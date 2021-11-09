8 удачных идей, которые заставят маленькую спальню казаться больше

Для многих спальня - это не только место, где хочется отдохнуть, но и гардеробная, и маленький салон красоты.

Функций много, а площадь ограничена. Но не нужно отчаиваться.

Дизайнеры придумали немало вариаций, как можно визуально расширить комнату, да и практически уплотнить комнату.

1. Игра света и формы

Границы и необычный свет.

Первое, что следует продумать, начиная ремонт в маленькой спальне - это ее будущие границы и освещение. Под границами мы имеем ввиду контуры пространства: ниши, встроенные шкафы, многоуровневые потолки и подиум. Сразу отметим, что в интерьере маленькой комнаты массивные конструкции из гипсокартона будут выглядеть тяжело и нелепо, а значит от таких лучше отказаться. Намного выгоднее будет выглядеть глянцевый натяжной потолок встроенные шкафы и стеновые панели. Планируя создать в помещении нишу, важно не забывать про симметрию. Также любые выступающие части хорошо бы дополнить подстветкой, чтобы избежать появления теней.

2. Зеркала

Зеркала и зеркальные поверхности.

По нашему мнению, все владельцы маленьких квартир обязаны полюбить зеркала и любые отражающие поверхности. С их помощью можно отражать и перенаправлять потоки света, визуально раздвигая стены.

3. Акценты

Устанавливать зеркала лучше всего напротив источника естественного света. В маленькой спальне отлично смотрятся глянцевые натяжные потолки, шкафы с зеркальными дверями, панели с отражающим эффектом и напольные зеркала в красивых рамах.

Акцентная стена в интерьере.

Маленькая спальня, выдержанная в одном оттенке будет казаться еще меньше. Чтобы этого не допустить, выделите одну из стен при помощи цвета, фактуры или узора. Однако помните, что акцент не должен быть одиноким. Дополните его соответствующим декором: ковром, светильниками или мелкими предметами мебели. Использование таких контрастных деталей добавят помещению объема и будут отвлекать от его скромных размеров.

4. Мобильная мебель

«Умная» и мобильная мебель.

Низкая, мобильная и трансформирующаяся мебель - главные союзники на пути к простору в маленькой спальне. Низкая кровать на колесиках позволит визуально отодвинуть потолок, а также позволит перемещать ее в случае, если нужно освободить место. Что касается трансформирующейся мебели - это вообще находка для владельца квартиры скромных размеров. Подъемная кровать, которая при необходимости превращается в шкаф, диван или стол поможет сэкономить чуть ли не половину комнаты и заменить собой сразу несколько предметов мебели.

5. Хранение вещей

Специальные системы хранения.

Иногда, когда речь заходит о маленьких спальнях, есть смысл отказаться от классического шкафа, множества тумбочек и комодов. Однако, вопрос хранения вещей так или иначе возникает перед владельцами таких пространств. Если вы не намерены пожертвовать половину комнаты под добротный шкаф, обратите внимание на открытые системы хранения. Вешалки, рейлинги и разнообразные крючки позволят хранить одежду прямо на стенах, превращая ее в своеобразные предметы декора. Правда хранить таким образом рекомендуется лишь малую часть повседневных вещей. Сами понимаете, шубы и куртки, развешанные вдоль стен будут выглядеть как минимум странно.

6. Зонирование

Правильное зонирование.

Если в маленькой спальне вы планируете найти место еще и для рабочего места, есть смысл подумать о зонирование. Для этих целей можно использовать перегородки. Чтобы они не занимали места, выбирайте модели из стекла, решетчатые конструкции и полые стеллажи. Они пропускают через себя свет, занимают минимум места и не загромождают собой пространство.

7. Цветовая схема

Цвета, оттенки и их грамотное сочетание.

Многие люди уверены, что если комната маленькая, то она обязательно должна быть светлой и монохромной. Однако, останавливаясь на одном цвете, особенно если это белый, серый или бежевый, вы рискуете получить скучное помещение с намеком на стерильность. Чтобы избежать столь нежелательного эффекта и создать красивое уютное пространство, грамотно миксуйте цвета и фактуры. Для примера взгляните на эту спальню, где гармоничным образом удалось сочетать белые стены, с серыми текстильными деталями, деревянной фактурой и тяжелыми коричневыми занавесками.

8. Естественное освещение

Окна в маленькой спальне.

И напоследок про окна. Чем больше их в вашей спальне - тем лучше. Так что, если есть возможность соединить комнату с лоджией - сделайте это. Большие окна наполнят помещение светом и воздухом и значительно и пространство будет гарантировано казаться большим, даже если на самом деле оно таким не является.

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