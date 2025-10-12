Какие продукты мыть перед употреблением вредно, а какие – обязательно, хотя многие делают наоборот

Прежде чем употребить продукты питания, мы их моем, как и учили с детства. Но далеко не всегда это нужно делать, так как бессмысленно, а иногда и вредно. Дело в том, что процедура мытья может стать даже источником распространения бактерий и не только. Какие же продукты мыть нужно обязательно, а какие – нежелательно?
1. Продукты, которые не рекомендуется мыть
Вода разрушает защитную пленку яиц, поэтому мыть их не рекомендуется / Фото: russkie-perepela.ru
Яйца. Очень часто, для предупреждения попадания внутрь скорлупы микроорганизмов, их обрабатывают, после чего появляется своеобразная защитная пленка. Вода ее разрушает, поэтому лучше яйца не мыть.
На мясе птицы есть бактерии, поэтому при мытье под проточной водой они могут с брызгами распространяться на другие поверхности / Фото: 1beauty-life.ru
Курица. На мясе птицы есть бактерии, например, сальмонелла. Когда его начинаешь мыть, появляются брызги. Вместе с ними распространяются и бактерии. Они попадают на кран, руки, раковину. Убить сальмонеллу, а также другие бактерии поможет только термическая обработка.
Мыть мясо категорически запрещается, достаточно его подсушить бумажным полотенцем / Фото: klevo.net
Мясо. Ситуация аналогична курице. Все вопросы решит термообработка, поэтому мыть его не нужно. Используя салфетки или бумажное полотенце, мясо желательно подсушить. После данного действия сразу необходимо помыть руки горячей водой с мылом.
Макаронные изделия промываются исключительно после приготовления / Фото: pxhere.com
Макароны. Сухие сырые макароны, как оказалось, тоже моют, чего нельзя делать, иначе из них вымоется крахмал.
Грибы замачивать и держать долго под водой нельзя, лучше сполоснуть их и подсушить полотенцем непосредственно перед готовкой / Фото: make-eat.ru
Грибы. Нельзя их замачивать и держать долго под водой. В идеале сполоснуть, подсушить полотенцем непосредственно перед готовкой.
2. Обязательно необходимо мыть следующие продукты
Овощи и фрукты со съедобной кожурой необходимо мыть всегда / Фото: slenderform.ru
Овощи и фрукты со съедобной кожурой. На поверхности этих продуктов собираются микроорганизмы, загрязнения. Вода поможет от них избавиться.
Если не помыть банку с консервами перед вскрытием, внутрь могут попасть бактерии / Фото: buzzfeed.com
Банки из-под консервированных продуктов. С поверхности банки внутрь попадают бактерии, если ее предварительно не ополоснуть перед вскрытием.
Перед употреблением следует мыть любые фрукты и овощи, загрязнения с кожуры которых могут попасть при очистке на съедобную мякоть / Фото: hasznos.net
Овощи и фрукты с кожурой, которую в пищу не употребляют. Перед употреблением следует мыть любые фрукты и овощи, загрязнения с кожуры которых могут попасть при очистке на съедобную мякоть.
Процедура мытья орехов не просто очистит их от загрязнений, но и уберет фитиновую кислоту / Фото: vsemagazy.ru
Орехи. Процедура мытья не просто очистит их от загрязнений, но и уберет из них фитиновую кислоту, содержащуюся в сыром продукте. Она полезна для растения, так как предотвращает повреждения вредителями, но вредна для организма человека.
На сухофруктах, даже если они находятся в герметичной упаковке, всегда собирается много мусора и грязи / Фото: папаростов.рф
Сухофрукты. На этих продуктах, даже если они находятся в герметичной упаковке, всегда собирается много мусора и грязи. Их мыть следует обязательно, а лучше всего предварительно замочить.
