7 ошибок в организации хранения, которые мешают жить

Недостаточно иметь дома много систем хранения – гораздо важнее правильно их организовать. Novate.ru рассказывает, какие ошибки чаще всего допускают в этом вопросе, и как их исправить. Спойлер: бездумная покупка органайзеров тоже входит в этот список.



Ошибка 1: Нет системы

Ошибка 2: Бездумная покупка органайзеров

Ошибка 3: Слишком много стеллажей и открытых полок

Ошибка 4: Вещи лежат не там, где ими пользуются

Ошибка 5: Сложная система хранения

Ошибка 6: Отсутствие вертикального хранения

Ошибка 7: Годами нет изменений

У очков должно быть свое местоПервая ошибка, которую вы можете допустить в организации хранения – отсутствие системы.В этом случае вещи постоянно будут переезжать с места на место, потому что ПМЖ у них нет. В итоге одни и те же предметы могут оказываться сегодня оказаться в шкафу, а завтра – в ящике или коробке, что существенно усложняет их поиск.Чтобы избежать такого исхода, разбейте вещи по категориям и выделите для каждой из них свое место хранения. Можете объединить предметы по любому признаку – главное, чтобы вы понимали их связь. Так вы всегда будете знать, где что лежит, и поиски будут занимать минимум времени (как, впрочем, и уборка).Органайзеры нужно покупать с умомОбычно органайзеры покупают тогда, когда в квартире появляется беспорядок. Кажется, что вещи негде хранить, поэтому они и валяются хаотично по квартире. Однако прежде, чем бежать в магазин, нужно разобраться в причинах появления беспорядка. Если этого не сделать, органайзеры могут не подойти по размеру, дублировать друг друга и создавать еще больший хаос в квартире. В результате вам все так же сложно найти вещи.Поэтому для начала нужно провести ревизию и определить, какие предметы вам действительно нужны, а каким пора на пенсию (их можно выбросить, подарить, продать, смотря, что это за вещь и в каком состоянии находится).После этого составьте список вещей, у которых нет своего места, и уже конкретно под них покупайте органайзеры. Также важно учитывать размеры шкафов и полок, на которых вы планируете все это хранить. Будет обидно, если новый органайзер не пройдет по габаритам или, наоборот, окажется слишком маленьким.Варианты неудачного хранения в спальнеОткрытое хранение смотрится легко, воздушно (что актуально для маленьких квартир), но в то же время создает больше всего беспорядка. Кроме того, за счет своих особенностей оно подходит далеко не для всех вещей. Например, если вы будете хранить на полке мелкие предметы, они будут смотреться хаотично, даже если вы потратите полчаса на их расстановку. А вот с крупными вещами такого не случится, к тому же уборка будет гораздо проще. В крайнем случае можно скомбинировать предметы разного размера. Возьмите фотографию в рамке, подсвечник, шкатулку, пару книг, статуэтку и создайте гармоничную композицию. Важно, чтобы вещи были в одном стиле или цветовой гамме.Часто фен хранится в спальне, а пользуются им в ваннойА вы замечали, что если вещи лежат далеко от места их непосредственного использования, приходится делать много лишних движений? В итоге они оказываются не на своих местах, поверхности захламляются и в доме образуется бардак. Это касается абсолютно всего – одежды, посуды, хозяйственных принадлежностей, документов, мелких вещей, вроде зарядных устройств, ключей и пр.Грамотно организуйте хранение во всех зонах, и тогда хаос будет посещать вашу квартиру гораздо реже. Одежду стоит держать в спальне, посуду – на кухне, бытовую химию – в зоне раковины или шкафчика в ванной, документы – около рабочего стола. Не переносите вещи из комнаты в комнату, а если и делаете это – обязательно возвращайте все на место. Так вам не придется тратить время на поиски и поддерживать порядок станет намного проще.Наводите порядок и упрощайте хранениеСистемы хранения не должны полностью повторять то, что предлагают эксперты по наведению порядка. В первую очередь, они должны быть простыми и удобными конкретно для вас. Еще один момент – не усложняйте. Если каждую вещь придется складывать по многоступенчатому алгоритму, порядок не продержится и пары дней. Со временем вы устанете соблюдать все правила, и будете оставлять вещи где придется. Качественное хранения должно быть понятным, доступным, без лишних движений и ограничений. Чем легче будет вернуть вещь на место, тем больше вероятность, что вы это сделаете, а не оставите на ближайшем столе или кресле.Используйте дверцу тумбы для храненияОбычно мы по максимуму используем для хранения горизонтальные поверхности (столы, комоды, тумбы, комоды), но абсолютно игнорируем вертикальные. А ведь это отличная возможность увеличить объем хранения, сделать его более удобным и практичным. Внимательно осмотрите комнату: скорее всего, в ней есть незадействованные углы, стены, дверцы шкафов и прочие поверхности, которые можно использовать с умом.Например, на внутреннюю часть дверцы шкафа можно повесить крючки и хранить там ремни, сумки, головные уборы. В угол спальни можно поставить высокий стеллаж для книг и комнатных растений. На дверь комнаты можно повесить зеркало, чтобы появилась возможность убрать массивную напольную модель. Навесные системы позволят по максимуму разгрузить другие поверхности и избежать визуального шума.Хранение не меняется годамиОставлять одни и те же системы хранения на протяжении многих лет – это ошибка, ведь меняется образ жизни, количество вещей в квартире, состав семьи и пр. Поэтому то, что изначально было удобным и полезным, через время может стать абсолютно неэффективным. Советуем не дожидаться момента, когда вы ничего не сможете найти в спальне или в гостиной, и периодически пересматривать имеющиеся системы хранения. Возможно, вы поймете, что какие-то системы уже лишние, каких-то не хватает, где-то нужно провести расхламление, а где-то – реорганизацию.