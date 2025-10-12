Какие продукты мыть перед употреблением вредно, а какие – обязательно, хотя многие делают наоборот

1. Продукты, которые не рекомендуется мыть

Вода разрушает защитную пленку яиц, поэтому мыть их не рекомендуется

На мясе птицы есть бактерии, поэтому при мытье под проточной водой они могут с брызгами распространяться на другие поверхности

Мыть мясо категорически запрещается, достаточно его подсушить бумажным полотенцем

Макаронные изделия промываются исключительно после приготовления

Грибы замачивать и держать долго под водой нельзя, лучше сполоснуть их и подсушить полотенцем непосредственно перед готовкой

2. Обязательно необходимо мыть следующие продукты

Овощи и фрукты со съедобной кожурой необходимо мыть всегда

Если не помыть банку с консервами перед вскрытием, внутрь могут попасть бактерии

Перед употреблением следует мыть любые фрукты и овощи, загрязнения с кожуры которых могут попасть при очистке на съедобную мякоть

Процедура мытья орехов не просто очистит их от загрязнений, но и уберет фитиновую кислоту

На сухофруктах, даже если они находятся в герметичной упаковке, всегда собирается много мусора и грязи