Удивительный цветок мускари

Мускари также известный как мышиный гиацинт или гадючий лук, выгодно выделяется среди других цветов на клумбе. Это неприхотливое растение с приятным ароматом зацветает в начале мая, наполняя сад соцветиями необычной формы.

Расцветка мускари может быть разной: от нежно-голубой, до насыщенно фиолетовой. Мускари быстро адаптируется к условиям произрастания: цветок комфортно чувствует себя как в тени так и на солнце, может расти на любых почвах.

Хотите разнообразить ландшафтный дизайн? Тогда мускари — идеальный выбор!





































































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