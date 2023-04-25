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Омлет как произведение искусства: 7 ярких и аппетитных рецептов


Омлет как произведение искусства: 7 ярких и аппетитных рецептов

Омлет – блюдо, которое мы предпочтительно готовим в качестве лёгкого перекуса, когда совсем не хочется есть. Однако он станет отличным завтраком, ужином или даже обедом, в особенности, если добавить в несколько нехитрых, но при этом вкусных ингредиентов. Вашему вниманию – семь способов превратить обычный омлет в настоящий кулинарный шедевр.

1. С ветчиной и грибами


Омлет с ветчиной и грибами. \ Фото: wattpad.com.

Омлет с ветчиной и грибами. \ Фото: wattpad.com.

 

Один из самых вкусных и простых вариантов омлета – конечно же, с куриной ветчиной. Мягкий вкус мяса сделает привычное блюдо разнообразнее и вкуснее, а также быстро утолит голод.

Ингредиенты:

• Яйца – 4 шт;
• Ветчина из курицы – 85 г;
• Сыр – 55 г;
• Молоко – 55 мл;
• Помидор – 1 шт;
• Грибы – 6 шт;
• Соль, перец и зелень.
Омлет с добавлением грибов и ветчины. \ Фото: yummly.co.uk.

Омлет с добавлением грибов и ветчины. \ Фото: yummly.co.uk.

 

Способ приготовления:

• Помидоры с грибами промыть под водой, накрошить кубиком;
• Ветчину разделить на волокна или нарезать;
• Сыр измельчить с помощью тёрки;
• Промыть и нашинковать зелень;
• В молоко ввести яйца, сдобрить специями, размешать;
• Покрыть формочки для запекания маслом;
• На дно выложить начинку;
• Залить яйцом, сверху всыпать сыр;
• Отправить печься на полчаса при 200 градусах.

2. С сыром и фасолью


Омлет с сыром и фасолью. \ Фото: archanaskitchen.com.

Омлет с сыром и фасолью. \ Фото: archanaskitchen.com.

 

Если вам не по душе мясные блюда или хочется взять перерыв – попробуйте этот сытный вариант омлета. Сдобренный с помощью фасоли и сыра, он прекрасно подойдёт в качестве полезного перекуса.

Ингредиенты:

• Яйца – 4 шт;
• Молоко – полстакана;
• Фасоль спаржевая – 210 г;
• Масло сливочное – 2,5 ст.л;
• Сыр плавленый – 1 шт;
• Соль, перец, зелень.
Вкусно, сытно и полезно. \ Фото: vegan-insight.com.

Вкусно, сытно и полезно. \ Фото: vegan-insight.com.

 

Способ приготовления:

• Приготовить яично-молочную смесь, добавить соль и перец;
• Хорошенько взбить венчиком или вилкой;
• Вылить масло на сковородку;
• Добавить молочно-яичную смесь;
• Дать схватиться одной половинке;
• Перевернуть и прожарить с другой;
• Промыть фасоль;
• На отдельной ёмкости протушить пять минут на масле;
Нашинковать сырок;
• Выложить на пленку или бумагу;
• Поверх – сыр и начинку из фасоли;
• Скрутить рулетик и разделить на части перед подачей.

3. С шампиньонами


Омлет с шампиньонами. \ Фото: thefeedfeed.com.

Омлет с шампиньонами. \ Фото: thefeedfeed.com.

 

Одна из самых популярных начинок для омлета – конечно же, грибы. Мягкие и нежные, обжаренные на сковороде шампиньоны точно не оставят никого равнодушным.

Ингредиенты:

• Яйца – 4 шт;
• Молоко – 3 ст.л;
• Грибы – 4 шт;
• Соль, перец, зелень;
• Масло растительное.
Омлет с грибами. \ Фото: tvornicazdravehrane.com.

Омлет с грибами. \ Фото: tvornicazdravehrane.com.

 

Способ приготовления:

• Грибы промыть, накрошить кубиком;
• Сковороду сбрызнуть маслом, дать нагреться;
• Обжарить грибы до золотистости;
• Сделать яично-молочную смесь;
• Просолить и взбить до однородной консистенции;
• Влить смесь в сковородку;
• Уменьшить уровень огня;
• Протушить пару минут под накрытой крышкой;
• Подавать вместе со свежей зеленью.

4. С картошкой


Омлет с картошкой. \ Фото: withlovefromlou.co.uk.

Омлет с картошкой. \ Фото: withlovefromlou.co.uk.

 

А вы знали, что омлет можно готовить с картошкой? Нет? Тогда поскорее вооружайтесь этим рецептом, заполучая к столу не только оригинальный перекус, но и сытное блюдо на обед.

Ингредиенты:

• Картошка вареная – 390 г;
• Помидоры – 140 г;
• Лук зелёный – пара перьев;
• Яйца – 4 шт;
• Сыр – 25 г;
• Масло.
Румяный, ароматный и невероятно вкусный омлет с картошечкой. \ Фото: pinterest.ca.

