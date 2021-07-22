Лучше, чем в магазине: 3 простых рецепта для ароматного и вкусного домашнего хлеба

Думаете, готовить хлеб самостоятельно сложно? А вот и нет! Для того, чтобы он получился вкусным и мягким, можно даже не включать духовку. В последнее время магазинный хлеб не радует вкусом и стоимостью, поэтому определенно стоит попробовать испечь его на своей кухне. Хлеб можно готовить в микроволновке, на сковороде или в мультиварке. А многим по нраву придется хлеб с изысканным вкусом, который остается мягким 5 дней. Несколько простых и быстрых рецептов, а также пара хитростей помогут удивить семью и сделать любую трапезу поистине домашней.
1. Хлеб с картофелем
Домашний хлеб будет намного вкуснее покупного, если использовать пару секретов. /Фото: vash.market
Зачастую домашний хлеб остается вкусным и мягким всего несколько дней сразу после приготовления. А потом он быстро твердеет и превращается в неаппетитную закуску, еще до того как его съедают. Насладиться вкусом мягкого и необычного хлеба поможет простой рецепт. Для него понадобится:
• 50 г сахара;
• 350 г молока;
• 500 г муки;
• 1 картофель;
• 50 г сливочного мака;
• 10 г свежих дрожжей;
• 50 г мака;
• щепотка соли.
Теперь приступаем к приготовлению. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Молоко нужно нагреть до кипения, добавить в него сахар и измельченные дрожжи. Смешать и оставить на полчаса. Картофелину отвариваем, пока она не станет достаточно мягкой, чтобы ее можно было натереть. К ней добавляем муку, дрожжи, смешанные с молоком и щепотку сахара. Тесто замешивается в миске, а потом на твердой ровной поверхности. После того, как оно станет эластичным, в него нужно добавить половинку сливочного масла. Тщательно перемешать, а потом добавить вторую половину. Полученное тесто оставляем на час в теплом месте, пока оно не вырастет вдвое.
Красиво, а главное очень вкусно. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Когда тесто увеличилось в размерах, его нужно поделить на две части. Из каждой получится по буханке хлеба. Обе части разминаем по отдельности и оставляем подниматься еще на час. Затем смачиваем их поверхность водой и щедро посыпаем маком. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. Готовность примерно через полчаса или пока поверхность хлеба не подрумянится.
2. Хлеб в сковороде
Невероятно простой рецепт, который доступен любому. /Фото: daynews.com.ua
Для тех, кто не любит готовить в духовки или просто ее не имеет, есть альтернативное решение. Легкий и незамысловатый рецепт хлеба на сковороде придется по душе даже мужчинам. Для приготовления хлеба понадобится:
• 500 мл воды;
• чайная ложка сахара;
• чайная ложка соли;
• 5,5 грамм дрожжей;
• 500 грамм муки;
• 1 чайная ложка растительного масла.
Приступаем к приготовлению теста. /Фото: i.obozrevatel.com
Вода должна быть теплой, но не горячей. В нее добавляем соль и сахар, а также дрожжи. Размешиваем. Просеиваем муку и понемногу вводим ее в жидкость. Все ингредиенты добавлены, теперь остается только замешать. Тесто должно получиться эластичным и мягким, не липнуть к рукам. После того как оно будет готово, нужно оставить его на час в теплом месте, предварительно накрыв тканью или кухонным полотенцем.
Теперь непосредственно выпекание. /Фото: cozy-home-ideas.com
Берем толстостенную сковороду с высокими краями и смазываем ее растительным маслом. Кладем туда поднявшееся тесто и распределяем его по дну. Накрываем крышкой и ждем, пока снова не поднимется. После этого ставим на минимальный огонь и выпекаем под крышкой в течение получаса. Снимаем крышку, переворачиваем хлеб, что достаточно легко сделать с помощью лопатки, и поджариваем еще полчаса тоже на маленьком огне. Готово! Снимаем хлеб и заворачиваем его в полотенце, оставляем на час. Когда он настоится, можно нарезать и подавать к столу.
3. Оригинальный хлеб в микроволновой печи
Тыквенный хлеб станет центральным блюдом любого стола. /Фото: i.obozrevatel.com
Хлеб в микроволновке — это достаточно быстро и доступно. А если еще взять необычный рецепт, то эксперимент точно не пройдет даром. Хлеб получится с приятным, насыщенным вкусом, такого точно не будет в магазине. Для приготовления понадобится:
• 2 яйца;
• 1 пучок зеленого лука;
• 100 г пшеничной муки;
• 175 г кукурузной муки;
• 1 ст. ложка разрыхлителя;
• 1 ст. ложка сахара;
• 200 мл молока;
• 250 г мякоти тыквы;
• 4 ст. ложки растительного масла;
• 0,5 ч. ложки соли.
Тыкву нужно измельчить на терке, а зеленый лук мелко порезать. Смешать их вместе, а к ним добавить просеянную кукурузную и пшеничную муку, молоко, разрыхлитель, сахар и соль. Все тщательно перемешиваем. Отдельно взбиваем яйца с маслом и добавляем полученную жидкую массу в тесто. Хорошенько вымешиваем. Форму для выпекания смазываем растительным маслом и перекладываем туда тесто. Ставим выпекаться в микроволновую печь на полчаса. Готовность определяем по цвету корочки.
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