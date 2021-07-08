Ретро фотографии о жизни в СССР в разные периоды советской истории

1. Советский стиль

Образец интерьера из СССР. СССР, Москва, 1960-е годы.

2. Переулок в Центральном административном округе города Москвы

Арбатский переулок. СССР, Москва, 1960-е годы.

3. Бабушка в окне

Бабушка, которая наблюдает и все про всех знает. СССР, Москва, 1960-е годы.

4. Застолье

В самый разгар кухонной дискуссии. СССР, Москва, 1970-е годы.

5. Китай-город

После демонстрации. СССР, Площадь Ногина, Москва, 1978 год.

6. Терминал станции Москва-Пассажирская-Смоленская

Белорусский вокзал. СССР, Москва, 1980-е годы.

7. Уличная сцена

СССР, Москва, 1982 год.

8. Пешеходы

СССР, Площадь Пушкина, Москва, 1970-е годы.

9. Призванные на военную службу

СССР, Московская область, 1972 год. Новобранцы.СССР, Московская область, 1972 год.

10. Пейзажная фотография

Ромашки. СССР, Московская область, 1977 год.

11. Торговец валенками

Вещевой рынок. СССР, Чебоксары, 1972 год.

12. Парикмахерская на улице Солянка

Парикмахерская. СССР, Москва, 1960-е годы.

13. Кузнецкий мост

Вид на улицу в Мещанском и Тверском районах Москвы. СССР, 1972 год.

14. «Эски шахар»

Один из крупнейших базаров Узбекистана, который расположен в старой части Ташкента.

15. Ателье на Кузнецком мосту

Ателье по ремонту и пошиву одежды. СССР , Москва, 1972 год.