6 промахов, за которые женщин стыдили в советских журналах, а следом и в обществе

Женщина должна быть справляться с хозяйством без помощи мужчины

Промах 1: Уделять много внимания внешнему виду

Наряжаться и долго крутиться перед зеркалом было не принято. / Фото: ria.ru

Промах 2: Интересоваться модой

Чтение модных журналов не приветствовалось./ Фото: liveinternet.ru

Промах 3: Носить длинные волосы в возрасте

После 40 рекомендовали носить короткую стрижку

Промах 4: Отказ от домашних обязанностей

Женщинам нельзя было перекладывать домашние хлопоты на мужчин. / Фото: fotostrana.ru

Промах 5: Умалчивать о проблемах в семье

Своими проблемами было принято делиться с подругами, коллегами, соседями. / Фото: spletnik.ru

Промах 6: Не отдавать ребенка в ясли

Женщине полагалось работать, а не сидеть дома с ребенком. / Фото: oko-planet.su