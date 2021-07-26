Клейкая лента сегодня используется повсюду. Тонкий скотч выручает, когда нужно запаковать какую-то коробку, заклеить книгу, документ или надорванную купюру.

Неудивительно, что скотч можно без проблем купить почти на каждом углу. И в доме каждого нашего читателя наверняка скотч на хозяйстве тоже имеется.

Сегодня мы предлагаем поговорить о скотче, а также об одном лайфхаке, который сделает использование этой популярной клейкой ленты еще более удобным. И даже если под рукой не будет ножа, ножниц или любого другого острого предмета, ты всегда будешь знать, как ровненько оторвать скотч руками.





ТОНКИЙ СКОТЧ



Первую клейкую ленту, насколько известно, изобрели еще в 1882 году. Но она состояла из газовой ткани и гуттаперчи. И по-настоящему усовершенствовать ленту удалось только в 1901 году. Тогда немецкий аптекарь Оскар Тропловиц назвал свое изобретение лейкопластом.



И только в 20-х годах прошлого века молодому американскому лабораторному технику Ричарду Герли Дрю удалось соорудить целлофановую ленту, края которой были намазаны клеем. Однако заказчики изобретение приняли в штыки, поскольку из-за малого количества клея лента коробилась. А шотландского (Scotch) руководителя этого изобретателя даже обозвали скупердяем.

Как ровно оторвать скотч

Это можно понять, ведь уже в то время ходили легенды о шотландской бережливости. Но как бы там ни было, а Дрю смог доработать свое изобретение. Он разработал способ равномерного нанесения клея на целлофановую ленту. Так появился скотч, который быстро завоевал всеобщую любовь. И уже в годы Великой депрессии американцы придумали много способов использования этой клейкой ленты.Скотч незаменим в хозяйстве. Но зачастую при его использовании под рукой не оказывается ни ножа, ни ножниц, ни даже ключей, которыми его можно было бы проткнуть. Что же делать? Ведь если просто пытаться тянуть, то скотч только растянется и окажется непригодным к использованию. Конечно, некоторые рвут скотч зубами, но этот способ нам кажется совсем уж сомнительным. Что же делать?Первым делом определи место, где нужно разорвать клейкую ленту.Затем согни скотч в этом же месте, чтобы линия сгиба проходила там, где ленту нужно разорвать.Сама складка должна быть примерно в один сантиметр. После чего складку прогладь пальцами (а лучше ногтями), чтобы обе стороны скотча максимально плотно слиплись. Этот шаг максимально важен, ведь если плохо прогладить, то скотч разорвется плохо.Осталось только резко дернуть — и скотч разорвется по линии сгиба. Причем с каждым разом такой фокус будет получаться только лучше.