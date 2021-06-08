5 советских блюд, которые до сих пор любит старшее поколение, но не поймет молодежь

1. Печеный картофель

Что может быть вкуснее картошки на костре / Фото: youtube.com

Пальчики оближешь / Фото: timurakhmetov.com

Запеченый в духовке картофель не менее вкусный / Фото: galereya-kafe.ru

2. Сладкая колбаса

На вид копченая, а по вкусу сладкая / Фото: mukainuga.ru







сухари ванильные или печенье – 450 грамм;















какао – 3 столовые ложки;















масло сливочное – 60 грамм;







орехи (грецкие или любые другие) – 40-60 грамм.



Любимый советскими детьми и взрослыми десерт / Фото: yandex.ua

3. Бутерброды со шпротами

Главное украшение советского праздничного стола - шпроты / Фото:







ломтики черного хлеба;















чеснок – два зубчика;















майонез – 2 столовых ложки;















огурцы (маринованные или соленые);







шпроты (именно в масле) – одна банка.



Шпроты с огурцом - вкусно и сытно / Фото: yandex.ua

4. Квашеная капуста

В СССР баночка квашеной капусты всегда стояла в холодильнике / Фото: larecsecretov.ru

5. Орешки, наполненные вареным сгущенным молоком

Советские дети обожали орешки со сгущенкой / Фото: yandex.ru







масло сливочное или маргарин – 250 грамм;















сахар – ½ стакана;















соль – щепотка;















яйца – 2 шт.;















разрыхлитель теста – 10 грамм;











мука – 600 грамм.









1 банка сгущенного молока вареного;











масло сливочное – 100 грамм.



Блюда из СССР актуальны и сегодня / Фото: nastroenie.tv