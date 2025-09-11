7 советов для здоровья и красоты ногтей, благодаря которым они будут выглядеть ухоженными

О красивых и ухоженных ногтях мечтает каждая дама. Но ногти часто слоятся и ломаются, и далеко не у всех хватает времени на регулярное посещение маникюрного салона для обрезной или аппаратной обработки (да и цены кусаются!). Но если следовать несложным советам по регулярному уходу за ногтями, ногти будут крепкими и здоровыми, а руки всегда будут иметь ухоженный вид.
Стандартные процедуры, обычно включенные в салонный маникюр, не включают пункты по уходу за ногтями, за исключением нанесения масла на область кутикулы уже после нанесения лака (геля), что не дает полноценного ухода ногтевой пластине. Подпиливания ногтевой пластины, разумеется, недостаточно для того, чтобы ногти были по-настоящему ухоженными. Их непременно нужно питать по всей поверхности. Для того, чтобы ногти были здоровыми, ногтевым пластинам нужен непосредственный и долговременный контакт с ухаживающими средствами. Косметологи рекомендуют устраивать ногтям разгрузочные недели, во время которых не будет наносится лак. Ниже будут перечислены 4 способа ухода за ногтями, которые сделают ногти здоровыми, красивыми и неломкими.
1. Держите руки в чистоте
Это важно для здоровья ногтей. / Фото: aliexpress.ru
Самая важная процедура в уходе за ногтями - поддержание их чистоты. Дерматологи советует ежедневно чистить ногти и кожу вокруг них зубной щеткой с использованием мыла. Это позволит не только удалить частички грязи, попавшие под ногти, но и отшелушить мертвые клетки кожи у кромки ногтей. А здоровая кутикула равно здоровые ногти.
2. Ежедневно увлажняйте кожу рук на ночь
Мало какая женщина ляжет спать, предварительно не напитав кожу лица кремом или сывороткой. Так почему же о коже рук часто забывают? Мастера ногтевого сервиса советуют каждый вечер использовать для увлажнения и питания ноготков и кутикулы смесь масел миндаля и авокадо. Или очень жирный питательный крем для рук. Важно, чтобы это произошло перед самым отходом ко сну.
3. Крем для рук и ногтей с пчелиным воском
Ингредиент номер один для ногтей. / Фото: wax.ru
Косметологи и мастера по маникюру советуют использовать крем для рук и ногтей с пчелиным воском в те периоды, когда на ногти не нанесен лак. Даже во время работы с клавиатурой ногти человека подвергаются микрострессам. Чтобы избавить ногти от ломкости и тусклого внешнего вида, идеальным решением станет крем с пчелиным воском. Максимальный эффект даст регулярное нанесение крема на ночь густым слоем. Будет здорово, если дома всегда будет хранится большая баночка с таким кремом, а на рабочем месте всегда будет находится маленький тюбик с ним для поддержания ногтей в порядке.
4. Витаминные комплексы
Витаминный комплекс для здоровья ногтей.
На фото - один из таких комплексов. При нанесении на ногти средство дает красивый блеск, но при этом выглядит, словно ногти отполированы, а не покрыты лаком. Средство ухаживает за ногтями и лечит их, заполняет микроцарапины и микротрещины на ногтевой пластине. Поверх него можно наносить обычный цветной лак. Таким образом ногтевая пластина, кроме того, будет защищена от нежелательной пигментации (от нее наиболее часто страдают любительницы лаков алого оттенка).
5. Растительные масла
Масло жожоба. / Фото: milelya.ru
Полноценный уход за ногтями не может не включать нанесение масел. Недорогое масло для кутикулы можно подобрать в любом дискаунтере косметики. При выборе мысла для ногтей обратите внимание на масло жожоба. Оно продается в любой аптеке и стоит недорого. Кроме того, это масло можно добавлять в любые ухаживающие средства по уходу за телом и волосами (молочко для тела, шампуни и т.д.). Даже это пока не по карману? Отправляйтесь на кухню и возьмите ваше подсолнечное или оливковое масло! Эффект будет почти такой же.
6. Стеклянные пилочки
Только пилочки нового поколения для здоровья ногтей!
Современные асы в мире нейл-арта и маникюра настаивают, что в настоящее время безопасное, нетравмирующее подпиливание ногтей может осуществить только современная стеклянная пилка. Стоит она обычно около 5 долларов. Единственным ее недостатком является хрупкость. Но если просто постоянно хранить пилочку в чехле и в безопасном месте, она прослужит очень долго и будет гарантированно радовать владельца революционно быстрым и нетравмирующим спиливанием свободного края ногтя. Стеклянные пилочки обладают повышенной спиливающей способностью. Пользоваться ею после традиционных абразивных пилочек будет непривычно. Одного движения хватит, чтобы спилить до 1 миллиметра свободного края ногтя.
Есть еще один совет, как сделать подпиливание ногтей минимально травматичным: совершать спиливающие движения не взад-вперед, как привыкло большинство, а только в одну сторону. Наиболее титулованные и принципиальные в своем ремесле мастера маникюра именно так и делают. Кроме того, стеклянная пилка может помочь, если на поверхности ногтя образовалась царапина или "усик". Достаточно просто провести по неровному месту стеклянной пилкой - и ноготь на глазах примет ровный вид. Небольшим недостатком стеклянной пилочки в техническом плане является то, что она плохо справляется с подпиливанием боковых сторон ногтевой пластины.
7. Уборка в перчатках
Только так! / Фото: hypecrib.com
В большинстве стран мира хозяйки даже помыслить себе не могут уборку без надевания перчаток - это рассматривается как нечто само собой разумеющееся. Когда иностранные хозяйки смотрят российские фильмы, они полагают, что персонажи, которые занимаются работой по дому без перчаток, - это такая же художественная условность, как и просыпающиеся в кино при полном макияже голливудские дивы! Обязательно нужно защищать руки при любых бытовых или садовых работах. Химикаты, входящие в состав даже привычного средства для мытья посуды, негативно сказываются на состоянии ногтей и могут навредить ногтевым пластинам даже в том случае, если регулярно осуществляется весьма качественный уход за ногтями. Удобные обтягивающие резиновые или текстильные перчатки для бытовых работ - самое простое из всех возможных средств защиты рук. Ношение перчаток во время бытовых работ сохранит состояние рук, и в том числе ногтей, лучше любых самых дорогих ухаживающих средств.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии