстрого питания полковника Сандерса можно встретить в любом уголке планеты.
Концепция полковника Сандерса продаж на ходу и его маркетинговое мастерство оказались выигрышной комбинацией. Kentucky Fried Chicken вскоре стала одной из крупнейших в мире сетей быстрого питания. Харланд заработал свой первый миллион в возрасте 65 лет. Уйдя из кулинарии в 1964 году и продав компанию инвестиционной группе за два миллиона евро, он продолжил работать общественным представителем компании и частенько снимался в её рекламе. Сандерс придумал слоган «Вкусно - пальчики оближешь» как личное подтверждение качества продукции.
Самомаркетинг и самореклама принесли обильные плоды.
Забавный факт: Сандерс никогда не сдерживался, если видел что-то, что ему не нравилось. Однажды, например, он заявил, что еда в одном из ресторанов ужасно невкусная, а соус просто отвратителен. Полковник заявил, что он похож на клей для обоев и что такое есть вообще нельзя. Какая ирония: в 1975 году KFC даже подала на Харланда в суд, требуя, чтобы он перестал делать определённые негативные замечания, но иск был отклонён.
Сандерс раскритиковал вкус блюд, которые подают в современных кафе KFC.
Полковник несколько сожалел о продаже компании. Он даже некоторое время спустя купил её первоначальную штаб-квартиру в Шелбивилле. На её территории Сандерс открыл ресторан, который назвал именем своей второй жены. Полковник умер от лейкемии в возрасте 90 лет и был похоронен в Луисвилле в своём фирменном белом костюме и чёрном галстуке. KFC по всему миру украшает его портрет и сегодня эта сеть ресторанов быстрого питания стала просто легендарной.
Полковник Сандерс был похоронен в костюме, который при жизни стал его визитной карточкой.
Памятник Харланду Сандерсу.
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