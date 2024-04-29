5 продуктов, которые нельзя разогревать повторно…

Каким бы вкусным и полезным не было только что приготовленное блюдо, оно может потерять все свои положительные свойства во время повторного разогрева. Более того, разогретая пища даже может стать причиной отравления или проблем с желудком. Поэтому некоторые блюда стоит есть сразу после приготовления.
1. Сельдерей
Сельдерей — полезный продукт и для здоровья, и для фигуры. Тем более полезен он в составе пряных супов и пюре. Но свои положительные свойства продукт сохраняет только до того момента, пока его повторно не разогреют. А все потому, что в сельдерее содержатся нитраты, которые безопасны при употреблении продукта в сыром виде и приготовленном, но при повторном нагревании эти нитраты превращаются в токсичные нитриты и канцерогенные вещества, которые могут повлиять на образование опухолей.
2. Грибы
С грибами ситуация и так непростая — несмотря на содержание большого количества белка, аминокислот и витаминов, некоторые виды могут плохо усваиваться организмом. Но при первичном приготовлении и употреблении грибов в горячем или холодном виде проблем возникнуть не должно. А вот если подогреть приготовленные грибы повторно, от полезного продукта может быть много вреда: белок изменит свою структуру, что может привести к вздутию живота, желудочным коликам и острым болям. Ученые говорят, что разогревать приготовленные блюда с грибами не опасно только до 70 °С.
3. Яйца в любом виде
Конечно, вряд ли найдутся люди, разогревающие яичницу, но на всякий случай лучше предупредить: при повторном нагревании продукт тоже может быть токсичным. Тут действует тот же принцип, что и с растительным белком, который содержится в грибах.
4. Картофель
Неожиданно для всех любителей рагу, гротена и пюре. При первичной тепловой обработке картофеля крахмал расщепляется на несколько безвредных соединений. Но при вторичном нагревании картофель распавшиеся соединения крахмала могут стать причиной ботулизма (особенно, если разогревать его в фольге). Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют съедать пюре, жареную картошку и запеканку сразу после приготовления. Кстати, по той же причине лучше отказаться от любимой картошки-фри из фастфуд-заведений.
5. Курица
Как ни странно, но курицу тоже лучше не разогревать. При вторичном подогреве блюд из куриного мяса структура белка нарушается и все, что было так полезно для нашего организма вдруг «переходит на темную сторону». Ученые говорят, что подогревание блюд из курицы является одной из основных причин гастрита и других проблем с пищеварением.
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