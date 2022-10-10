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Как подготовить ремонтантную малину к будущему сезону уже в октябре

Малина нуждается в подготовке к зиме и следующему сезону. Сделать это можно в октябре, когда погода устаканится.

Как подготовить ремонтантную малину к будущему сезону уже в октябре

Прежде всего, следует провести обрезку. Ремонтантную малину можно, не боясь, обрезать под самый корень — до уровня земли. За следующий сезон она успеет отрасти и дать отличный урожай крупной малины!

Как подготовить ремонтантную малину к будущему сезону уже в октябре

Далее, малинник следует зачистить от сорняков.

Как подготовить ремонтантную малину к будущему сезону уже в октябре

И слегка перекопать землю — буквально на 5 см вглубь. При такой лёгкой, поверхностной перекопке корни малины повреждены не будут.

Как подготовить ремонтантную малину к будущему сезону уже в октябре

Остаётся всего два этапа. Выкопайте небольшие траншеи и засыпьте туда удобрение (например, суперфосфат). Прикопайте обратно землёй и пролейте водой.

Как подготовить ремонтантную малину к будущему сезону уже в октябре

А теперь присыпьте малинник мульчей — отлично для этих целей подойдёт хвойный опад, который можно набрать в лесу. Вот и вся работа — теперь малина полностью готова к зимовке и следующему сезону!

Как подготовить ремонтантную малину к будущему сезону уже в октябре

Подробнее о подготовке ремонтантной малины в октябре смотрите в видео ниже:




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