Как подготовить ремонтантную малину к будущему сезону уже в октябре

Малина нуждается в подготовке к зиме и следующему сезону. Сделать это можно в октябре, когда погода устаканится.







Прежде всего, следует провести обрезку. Ремонтантную малину можно, не боясь, обрезать под самый корень — до уровня земли. За следующий сезон она успеет отрасти и дать отличный урожай крупной малины!







Далее, малинник следует зачистить от сорняков.







И слегка перекопать землю — буквально на 5 см вглубь. При такой лёгкой, поверхностной перекопке корни малины повреждены не будут.







Остаётся всего два этапа. Выкопайте небольшие траншеи и засыпьте туда удобрение (например, суперфосфат). Прикопайте обратно землёй и пролейте водой.







А теперь присыпьте малинник мульчей — отлично для этих целей подойдёт хвойный опад, который можно набрать в лесу. Вот и вся работа — теперь малина полностью готова к зимовке и следующему сезону!







Подробнее о подготовке ремонтантной малины в октябре смотрите в видео ниже:



