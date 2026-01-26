С нами не соску...
Для уюта не нужны хоромы!

Семейная поездка — это всегда новые эмоции, которые останутся в памяти на долгое время. Но отказаться от домашнего уюта и комфорта получается не у всех. Ребята из студии Rustic river постарались решить эту проблему и построили дом, который можно перевозить куда угодно.

Предлагаю вам взглянуть снаружи и «зайти внутрь» этого потрясающего жилища.



Нет, это не маленький домик, который похож на палатку, а полноценный дом, в котором спокойно может жить семья из 5 человек.

Вы только посмотрите на это элегантное оформление. Деревянные стены и шкафы позволят почувствовать себя уютно и комфортно, куда бы вы ни поехали.

Но несмотря на то что дом по большей части сделан из дерева, он имеет надежную железную конструкцию, которая обеспечивает защиту при перевозках. Это значит, что ваша любимая чашка не выпадет из шкафа, когда вы отправитесь в поездку.

Самая маленькая модель — 15 метров в длину и 4 метра в ширину — также имеет два этажа и несколько комнат. А цена — 30 000 $ за полноценную перевозную дачу.

Похоже, теперь придется выбирать, ехать ли на дачу или чтобы дача приехала к вам.

