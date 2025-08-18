Амулеты на удачу из разных стран

С древнейших времен люди старались обзавестись амулетами и талисманами, которые, как они верили (да и сегодня верят), защищают от всяческих невзгод, приносят деньги, удачу и счастье. Некоторые разновидности амулетов широко распространены и встречаются во многих культурах, другие характерны лишь для отдельных народов.

Желудь Викинги имели обыкновение держать один желудь на подоконнике, чтобы он защищал дом от ударов молнии, которые насылает бог- громовержец Тор.Зубы крокодила Согласно поверьям некоторых африканских народов, зубы крокодила помогают выигрывать в азартные игры . Бамбук В азиатских странах можно получить в подарок росток бамбука. Считается, что он приносит своему владельцу удачу. А по учению фэншуй, если поместить горшок с побегом бамбука в восточной части комнаты, то это улучшит циркуляцию энергии ци.Треугольник Треугольник — древнейший символ с множеством значений, самые распространенные из которых — стабильность и устойчивость. Кроме того, он олицетворяет три периода жизненного цикла человека: детство, молодость, старость . Сверчок Считается символом удачи во многих азиатских культурах и у американских индейцев. Он охраняет дом и предупреждает об опасности своим стрекотом Подкова Лошадь тысячи лет считается верным и сильным помощником человека — наверное , поэтому и подкова рассматривается как вещь, способная помочь и привлечь удачу на сторону своего владельца. Во многих домах в разных странах над дверью можно увидеть прибитую подкову, которая еще служит оберегом от всяческих напастей. Качина Так называются куклы американских индейцев, в которых будто бы живут духи разных вещей. Считается, что эти духи помогают получить богатый урожай . Ловец снов Это еще один магический предмет из культуры индейцев, призванный оберегать спящего от плохих снов. По легенде, первой из людей плести этот амулет стала индианка Нокомис, которую научил этому один паук в благодарность за свое спасение. В центре конструкции оставляется отверстие, через которое проходят хорошие сны, а в окружающую сеть попадают все дурные сновидения.Дурной глаз В ближневосточном регионе для защиты от сглаза служит амулет, который обычно выглядит как глаз внутри круга. Его охотно покупают туристы как местный сувенир, хотя многие, наверное, полагаются и на его магические способности. Скарабей Скарабей считался священным животным в Древнем Египте, и талисманы, изображавшие его, очень ценились. Это насекомое олицетворяло в древнеегипетской культуре восходящее солнце, а также ассоциировалось с перерождением и трансформацией. Императорский лев-хранитель Статуи львов-хранителей можно встретить во многих азиатских странах, особенно в Китае. Чаще всего они помещаются парами возле парадного входа богатых домов, храмов или дворцов, чтобы оградить имущество хозяев от посягательств грабителей и воров. Божья коровка По распространенному поверью, божья коровка приносит благополучие и удачу, особенно если она оказалась на вашей руке. А молодой жене количество темных пятен на спинке насекомого подскажет, сколько детей у нее будет. Анкх Этот древний амулет использовали еще фараоны Древнего Египта, которые носили его как символ вечной жизни. На многих древнеегипетских рисунках изображены боги, которые с помощью анкха дарили людям загробную жизнь. Монеты Монеты — это очень распространенный символ удачи, встречающийся во многих культурах. Считается хорошим знаком подобрать монету, упавшую вверх орлом, и затем носить ее на шее, повесив на шнурок. Монеты часто кладут в карман нового пиджака или пальто, в кошелек и туфли. Дракон Могущество дракона перейдет к человеку, у которого есть изображающий его талисман. Считается, что особенно полезно иметь такой магический предмет людям, строящим карьеру, потому что дракон одаряет сильными лидерскими качествами.Свинья Во многих странах Европы, а также некоторых государствах Азии свинья олицетворяет зажиточность и благополучие. В китайской мифологии главными качествами свиньи являются честность и усердие. Неудивительно , что для собирания денег принято использовать копилки в форме этого животного Кроличья лапка Кроличья лапка — это известный талисман, но она обязательно должна быть задней. Кролики ассоциируются с плодовитостью, поэтому ношение лапки, помимо удачи, помогает в скором будущем стать отцом или матерью. Смеющийся Будда Среди всех изображений Будды приносящим особенно большую удачу и богатство считаются его смеющиеся статуэтки. По рекомендации фэншуй, статуэтку смеющегося бога надо помещать в западной части дома, и тогда она одарит вас хорошим здоровьем и достатком.Колодец желаний Во многих культурах мира принято бросать монеты на счастье в колодцы и фонтаны. Раньше верили, что таким образом можно умилостивить богов и предохранить источник воды от высыхания. Кроме того, можно посмотреть на свое отражение в колодце и загадать желание, а чтобы оно наверняка исполнилось, бросить в воду монетку.Трехногая жаба Этот талисман тоже родом из Азии. Жаба обычно держит во рту монетку, на которой выгравированы иероглифы. Чтобы талисман работал и удача не ушла от вас, не ставьте жабу так, чтобы она смотрела в сторону двери, ведущей из дома. Лестница Большой неудачей считается пройти под лестницей, прислоненной к стене или столбу. Образующийся треугольник символизирует христианскую Святую Троицу, и такой поступок считается оскорблением Святого семейства. Но если это все же произошло, то вернуть удачу и поправить дело можно, скрестив пальцы и трижды плюнув между ступенями. Кошачий глаз Многие верят, что этот полудрагоценный камень защищает от дурного глаза и устраняет трудности в жизни. Его любят носить игроки в азартные игры, которым он вроде как приносит удачу и предохраняет от крупных проигрышей. Ключ Отпереть запертую дверь или даже тайник души другого человека можно с помощью правильно подобранного ключа. По убеждениям древних, даже боги лучше слышали молитвы человека, у которого был счастливый ключ. В Японии верят, что связка из трех ключей отпирает дверь к любви, богатству и здоровью. Слон Слоны приносят удачу всюду, куда забредают, считают во многих странах Азиатского региона. Изображение пары слонов, стоящих друг напротив друга с поднятыми хоботами, помещают возле входной двери как символ гостеприимства. А еще эти могучие животные символизируют мудрость и долголетие.Четырехлистный клевер Это уникальное растение тесно связано с Ирландией, и хотя шансы найти такую разновидность клевера невелики — всего 1 к 10 000, но уж если вам так повезет, то знайте, что его четыре листика олицетворяют удачу , веру, надежду и любовь.