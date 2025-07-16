Куда применить старые оконные рамы

После ремонта дома или дачи остаются ещё вполне пригодные оконные рамы, которые бывает жалко выкинуть. Потому что дерево или пластик ещё не вышли окончательно из строя и такие рамы выглядят вполне хорошими, но увы, уже ненужными.
Конечно, для строительства такие рамы уже не годятся, однако, для декора вполне.
1. Теплица
Мини-теплица.
Если при ремонте удалось сохранить рамы вместе со стеклом, то их только не нужны отправлять на свалку, из них получится очень качественный и надёжный парник или теплица. Для его создания подойдут как рамы из дерева, так и бывшие пластиковые окна, открывающиеся или нет — не важно. Парник не обязательно делать слишком большим, особенно учитывая размеры не всегда просторных участков. Так получится соорудить одноместный парник для небольшого кустика зелени или даже редких цветов. Очень оригинальная и интересная идея, больше подходящая для украшения, чем для создания огорода. А вот при имении желания, сил и времени, всегда можно сделать обычный большой парник, главное, чтобы хватило материала.
2. Дом
Очень концептуальный проект.
Да, дом из старых оконных рам тоже можно построить. Конечно, это будет не зимний и даже не осенний вариант, а больше просторная крытая беседка для летних посиделок, но тем не менее. Такой дом будет продуваться, потому находиться в нём получится лишь в теплое время, но он точно будет ничем не хуже щитового.
3. Зонирование
Стекло можно заменить на пластик.
Как уже упоминалось выше, декоративный стеклянный забор из оконных рам — отличная идея и он необходим как раз для зонирования пространства. Но, безусловно проседи участка нужно расставлять только те рамы, которые хоть и отслужили своё, ещё не потеряли приличного внешнего вида. Если же они выглядят раритетными, будет ещё лучше. В целом совсем не важно есть в них стёкла или нет, потому что такая необычная пергола или ширма будет красиво смотреться при должном оформлении в любом виде. Ведь в первую очередь это не совсем забор, а скорее приспособление для обозначения зон и границ участка. Если же добавит цветные стёкла, то получится настоящий арт-объект, ни с чем несравнимый и особенно привлекательный в солнечный день.
4. Витрина
Достаточно необходимая вещь.
Для тех, у кого имеются большие коллекции разнообразных вещей, да даже книг или посуды, рамы могут стать витриной. Специальным большим шкафом, от пола до потолка состоящим из стёкол и полок, где ничто не будет заслонять любимые вещи. А тратиться на новую мебель не придётся совсем, и особенно здорово, если эти рамы будут к тому же старинными. Нет никакой нужды подбирать одинаковые, одноразмерные и даже подходящие по цвету друг к другу рамы. Красота такой витрины заключается как раз в том, что она крайне необычная и сделанная из того, что есть, это и будет их яркой отличительной чертой. Хотя, безусловно, лучше не совмещать двойные пластиковые и деревянные. Конечно, рамы не должны быть гнилыми и грязными, их стоит обязательно обработать прежде чем мастерить такую витрину.
5. Стол
Кофейный столик.
Прекрасная и простая идея применения старых оконных рам — создание стола. Получится прекрасный кофейный столик, очень модный, потому что сейчас дерево, металл или пластик и стекло столешницы крайне популярны. Но и даже большой обеденный стол из рам может смотреться очень хорошо, при этом быть прочным. В качестве основания для хорошего стола не обязательно делать ножки, можно использовать ящик. На его дно уложить что-то для декора: камушки, ракушки, декоративное стекло или ненужную бижутерию и уже сверху накрыть самой стеклянной рамой. Если в этом ящике будут небольшие дверцы, то весь этот декор можно поменять. Особенно здорово делать его в соответствии с временем года за окном. А вот для обеденного стола уже будет нужна большая рама, от веранды или террасы, также можно использовать двери, но только лёгкие, чтобы ножки не сломались в будущем от нагрузки.
6. Кровать
Стекло в таком декоре лучше полностью убрать.
Конечно, всю кровать из рам сделать не получится, но вот уникальное и декоративное изголовье вполне. Для такого дела подойдёт как одна большая и прочная рама, так и несколько маленьких. Лучше всего заменить стекло на пластик во избежание несчастных случаев. Для такого невероятного дизайна понадобится много сил времени и денежных вложений, но при этом в конце получится что-то поистине уникальное. Рамы можно покрасить в один цвет, добавить к ним декор, например, кованные или железные элементы; Украсить стразами или ракушками. Особенно красиво они будут смотреться на белых рамах. Но тут тоже лучше ограничиться деревянными, пластиковые могут не совсем подойди из-за своих размеров и толщины, но в целом ограничений нет.
7. Лампа
Интересная идея.
Светильник из оконной рамы уже звучит очень необычно, но необходимо участь его дизайн для гармоничного вписывания в интерьер. А также его, возможно, совсем не малые габариты. Но если места достаточно, то не стоит себя ограничивать в экспериментах. Пространство между рамами можно заполнить памятными и красивыми вещами, надёжно прикрепив их, чтобы не сползали, а саму подсветку разместить по бокам. Если не хочется сильно заморачиваться роль подсветки может выполнять простая гирлянда на батарейках, её тоже необходимо будет разместить под стекло, оно отлично отразит свет. Композиция будет смотреться на стене очень современно и при этом сильных затрат не потребует.
8. Зеркало
Старинная рама смотрится очень красиво.
Рамы — это уже готовая конструкция для создания чего-то совершенно нового, и зеркало как нельзя лучше впишется в неё. Всё, что нужно сделать это заменить стекла на сами зеркала, а сама конструкция оконной рамы поможет создать видимость дополнительного окна на стене, что в свою очередь увеличить так необходимое пространство в комнате. Оно станет легче, более светлым и визуально шире. Старое зеркало при этом лучше не брать, отражающий материал склонен к порче сов ремнем и появлению черных пятен, потому лучше просто купить новое. Рама же при этом может быть абсолютно любой, подходящей к интерьеру.
9. Полки
Почему бы и не использовать с толком.
Также из рам получаются хорошие полки для мелочей, телевизор они вряд ли выдержат, но небольшие вазы, рамки или статуэтки, вполне. Как и отдельно висящие полки без бортиков, и стильные книжные, книги станут не просто так называемым пылесборником, но и интересной деталью всего дизайна. Они подойдут как для интерьера дома, так и для сада. Прикрепить такие полки можно к стене дома и поставить на них кашпо, либо к забору, а также к хозблоку и хранить там небольшие лопатки или пакеты удобрений. В целом все имеющиеся рамы могут стать полками, если они до сих пор в надлежащем состоянии, дерево не гнилое и не трухлявое, тогда оно может выдержать вес вещей. В мастерской или сарае полки просто незаменимая вещь.
10. Рамки
Отлично смотрится.
Рамы от небольших окон чердака или душевой — это уже готовые отличные рамки для фотографий или картин. Обычные рамки совсем выли из моды, даже фото все стараются выставлять на обозрение как можно оригинальнее. И такие рамы помогут создать красивый коллаж, в котором фото могут быть размещены как хаотично, так и в строго продуманном порядке. Больше рамы от обычных окон больше подойдут для картин или создания настоящего семейного древа, которое тоже можно при желании нарисовать самому. Такая идея может быть самой простой в исполнении и при этом не менее оригинальной.
Источник: https://novate.ru/blogs/140725/73737/
Читать далее →
Свежие комментарии