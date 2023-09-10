Как пенсионер основал мировую империю фастфуда KFC, стал миллионером и получил звание «полковника»

В 40 лет жизнь только начинается

Семья Сандерс.

От автомастерской до ресторана быстрого питания

Отсюда всё начиналось.

Харланд Сандерс экспериментировал с рецептом приготовления своего фирменного жареного цыплёнка несколько лет.

Теперь портреты основателя компании полковника Харланда Сандерса висят в каждом заведении KFC по всему миру.

Почему полковник или самомаркетинг — это всё

Более 21 000 торговых точек KFC в более чем 130 странах.

Сегодня рестораны сети быстрого питания полковника Сандерса можно встретить в любом уголке планеты.

Самомаркетинг и самореклама принесли обильные плоды.

Сандерс раскритиковал вкус блюд, которые подают в современных кафе KFC.

Полковник Сандерс был похоронен в костюме, который при жизни стал его визитной карточкой.

Памятник Харланду Сандерсу.