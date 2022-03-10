Королям закон не писан: самовольные разводы монарших особ

Генрих VIII и Анна Болейн. | Фото: cdn.history.com.
Многим известна песня о том, что короли не могут жениться по любви. Но, как показывает история, еще как могут, и даже больше. Некоторые монархи, не только брали себе в жены, кого хотели, но еще и разводились, когда им вздумается, несмотря на запреты духовенства. Одни короли шли на международные конфликты, лишь бы добиться своего, а другие просто ссылали надоевших жен в монастыри и вступали в брак с новыми.
Генрих VIII
Генрих VIII прославился тем, что самовольно связывал себя узами брака шесть раз. Первая супруга Екатерина Арагонская досталась ему от старшего брата Артура. Когда тот умер, Генрих VIII ради политического союза с Испанией сразу же женился на вдове. Первое время, прожитое вместе, можно назвать счастливым. У королевской четы один за другим рождались дети, но, к сожалению, они умирали в младенчестве. Единственным выжившим ребенком была девочка Мария.
Генрих VIII и Екатерина Арагонская. Худ. Henry Nelson O'Neil. | Фото: mickisuzanne.files.wordpress.com.
Но Генриху VIII нужен был наследник, поэтому он попытался надавить на Папу Римского, чтобы тот признал брак с Екатериной Арагонской недействительным. Когда же ему ответили отказом, король разорвал связи с понтификом, назначил нового Архиепископа Кентерберийского, отослал бывшую супругу в дальний замок, а сам женился на Анне Болейн. Она также не смогла родить Генриху VIII наследника и по обвинению в измене отправилась на эшафот.
Первая встреча Генриха VIII с Анной Болейн. Худ. D. Maclise, 1835 г. | Фото: turambar.ru.
Уже через неделю после казни Анны Болейн король женился на ее фрейлине Джейн Сеймур. Она умерла от родильной горячки. Следующей после нее стала Анна Клевская. Перед тем, как заключить брак, Генрих VIII пожелал увидеть портрет будущей жены. Когда же невеста прибыла в Англию, то ее реальная внешность понравилась королю гораздо меньше, чем портрет. Брак был аннулирован. Неугомонный король снова женился, в этот раз на кузине Анны Болейн Екатерине Говард. Но та завела любовника и тоже была обезглавлена. Последней супругой английского короля стала Екатерина Парр, которая прожила с ним вплоть до его смерти.
Филипп II Август
Филипп II Август - король Франции (1165-1223 гг.) | Фото: stranamam.ru.
Французский король Филипп II Август правил в период с 1180 по 1223 гг. Он прославился не только участием в Третьем крестовом походе, но и скандальным браком с датской принцессой Ингеборгой, ставшей его второй женой (первая умерла при родах). Короля прельщала не столько привлекательная внешность принцессы, сколько ее солидное приданое. Брачная церемония состоялась в 1193 году. На следующий день должна была следовать коронация, но Филипп II отказался от принцессы под предлогом отвращения, оставив при этом себе ее приданое.
Изображения принцессы Ингеборги и Агнессы Меранской.
Король требовал от епископов расторжения брака, они пошли ему навстречу. Брат Ингеборги Кнут IV обратился за помощью к Папе Римскому. Оказалось, что французское духовенство гораздо больше боялось короля, нежели Папу. Ингеборга отказалась возвращаться в Данию, за что король отправил ее в монастырь.
В 1196 году французский король выбрал себе в жены Агнессу Меранскую, несмотря на отказ нового Папы признавать развод действительным. Тогда на Францию был наложен интердикт (временное запрещение всех церковных действий и треб). Но король не покорился, а подданных, недовольных проводимой политикой, обложил огромными налогами. В 1201 году Филипп II созвал совет вельмож и духовенства. Там же присутствовали две его жены. Король позволил Ингеборге находиться не в монастыре, а в Этанском замке, но жить он продолжал с Агнессой. Когда же Агнесса внезапно умерла, Филипп вернул Ингеборгу ко двору и стал обращаться с ней как с королевой и супругой. После этого Папа Римский снял интердикт со страны.
Иван IV Грозный
Иван IV Грозный и его жены. | Фото: globaltalents.ru.
В российской истории самым известным многоженцем был Иван IV Грозный. Считается, что у царя было семь жен. В первый раз Иван Грозный женился в 17-летнем возрасте на Анастасии Захарьиной. Согласно летописям, только эту супругу царь любил по-настоящему. Через 13 лет брака Захарьина умерла по неизвестной причине. Как утверждают историки, именно после кончины любимой жены в правлении царя наступил перелом не в лучшую сторону.
Второй супругой Ивана IV стала Мария Темрюкова из знатного рода кабардинских князей. Она умерла от воспаления легких. После ее кончины царь снова устроил смотр невест, выбор пал на Марфу Собакину. Но девушка скончалась через две недели после свадьбы. Иван Грозный тут же женился снова. Священник отказывался в четвертый раз венчать царя, но под страхом смерти все-таки дал свое благословение. Анне Колтовской была уготована не лучшая участь. Насколько 18-летнюю девушку любил народ, настолько же ее ненавидели бояре. После нескольких доносов на нее царь сослал Анну в монастырь, где она оставалась до конца ее дней.
Жены Ивана Грозного: Василиса Мелентьева и Анастасия Захарьина.
Брак со следующей претенденткой Анной Васильчиковой церковь уже не признавала, но это не особо заботило царя. Девушка умерла от неизвестной болезни через три месяца после свадьбы. Немного дольше продлился следующий союз неугомонного царя. С Василисой Мелентьевой Иван Грозный прожил 2 года. Потом царицу застукали с любовником и похоронили обоих заживо. Последней женой Ивана Грозного называют Марту Нагую. Но частое меланхоличное настроение супруги нервировало царя. Он уже подумывал о новой жене, но вскоре скончался.
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