Свежие комментарии

    Почему в Советско...
    Почему в Советско...
    Зачем матросы в 1...

6 промахов, за которые женщин стыдили в советских журналах, а следом и в обществе


Женщина должна быть справляться с хозяйством без помощи мужчины

В советское время существовал свой идеал женщин. Она должна была много трудиться на работе и дома, игнорировать личные нужды, жертвуя ими в пользу семьи, выглядеть хорошо, но при этом не ставить внешний вид на первое место, и многое другое.
Novate.ru рассказывает, за что за что стыдили своих читательниц «Работница», «Крестьянка» и прочие журналы. Спойлер: современные девушки будут в шоке.

Промах 1: Уделять много внимания внешнему виду


Наряжаться и долго крутиться перед зеркалом было не принято. / Фото: ria.ru

Если сейчас умение модно одеваться, ухаживать за собой, делать красивую прическу и макияж, подчеркивающие достоинства внешности – это большой плюс для каждой девушки, то раньше такие привычки считались признаком буржуазного образа жизни и даже распущенности. Чем проще и невзрачнее выглядела советская женщина, тем было лучше. Однотипные наряды в цветочек, короткая стрижка, сдержанные оттенки, длина ниже колена – именно таким был образ гражданки Советского Союза.

В статьях, которые публиковали в журнале «Работница» в 70-х годах прошлого века, девушкам советовали уделять одежде минимум внимания. Представительницы прекрасного пола должны были думать не о привлекательности и внешнем виде, а о более важных делах. Для них важно было сохранить непринужденные манеры и чувство собственного достоинства, вне зависимости от того, во что они были одеты.

Промах 2: Интересоваться модой


Чтение модных журналов не приветствовалось. / Фото: liveinternet.ru

Если человек интересуется модой, значит, он хочет выделиться, продемонстрировать собственное виденье того, каким должен быть его гардероб. Увы, такой подход в СССР не приветствовался. Женщинам ясно давали понять, что все их мысли должны быть об ударном производстве, домашнем хозяйстве и семье, а не о том, что носят гражданки других стран. Увлечение модой, любовь к красивой одежде и попытки купить или сшить платье, как к любимой актрисы, не приветствовались. Более того, таких девушек за глазами называли профурсетками.

Авторы журнала «Работница» рекомендовали читательницами не демонстрировать свою тягу к моде, избегать разговоров о красивых нарядах, одеваться скромно, игнорируя яркие цвета, чтобы никто не усомнился в их чести и достоинстве. Идеальными вещами для девушек считались юбки в складку и блузы мужского покроя.

Промах 3: Носить длинные волосы в возрасте


После 40 рекомендовали носить короткую стрижку

В современном мире женщиной в возрасте принято называть даму, которая перешагнула 50-летний рубеж. В Советском Союзе это понятие было несколько своеобразным. По мнению общества, женщина становилась зрелой после 30 лет, а к 50 годам превращалась в пожилую даму. Впрочем, если учитывать внешний вид советских дам, то с этим утверждением можно согласиться. Женщины «в возрасте» носили мешковатую одежду темных цветов, обувь на минимальном каблуке, предпочитали обходиться без макияжа. А еще от них требовали носить короткую стрижку. Так, в журнале «Работница» была опубликована статья, в которой говорилось, что женщинам за 40 не идут длинные волосы. Автор утверждал, что каре и прическа «под мальчика» придают моложавый вид. Мы бы с этим поспорили.

Промах 4: Отказ от домашних обязанностей


 

 
Женщинам нельзя было перекладывать домашние хлопоты на мужчин. / Фото: fotostrana.ru

Советская женщина была не только хранительницей семейного очага. Ей нужно было трудиться на производстве, принимать активное участие в общественной жизни, воспитывать детей. Чтобы успевать справляться со всеми обязанностями, приходилось крутиться как белка в колесе. Это сейчас девушка вполне может попросить своего мужа о помощи по хозяйству, например, приготовить ужин, помыть посуду или пропылесосить. В Советском Союзе такой подход вызывал массу критику. Попытка переложить домашние обязанности на плечи мужчины считалась позором, а если супруг соглашался помочь, его называли подкаблучником. При этом уйти с работы и заниматься исключительно бытовыми обязанностями ни у кого даже в мыслях не было – такое решение тоже осуждалось обществом.

Промах 5: Умалчивать о проблемах в семье


Своими проблемами было принято делиться с подругами, коллегами, соседями. / Фото: spletnik.ru

Советские семьи были как ладони, ведь именно общество регулировало личную жизнь и давало советы, как вести себя в той или иной ситуации. Проблемы было не принято скрывать – о конфликтах внутри семьи знали родственники, друзья, коллеги и даже соседи. А если женщина и пыталась держать все в секрете, рано или поздно об этом все равно узнавали, и тогда она подвергалась жесткой критике со стороны окружающих.

В печати активно продвигали идею о том, что мужа или жену можно «перевоспитать». Вспомнить хотя бы популярный в СССР рассказ о Егоре и Матрене. После того, как супруг оскорбил и замахнулся на супругу, она решила уйти от него, чтобы больше не терпеть побои. С помощью сельсовета Матрена разделила совместно нажитое имущество и переехала к сестре. Девушка не унывала и полностью погрузилась в работу, став звеньевой, получила славу и уважение. Егор осознал свои ошибки, попросил прощение у жены и они вновь стали семьей. Вот такие поучительные истории часто печатали в «Крестьянке» и «Работнице».

Промах 6: Не отдавать ребенка в ясли


Женщине полагалось работать, а не сидеть дома с ребенком. / Фото: oko-planet.su

Как вы уже поняли, у советской женщины была масса обязанностей, а потому долго сидеть в декрете она не могла. После того, как младенцу исполнялось три-четыре месяца, молодые мамы записывали его в грудничковую группу, а сами отправлялись на работу. Государство активно способствовало такому труду. Лишнее тому доказательство – рост популярности «пятидневки», которая предполагала, что дети находятся в саду с понедельника по пятницу.

Нельзя сказать, что понятие домохозяйки полностью отсутствовало, однако оно воспринималось как пережиток прошлого. В журналах активно пропагандировалась мысль, что женщина должна и работать, и заниматься детьми, ведь государство создает для этого все условия. Постоянно публиковалась информация о том, сколько новых ясельных групп и детских садов открылась, какова в них наполняемость. Ребенок воспринимался обществом как «сын полка», а мать должна была уделять время не его воспитанию, а строительству социализма.

Как видите, женщина в Советском Союзе должна была выполнять множество обязанностей, но при этом «спасибо» никто не говорил, ведь ежедневный тяжелый труд считался чем-то само собой разумеющимся. Девушка должна была хорошо проявить себя во всех сферах жизни, начиная от домашнего хозяйства, и заканчивая общественной деятельностью. По крайней мере, именно так видели это советские журналы. Желание соответствовать недостижимому социалистическому идеалу со многими играло злую шутку, не позволяя действительно жить и наслаждаться каждым днем.

