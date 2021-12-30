«Бородатый расизм»: где небритых мужчин могут не только профессии лишить, но и крепко поколотить

Как не лишиться бороды случайным образом.
Борода — естественная вещь для многих мужчин. А сейчас она даже в моде, поэтому количество «брутальных красавцев» на улицах резко увеличилось. Многим девушкам такое украшение кажется довольно привлекательным. Но не все так радужно. В некоторых местах мужчинам с заметной бородой даже появляться не стоит — есть риск получить по этой самой «красоте».
1. Страна восходящего солнца
Страна сакуры и трудоголиков не лишена средневековых предрассудков. /Фото: pensandlens.com.au
Япония - современная и очень быстро развивающаяся страна. Но некоторые странные предрассудки там еще не изжили себя. Именно поэтому борода среди ее жителей считается не только нежелательной, но даже уродливой. Если японец явится на работу плохо побритым, его начальник может не только уволить его без лишних слов, но даже вразумить физически, чтобы не повторял такой ошибки. В чем же кроется секрет такого неприятия?
Семь бед, один запрет — бороды долой. /Фото: static1.squarespace.com
Ответ, как всегда, дает история. Начиная со Средневековья и до 1868 года, носить бороду в Японии должны были все самураи. Это считалось почетным признаком, который все уважали и признавали серьезным отношением к своему делу. Самураям, по прихоти природы лишенным бороды, приходилось терпеть насмешки и вечные гонения. Чтобы этого избежать, особенно изворотливые из них даже носили искусственные бороды. После смены военного режима самураи стали считаться людьми слишком своевольными и опасными. Ношение бороды превратилось в демонстрацию самурайского духа и возможности поднять гражданское восстание в любую минуту. Именно поэтому все уважающие себя лица высокого сословия стали быстренько сбривать всю лишнюю растительность на лице. Позже носить бороду запретили абсолютно всем мужчинам в Японии, чтобы не портить мораль страны.
Мужчины Хоккайдо. /Фото: suenee.cz
Но на северном острове Японии — Хоккайдо — местные племена все еще продолжали носить бороды. Они не знали об официальном государственном указе, поэтому обрели славу невежественных и диких людей. Отсюда и началась «бородатая» дискриминация в стране восходящего солнца.
Современный «модерн бой» в процессе превращения. /Фото: i.ytimg.com
Для иностранных гостей с бородами даже существует отдельное прозвище — кетоу. Сначала так называли исключительно китайцев, которые слишком уж поддались влиянию западной культуры. А потом в разряд «нежелательных лиц» попали и все бородатые мужчины, которые встречаются японцам на улицах. В современной Японии некоторые жители страны отваживаются носить бороды, но устоявшиеся исторические обычаи заставляют всех остальных относить их в категорию нерях, бандитов или даже бомжей.
Теперь же в моде «модерн бой» — стиль на гладко выбритое лицо. В Японии даже существует всеобщее правило занятости, согласно которому желание попасть на определенную работу автоматически означает запрет на бороду. Среди таких «чисто выбритых профессий»: работа в страховании, с инвестициями, банковское дело, все вакансии на железной дороге, в гостиничном и ресторанном бизнесе.
2. Где еще есть «бородатый расизм»?
Не везде рады мужчинам с повышенной волосяной активностью на лице. /Фото: cluecho.com
Запрет на бороду может стать причиной не только недовольства окружающих, но и даже самого настоящего ареста. Вот перечень мест, где с бородой определенно стоит быть поаккуратнее:
• В автобусе города Карамай, который находится на северо-западе Китая, если в это время проходят спортивные игры. Помимо бород местными властями запрещается ношение одежды исламского стиля, чтобы ограничить количество нежелательных приезжих в людных местах. Настоящая дискриминация, но факт.
• В или рядом с Мормонской церковью. А также многие другие ответвления церкви.
• Среди профессиональных боксеров. Запрет более чем реальный. Допустимы только небольшие усы или малая небритость, которые по длине не превосходят верхнюю губу. Боксер должен быть чисто выбритым, если нет — его удаляют с ринга.
Идеальное лицо — ответственный солдат. /Фото: images.csmonitor.com
• В некоторых военных подразделениях США. Солдатам необходимо иметь гладко выбритое лицо и короткие стрижки. Такая строгая политика связана с применением противогаза. Ничто не должно мешать быстро его надевать и снимать.
• На многих крупных предприятиях. Большинство компаний сразу оповещают кандидатов на работу о строгой политике подходящего респектабельного внешнего вида. Особенно не должно быть бороды у сотрудников на управляющих должностях. Усы можно, но не более.
Респектабельность — часть хорошей игры. /Фото: images.performgroup.com
• Для канадских хоккейных игроков. Многие тренеры и менеджеры хоккейных клубов считают хорошим тоном отсутствие у своих подопечных любых разновидностей бороды. Команда должна выглядеть респектабельно и на местных турнирах, и для участия в олимпийских хоккейных играх.
• Для тюремных охранников в Калифорнии. Этот запрет находится под бдительным контролем со стороны Министерства юстиции США.
Долой бороду, чтобы не подвергнуть себя опасности. /Фото: pbs.twimg.com
• При действующей службе в пожарной части. Пожарные не должны иметь на лице какие-либо волосы, которые будут мешать правильно надеть специальную дыхательную маску. Чтобы автономный аппарат имел полное и герметичное уплотнение, борода должна полностью отсутствовать. Маска закрывается под подбородком.
• В некоторых тюрьмах. Бывали случаи, когда заключенным запрещали иметь бороду даже по их религиозным убеждениям.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии