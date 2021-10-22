Каким образом можно гарантировано развести костер в сырую погоду

Развести костер в сырую погоду может быть очень сложно, особенно, когда не знаешь, какие материалы для этого лучше использовать. Без специальных знаний добыча огня может затянутся на целый час, а может и вовсе не дать результата. Поэтому следует запомнить, какие вещи из тех, что есть в лесу буквально под рукой, горят лучше всего.
Хвоя отлично горит. /Фото: kakprosto.ru.
Для того, чтобы проще было развести огонь в сырую погоду, следует использовать специальные, наиболее подходящие материалы. В первую очередь необходимо искать и задействовать для розжига хвойные деревья. Лучше всего подойдут веточки сосны. Все потому, что они содержат большое количество смолы – живицы, а она всегда отлично горит, даже при чрезвычайно высокой влажности.
Подойдет березовая кора. /Фото: valentinvolk.com.
Примечание: также для розжига рекомендуется использовать хвойные поленья. Однако прежде, чем класть их в костер, придется отделить древесную кору. Все потому, что кора быстро и в большом количество накапливает влагу. Хвойная древесина быстро прогревается и отлично горит. После этого можно будет использовать другие дрова, в том числе сырые.
Березовые дрова - это хорошо. /Фото: youtube.com.
Второй важный материал, который следует поискать для розжига в сырую погоду – это березовая кора. Кору придется снять с дерева, поэтому данный метод следует использовать только в откровенно чрезвычайных случаях. Березовый покров содержит большое количество смолы и намного меньше накапливает влагу. Само собой, искать нужно как можно более сухие материалы.
Важно: березы с меньшей вероятностью гниют и становятся трухлявыми, именно поэтому, березовые дрова так хороши для костра.
Можно соорудить навесы. /Фото: livejournal.com.
Еще одно очень важное напутствие при разведении костра в сыром лесу. Если приходится добывать огонь прямо под идущим дождем следует или поискать естественно укрытие от него, или хотя бы соорудить над местом развода костра небольшой навес, который защитит его от падающих капель воды. Поджигать костер всегда нужно снизу! Пытаться сделать это сбоку или сверху – бесполезный труд.
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