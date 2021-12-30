«Бородатый расизм»: где небритых мужчин могут не только профессии лишить, но и крепко поколотить

Как не лишиться бороды случайным образом.

1. Страна восходящего солнца

Страна сакуры и трудоголиков не лишена средневековых предрассудков. /Фото: pensandlens.com.au

Семь бед, один запрет — бороды долой. /Фото: static1.squarespace.com

Мужчины Хоккайдо. /Фото: suenee.cz

Современный «модерн бой» в процессе превращения. /Фото: i.ytimg.com

2. Где еще есть «бородатый расизм»?

Не везде рады мужчинам с повышенной волосяной активностью на лице. /Фото: cluecho.com

Идеальное лицо — ответственный солдат. /Фото: images.csmonitor.com

Респектабельность — часть хорошей игры. /Фото: images.performgroup.com

Долой бороду, чтобы не подвергнуть себя опасности. /Фото: pbs.twimg.com