Румяный, ароматный и невероятно вкусный омлет с картошечкой. \ Фото: pinterest.ca.

 

Способ приготовления:

• Разбить яйца, добавить соль и размешать;
• Картошку почистить, накрошить маленькими кубиками;
• Помыть и накрошить произвольно помидоры;
• Промыть и измельчить лук;
• Сыр измельчить на мелкой терке;
• Перемешать все ингредиенты;
• Влить смесь на сковородку, сдобренную маслом;
• Уменьшить обороты огня и прикрыть крышкой;
• Томить до густоты;
Подавать с зеленью.

5. С беконом


Омлет с беконом. \ Фото: recipepes.com.

Омлет с беконом. \ Фото: recipepes.com.

 

Сочные, хрустящие и сладковатые, полоски бекона хороши не только сами по себе, но и в качестве дополнения к омлету. А если добавить к ним творог – блюдо и вовсе заиграет новыми красками.

Ингредиенты:

• Яйца – 2 шт;
• Бекон – несколько ломтиков;
• Творог – 3 ст.л;
• Молоко – 3 ст.л;
• Шпинат – несколько листочков;
• Укроп.
Омлет с ломтиками хрустящего бекона. \ Фото: eatsmarter.com.

Омлет с ломтиками хрустящего бекона. \ Фото: eatsmarter.com.

 

Способ приготовления:

• Прополоснуть шпинат под водой;
• Выложить на полотенце, давая влаге уйти;
• Приготовить на сковороде до мягкого состояния;
• Переложить в тарелку;
• Бекон прожарить на сковороде без масла;
• Переложить на полотенце, удаляя лишний жир;
• Соединить молоко с яйцом;
• Тщательно перемешать;
• Вылить туда же, где жарилось мясо;
• Прожарить до готовности;
• Перенести на бумагу;
• Покрыть творогом, мясом и зеленью;
• Свернуть рулетиком и порезать на кусочки перед подачей.

6. С лисичками


Омлет с лисичками. \ Фото: leitesculinaria.com.

Омлет с лисичками. \ Фото: leitesculinaria.com.

 

Помимо шампиньонов, с таким блюдом хорошо сочетаются нежные лесные лисички. Их мягковатый привкус перевернёт ваше представление об омлете с ног на голову.

Ингредиенты:

• Лисички – 650 г;
• Масло сливочное – 85 г;
• Яйца – 4 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло оливковое – 3 ст.л;
• Орегано, перец, соль.
Ароматный омлет с добавлением лисичек. \ Фото: google.com.

Ароматный омлет с добавлением лисичек. \ Фото: google.com.

 

Способ приготовления:

• Поставить духовку на разогрев до 200 градусов;
• Грибы очистить, промыть, удаляя землю и грязь;
• Выложить на полотенца и дать воде стечь;
• Снять шелуху с чеснока, пропустить через пресс или нашинковать;
• Половину масел выложить на сковороду, разогреть;
• Следом бросить грибы и прожарить около четырёх минут;
• Добавить чеснок и специи;
• Томить ещё три-четыре минуты;
• Отжать сок из лимона;
• Влить к грибам, перемешать, снять с огня;
• Остатки масла разогреть в другой сковороде;
• Взбить яйца;
• Добавить к ним половину грибной массы;
• Выложить на сковородку;
• Томить на мелком огне до схваченных краев;
• Сверху выложить остатки грибов;
• Отправить в духовку на пять минут.

7. Со шпинатом


Омлет со шпинатом. \ Фото: peopleenespanol.com.

Омлет со шпинатом. \ Фото: peopleenespanol.com.

 

Помимо привычной зелени в виде укропа и петрушки, можно попробовать добавить на сковороду не менее питательный шпинат. Всего несколько листочков – и яичный перекус станет во много раз полезнее.

Ингредиенты:

• Шпинат – 55 г;
• Лук – четвертинка;
• Яйца – 2 шт;
Сулугуни – 45 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Соль, зелень.
Просто добавь шпинат. \ Фото: drlivingood.com.

Просто добавь шпинат. \ Фото: drlivingood.com.

 

Способ приготовления:

• Лук накрошить кубиком;
• Снять шелуху с чеснока, накрошить;
• Прожарить вместе с луком;
• Шпинат промыть под краном, дать влаге стечь;
• Всыпать на сковороду, перемешать;
• Жарить около двух-трех минут;
• Сдобрить специями, размешать;
• Взбить яйца, предварительно посолив;
• Вылить к зелени;
• Промыть и нашинковать зелень;
• Всыпать следом вместе с кубиками сыра;
• Прикрыть крышкой и томить до готовности.

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Омлет как произведение искусства: 7 ярких и аппетитных рецептов

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Омлет как произведение искусства: 7 ярких и аппетитных рецептовПодписаться на мой Instagram
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