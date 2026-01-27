С нами не соску...
Как сказать человеку, что он не прав, не обижая и не доминируя



Людям, чья натура далека от хамства, бывает весьма трудно сказать человеку, что он не прав. Психологи, однако, предлагают определённые смягчающие приёмы, помогающие сообщить человеку о его неправоте, не обижая и не доминируя, и этот материал познакомит с ними.

1. Начните с утвердительных предложений


Начните с утвердительных конструкций. / Фото: Midjourney

Начните с утвердительных конструкций. / Фото: Midjourney

 

Сама фраза «ты не прав» содержит частицу «не», которую люди не любят почти на уровне ДНК.
Поэтому начинать нужно обязательно с утвердительных предложений: «Я понимаю, почему ты можешь думать так…», «Это имеет смысл, учитывая твой опыт…», «Это мнение интересное, да…»

2. Используйте мягкий язык


Используйте мягкие конструкции. / Фото: Midjourney

Используйте мягкие конструкции. / Фото: Midjourney


 

Даже в самом остром конфликте люди могут оставаться взаимовежливыми. Используйте уважительные формулировки, чтобы смягчить ваше будущее заявление о неправоте собеседника: «Возможно, я неправильно понял, но…», «Интересно, возможно, есть другой взгляд на это…», «Возможно, я ошибаюсь, но кажется, что...».

3. Задавайте собеседнику вопросы


Важно, чтобы собеседник чувствовал вовлеченность, а не отчуждение. / Фото: Midjourney

Важно, чтобы собеседник чувствовал вовлеченность, а не отчуждение. / Фото: Midjourney

 

Далекие от дипломатии люди предпочитают заявить собеседнику, что он не прав, а затем ретироваться. Но для того, чтобы не обижать и не доминировать, необходимо сохранять полноценный диалог, доказывающий то, что вы не разрываете связей с собеседником. Высказав несогласие, задавайте примерно такие вопросы: «Какие факторы повлияли на твое решение?», «Рассматриваешь ли ты другие способы взглянуть на ситуацию?», «Почему ты думаешь именно так?», «А не может быть так, что мы просто рассматриваем разные стороны проблемы?»

4. Поделитесь своей точкой зрения крайне осторожно


Вводите свою точку зрения, осторожничая. / Фото: Midjourney

Вводите свою точку зрения, осторожничая. / Фото: Midjourney


 

Представьте свою точку зрения как вариант, а не абсолютную истину. Самой распространённой ошибкой, рушащей отношения, является именно подача своего мнения как абсолют.
Прокладывайте вербальную тропу примерно так: «Я подумал иначе, и вот почему…», «Вот мой взгляд на этот вопрос, что ты думаешь?», «А что если иначе взглянуть на ситуацию?»

5. Будьте внимательны к эмоциям собеседника


Будбте внимательны к эмоциям. / Фото: Midjourney

Будбте внимательны к эмоциям. / Фото: Midjourney

 

Важно следить за реакцией собеседника и проявлять эмпатию. Это поможет сохранить позитивный настрой, не ранить и не унизить человека. Попробуйте сказать что-то в духе: «Я вижу, что тебя это волнует, давай обсудим подробнее», «Мне интересно услышать больше о твоей точке зрения».

источник

Ссылка на первоисточник
