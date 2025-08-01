От горных склонов до морских глубин: какими были самые знаменитые советские курорты

СССР, будучи страной с практически необъятными территориями, мог похвастаться наличием большого количества приятных и полезных мест в своих границах. А ведь были ещё и такие, которые совмещали в себе две эти характеристики. Речь идёт о курортах, которые, на советских просторах были буквально на любой вкус, позволяя гражданам и оздоровиться, и получить массу положительных эмоций.
1. Юрмала
Так выглядела Юрмала в поздние советские годы. /Фото: foto-history.livejournal.com
Для граждан Советского Союза балтийские страны были практически заграницей, потому что там ограничения были не такими строгими. И попасть туда на отдых было большой удачей. Самым же знаменитым курортом этого региона была Юрмала, недалеко от Риги. Особенно это место нравилось тем, кто уже пресытился жарким климатом черноморских городов, а ещё тем, кто любил кататься на яхтах, становиться зрителем международных музыкальных фестивалей и болеть на спортивных соревнованиях.
2. Гагра
Гагра - абхазская курортная жемчужина. /Фото: travel.rambler.ru
Пожалуй, даже те, кто никогда не жил в СССР, но смотрел один из самых популярных фильмов того времени, о городке Гагра уж точно слышали. А в советскую эпоху он был популярным местом для проведения отпуска на просторах Абхазии. Называли расположенные на побережье Черного моря Гагры «Советским Монте-Карло», а оно и неудивительно, ведь именно там любили отдыхать номенклатура КПСС и культурная элита. Впрочем, и простых граждан там было немало, кому повезло получить путевку в санаторий от своего предприятия.
3. Трускавец
Городок с лечебными водами, которые больше нигде не найти. /Фото: back-in-ussr.com
Один из самых ярких представителей курортов с минеральными здравницами - направление, довольно любимое среди советских граждан. Трускавец находится рядом с Карпатами, что делает его местом скопления лечебных минеральных вод, набираемых из бюветов. А так как вода оттуда совершенно уникальная по своим целебным свойствам и аналогов ей нет, то этот небольшой городок продолжает иметь статус популярного оздоровительного курорта даже сейчас.
4. Ялта
Ялта была и остаётся популярнейшим черноморским курортом. /Фото: fullpicture.ru
Сердце Крымского полуострова - Ялта - не просто так считалась главным черноморским курортом Советского Союза. Оно и понятно, ведь приезжали туда просто толпами, точнее, целыми семьями. Особенно этому способствовала инфраструктура, которая уже на тот момент была создана там и в большом количестве: по информации редакции Novate.ru, длина лишь ялтинских пляжей составляет 150 километров, и это не считая санаториев, детских лагерей и других подобных объектов.
5. Домбай
Центр альпинизма в СССР. /Фото: ussr22.su
Название этой небольшой деревушки в Домбайской долине Кавказского региона сегодня знает мало кто, а вот в советские годы он был настоящей жемчужиной среди курортов. А всё потому, что предлагал не понежиться на тёплом песочке, а покорять горные вершины. Альпинисты съезжались туда со всей большой страны, имея возможность активно отдохнуть на туристических маршрутах любого уровня сложности. А когда во второй половине ХХ века там ещё и горнолыжный курорт открыли, то его популярность возросла ещё сильнее.
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