Как живется русским в Японии

Что удивляет человека из России, когда он оказывается в Стране восходящего солнца? Опытом делится Надежда Козулина, которая уже два года живет в Японии.



«В России холодно и пьют много водки, да?» — скорее всего, это первое, а чаще всего и последнее, что вы услышите от японца про Россию. При знакомстве вас обязательно спросят, откуда вы и зачем приехали в Японию. При этом, несмотря на близость стран, знания самих японцев о России действительно практически исчерпываются холодом и водкой. Почти невозможно убедить людей в том, что вы мало пьете, — русский должен пить много. Один знакомый японец сознался однажды, что всю жизнь думал, что Москва на Урале — столица же должна быть примерно посередине страны, разве нет? Но бывают и исключения. Однажды я под настроение станцевала на концерте в клубе. Японцы из зала кричали: «Пирожки!», «Матрешка!» и «До свиданья!». Редкий артист получает такую поддержку!











Страна гномов

А поговорить?

Хамите, парниша!

Непобедимый гамбаримас

Кто последний?

«Торчащий гвоздь забивают»