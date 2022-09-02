Мускари также известный как мышиный гиацинт или гадючий лук, выгодно выделяется среди других цветов на клумбе. Это неприхотливое растение с приятным ароматом зацветает в начале мая, наполняя сад соцветиями необычной формы.
Расцветка мускари может быть разной: от нежно-голубой, до насыщенно фиолетовой. Мускари быстро адаптируется к условиям произрастания: цветок комфортно чувствует себя как в тени так и на солнце, может расти на любых почвах.
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Удивительный цветок мускари
Мускари также известный как мышиный гиацинт или гадючий лук, выгодно выделяется среди других цветов на клумбе. Это неприхотливое растение с приятным ароматом зацветает в начале мая, наполняя сад соцветиями необычной формы.
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