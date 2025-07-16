Куда применить старые оконные рамы

После ремонта дома или дачи остаются ещё вполне пригодные оконные рамы, которые бывает жалко выкинуть. Потому что дерево или пластик ещё не вышли окончательно из строя и такие рамы выглядят вполне хорошими, но увы, уже ненужными.







Конечно, для строительства такие рамы уже не годятся, однако, для декора вполне.

1. Теплица

2. Дом

3. Зонирование

4. Витрина

5. Стол

6. Кровать

7. Лампа

8. Зеркало

9. Полки

10. Рамки