5 советских блюд, которые до сих пор любит старшее поколение, но не поймет молодежь

Такого изобилия продуктов, как сегодня, в СССР, к сожалению, не было. В связи с этим люди научились готовить вкусные блюда из минимального продуктового набора. Советские люди были удивительными романтиками. Они обожали собираться с гитарой у костра, где пели песни и в углях пекли картошку – настоящее лакомство.
1. Печеный картофель
Что может быть вкуснее картошки на костре / Фото: youtube.com
Уникальное блюдо, которому было посвящено немало песен. Только выходцы из Советского Союза могут оценить, насколько приятно на природе, проголодавшись, разломить пополам горячий картофель, посолить и съесть.
Блюдо это простое. Для начала необходимо подождать пока большой огонь приутихнет, а угли будут тлеть. Вымытая картошка заворачивается в фольгу, каждая отдельно, и помещается внутрь углей. Сверху она накрывается теми же углями.
Пальчики оближешь / Фото: timurakhmetov.com
Приблизительно спустя сорок минут она уже будет полностью готова. Чтобы ускорить процесс готовки, стоит взять средние по размеру картофелины. В случае с мелкими клубнями есть риск, что они сгорят, а с более крупными – останутся внутри сырыми. Готовая картошка из углей выгребается аккуратно с помощью палочки. После того, как фольга немного остынет, она снимается. Все – приготовленное лакомство можно есть.
Запеченый в духовке картофель не менее вкусный / Фото: galereya-kafe.ru
На заметку! Как вариант – запекание картофеля в духовке дома. Процесс подготовки точно такой же, как и при готовке на костре. Картофель, завернутый в фольгу, кладут в духовой шкаф на один час. Запекание осуществляется при температуре 180 градусов Цельсия.
2. Сладкая колбаса
На вид копченая, а по вкусу сладкая / Фото: mukainuga.ru
В дефиците в Советском Союзе было большинство продуктов. Но народ не расстраивался. Из простого набора готовили вкуснейшие десерты. Рецепт сладкой колбасы, используемый нашими мамами и бабушками, актуален и сейчас. Для приготовления понадобятся:
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- сухари ванильные или печенье – 450 грамм;
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- какао – 3 столовые ложки;
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- масло сливочное – 60 грамм;
- орехи (грецкие или любые другие) – 40-60 грамм.
Любимый советскими детьми и взрослыми десерт / Фото: yandex.ua
В СССР орехи измельчались в мясорубке, а сегодня можно ускорить процесс при помощи блендера. Вручную превратить их в мелкую крошку можно при помощи разделочной доски и скалки. Все продукты выкладываются в большую миску, туда же помещается масло, предварительно размягченное, какао. Можно добавить немного сгущенки, если печенье не очень сладкое. Туда же высыпаются орехи. Содержимое перемешивается. Из сладкой массы формируется колбаска, обваливается в порошке какао, заворачивается в пищевую пленку и на три часа отправляется в холодильник для застывания. По истечении этого времени можно ее употреблять в пищу. Получается очень вкусный десерт.
3. Бутерброды со шпротами
Главное украшение советского праздничного стола - шпроты / Фото:
Современного человека шпротами удивить невозможно. Совершенно по-другому обстояли дела в СССР. Это был настоящий деликатес, который покупался только по большим праздникам. Именно со шпротами делали бутерброды. Рецептов было несколько. Для самого простого и популярного понадобятся:
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- ломтики черного хлеба;
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- чеснок – два зубчика;
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- майонез – 2 столовых ложки;
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- огурцы (маринованные или соленые);
- шпроты (именно в масле) – одна банка.
Шпроты с огурцом - вкусно и сытно / Фото: yandex.ua
Хлеб предварительно обжаривается на подсолнечном масле. Майонез с измельченным чесноком смешивается, после чего этим соусом намазывается одна сторона поджаренного хлеба. Сверху кладется одна рыбка, добавляется огурчик.
4. Квашеная капуста
В СССР баночка квашеной капусты всегда стояла в холодильнике / Фото: larecsecretov.ru
Блюдо, которое и сегодня нередко готовят наши хозяйки. Крупную белокочанную капусту мелко шинкуют, добавляют в нее морковь (достаточно натереть 2 или 3 штуки), добавляют перец-горошек, черный. Овощи разминаются руками и укладываются в обычную банку емкостью три литра. Слои капусты перекладываются лаврушкой (можно и без нее).
Отдельно готовится солевой раствор из расчета на литр прокипяченной воды по столовой ложке сахарного песка и соли. Капуста заливается этим раствором, сверху банка прикрывается марлей и на трое суток ставится в холодильник или другое прохладное место.
5. Орешки, наполненные вареным сгущенным молоком
Советские дети обожали орешки со сгущенкой / Фото: yandex.ru
Это лакомство обожали все в детстве. У многих до сих пор сохранились специальные формочки для выпечки.
Рецепт приготовления теста очень простой. Понадобится:
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- масло сливочное или маргарин – 250 грамм;
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- сахар – ½ стакана;
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- соль – щепотка;
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- яйца – 2 шт.;
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- разрыхлитель теста – 10 грамм;
- мука – 600 грамм.
Ингредиенты хорошо смешиваются, в самом конце добавляется мука. Тесто вымешивается и кладется на один час в холодильник. Форма предварительно разогревается и в ней из готового теста выпекаются половинки орешков, которые на время убираются в сторону.
Для крема-начинки нужно:
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- 1 банка сгущенного молока вареного;
- масло сливочное – 100 грамм.
Все это смешивается и взбивается. Полученной массой наполняют половинки орешков и соединяют их.
Блюда из СССР актуальны и сегодня / Фото: nastroenie.tv
Перечисленные советские блюда очень вкусные, сытные и доступные по стоимости. Поэтому их можно сделать и сегодня. К тому же, готовка не займет много времени. Зато гастрономическое удовольствие гарантировано!
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