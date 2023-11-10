Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

В резиновых женщинах нуждается некоторое количество мужчин — они их любят, ухаживают за ними и с ними спят. Кое-кто этих «кукол» даже коллекционирует, гуляя каждый день с новой.



«Куклы заполнили в моей жизни пустоту. Они прекрасны, а общение с ними меня полностью устраивает. Если бы мне сейчас предложили выбрать между живой женщиной и резиновой куклой, я бы даже не колебался. Мои девочки лучше всех!» — рассказывает Эверард Кунион, официально женатый на резиновой женщине.



Любопытно, что цены на таких кукол могут достигать десятков тысяч евро. Сегодня мы заглянем в мастерскую Dreamdoll, расположенную во французском городе Дюппигайм, где изготавливаются силиконовые куклы по индивидуальным заказам. Цены в Dreamdoll начинаются от 5500 евро.















Форма для изготовления куклы в мастерской компании Dreamdoll.







Тьерри Реверди, владелец Dreamdoll, демонстрирует механическую конструкцию, служащую основой секс-куклы.







Эрик, сотрудник Dreamdoll, достает куклу из формы, проверяет ее гибкость.







Рафаэла, одна из сотрудниц компании, работает над макияжем куклы.







Рафаэла работает над глазами.





Силиконовые уши.







Рафаэла проверяет, ровно ли расположены глаза куклы.





Рафаэла наносит макияж.







Эрик проверяет куклу после формы.







Рафаэла работает над макияжем.







Рафаэла готовит куклу к отправке покупателю.







Dreamdoll изготавливает около ста кукол в год по индивидуальным заказам, большинство покупателей — европейцы.







Финальные штрихи от Тьерри Реверди, владельца Dreamdoll.







Тьерри Реверди расчесывает куклу.







Тьерри кладет куклу в ящик для отправки покупателю.



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