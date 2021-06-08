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5 советских блюд, которые до сих пор любит старшее поколение, но не поймет молодежь


5 советских блюд, которые до сих пор любит старшее поколение, но не поймет молодежь


Такого изобилия продуктов, как сегодня, в СССР, к сожалению, не было. В связи с этим люди научились готовить вкусные блюда из минимального продуктового набора. Советские люди были удивительными романтиками. Они обожали собираться с гитарой у костра, где пели песни и в углях пекли картошку – настоящее лакомство.

1. Печеный картофель


Что может быть вкуснее картошки на костре / Фото: youtube.com

Что может быть вкуснее картошки на костре / Фото: youtube.com

 

Уникальное блюдо, которому было посвящено немало песен. Только выходцы из Советского Союза могут оценить, насколько приятно на природе, проголодавшись, разломить пополам горячий картофель, посолить и съесть.
Блюдо это простое. Для начала необходимо подождать пока большой огонь приутихнет, а угли будут тлеть. Вымытая картошка заворачивается в фольгу, каждая отдельно, и помещается внутрь углей. Сверху она накрывается теми же углями.
Пальчики оближешь / Фото: timurakhmetov.com

Пальчики оближешь / Фото: timurakhmetov.com

 

Приблизительно спустя сорок минут она уже будет полностью готова. Чтобы ускорить процесс готовки, стоит взять средние по размеру картофелины. В случае с мелкими клубнями есть риск, что они сгорят, а с более крупными – останутся внутри сырыми. Готовая картошка из углей выгребается аккуратно с помощью палочки. После того, как фольга немного остынет, она снимается.
Все – приготовленное лакомство можно есть.
Запеченый в духовке картофель не менее вкусный / Фото: galereya-kafe.ru

Запеченый в духовке картофель не менее вкусный / Фото: galereya-kafe.ru

 

На заметку! Как вариант – запекание картофеля в духовке дома. Процесс подготовки точно такой же, как и при готовке на костре. Картофель, завернутый в фольгу, кладут в духовой шкаф на один час. Запекание осуществляется при температуре 180 градусов Цельсия.

2. Сладкая колбаса


На вид копченая, а по вкусу сладкая / Фото: mukainuga.ru

На вид копченая, а по вкусу сладкая / Фото: mukainuga.ru

 

В дефиците в Советском Союзе было большинство продуктов. Но народ не расстраивался. Из простого набора готовили вкуснейшие десерты. Рецепт сладкой колбасы, используемый нашими мамами и бабушками, актуален и сейчас. Для приготовления понадобятся:



    • сухари ванильные или печенье – 450 грамм;







    • какао – 3 столовые ложки;







    • масло сливочное – 60 грамм;



  • орехи (грецкие или любые другие) – 40-60 грамм.


Любимый советскими детьми и взрослыми десерт / Фото: yandex.ua

Любимый советскими детьми и взрослыми десерт / Фото: yandex.ua

 

В СССР орехи измельчались в мясорубке, а сегодня можно ускорить процесс при помощи блендера. Вручную превратить их в мелкую крошку можно при помощи разделочной доски и скалки. Все продукты выкладываются в большую миску, туда же помещается масло, предварительно размягченное, какао. Можно добавить немного сгущенки, если печенье не очень сладкое. Туда же высыпаются орехи. Содержимое перемешивается. Из сладкой массы формируется колбаска, обваливается в порошке какао, заворачивается в пищевую пленку и на три часа отправляется в холодильник для застывания. По истечении этого времени можно ее употреблять в пищу. Получается очень вкусный десерт.

3. Бутерброды со шпротами


Главное украшение советского праздничного стола - шпроты / Фото:

Главное украшение советского праздничного стола - шпроты / Фото:

 

Современного человека шпротами удивить невозможно. Совершенно по-другому обстояли дела в СССР. Это был настоящий деликатес, который покупался только по большим праздникам. Именно со шпротами делали бутерброды. Рецептов было несколько. Для самого простого и популярного понадобятся:



    • ломтики черного хлеба;







    • чеснок – два зубчика;







    • майонез – 2 столовых ложки;







    • огурцы (маринованные или соленые);



  • шпроты (именно в масле) – одна банка.


Шпроты с огурцом - вкусно и сытно / Фото: yandex.ua

Шпроты с огурцом - вкусно и сытно / Фото: yandex.ua

 

Хлеб предварительно обжаривается на подсолнечном масле. Майонез с измельченным чесноком смешивается, после чего этим соусом намазывается одна сторона поджаренного хлеба. Сверху кладется одна рыбка, добавляется огурчик.

4. Квашеная капуста


В СССР баночка квашеной капусты всегда стояла в холодильнике / Фото: larecsecretov.ru

В СССР баночка квашеной капусты всегда стояла в холодильнике / Фото: larecsecretov.ru

 

Блюдо, которое и сегодня нередко готовят наши хозяйки. Крупную белокочанную капусту мелко шинкуют, добавляют в нее морковь (достаточно натереть 2 или 3 штуки), добавляют перец-горошек, черный. Овощи разминаются руками и укладываются в обычную банку емкостью три литра. Слои капусты перекладываются лаврушкой (можно и без нее).
Отдельно готовится солевой раствор из расчета на литр прокипяченной воды по столовой ложке сахарного песка и соли. Капуста заливается этим раствором, сверху банка прикрывается марлей и на трое суток ставится в холодильник или другое прохладное место.

5. Орешки, наполненные вареным сгущенным молоком


Советские дети обожали орешки со сгущенкой / Фото: yandex.ru

Советские дети обожали орешки со сгущенкой / Фото: yandex.ru

 

Это лакомство обожали все в детстве. У многих до сих пор сохранились специальные формочки для выпечки.
Рецепт приготовления теста очень простой. Понадобится:



    • масло сливочное или маргарин – 250 грамм;







    • сахар – ½ стакана;







    • соль – щепотка;







    • яйца – 2 шт.;







    • разрыхлитель теста – 10 грамм;





  • мука – 600 грамм.


Ингредиенты хорошо смешиваются, в самом конце добавляется мука. Тесто вымешивается и кладется на один час в холодильник. Форма предварительно разогревается и в ней из готового теста выпекаются половинки орешков, которые на время убираются в сторону.

Для крема-начинки нужно:



    • 1 банка сгущенного молока вареного;





  • масло сливочное – 100 грамм.


Все это смешивается и взбивается. Полученной массой наполняют половинки орешков и соединяют их.
Блюда из СССР актуальны и сегодня / Фото: nastroenie.tv

Блюда из СССР актуальны и сегодня / Фото: nastroenie.tv

 

Перечисленные советские блюда очень вкусные, сытные и доступные по стоимости. Поэтому их можно сделать и сегодня. К тому же, готовка не займет много времени. Зато гастрономическое удовольствие гарантировано!

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