Самый романтичный дуб в мире

Клубы по интересам, интернет-знакомства, чаты – чего только не придумано в мире, чтобы дать возможность одиноким сердцам найти друг друга. Оказывается, есть и еще один оригинальный способ познакомиться со своей второй половинкой: написать письмо по почте и отправить его в Германию на почтовый адрес Дерева Любви. Вот уже несколько десятилетий почтальоны регулярно опускают в дупло дуба послания, и любой желающий может ответить, выбрав собеседника.













Немецкий дуб – настоящий долгожитель. Ему уже более 500 лет и его история – сплошь легенды и романтические приключения. Более века назад это дерево спасло любовь мисс Орт, дочери местного лесника, и господина Шутте-Фальше. Молодым запретили встречаться, по мнению отца девушки, союз был неблагополучным. Правда, возлюбленные решили идти наперекор родительскому запрету, тайно обменивались письмами, соорудив тайник в дупле этого дерева. Когда стало ясно, что любовь этой пары сильнее предрассудков, им разрешили пожениться. Свадебную церемонию устроили возле дуба-спасителя 2 июня 1891 года.







Свадебная церемония возле Дерева Любви



Эта история быстро облетела близлежащие поселения, и молодежь стала приезжать к дубу, чтобы тоже опустить записочку в надежде найти свою судьбу.

К 1927 году стало очевидно: пора присвоить дубу почтовый адрес, поток писем стал слишком большим, и география желающих написать существенно расширилась.Дупло находится на уровне трех метров от земли, к нему ведет деревянная лестница. Дупло используется как открытый почтовый ящик, каждый, кто приезжает сюда, может достать любое письмо и ответить на него. В неделю до сих пор на адрес дуба приходит не менее 40 писем. Интересно, что за годы таким оригинальным способом сложилось около 100 пар, а также завязалось множество дружеских переписок. Один из почтальонов, проработавших на участке более 20 лет, рассказывает, что тоже нашел свою жену благодаря письму . Оставляем адрес для всех желающих испытать судьбу:Bräutigamseiche,Dodauer Forst,23701 Eutin, GermanyЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)