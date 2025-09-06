Во Франции открылись магазины, где товар отпускают хоть чайными ложками, лишь бы покупатель взял сво

Колоритные витрины французских магазинов сети Day by Day вызывают ностальгию у тех, кто родом из Советского Союза. | Фото: daybyday-shop.com.

Единственная упаковка, которую могли предложить в советском магазине и то не всегда. | Фото: m.fotostrana.ru.

Несмотря на то, что продукты питания продаются на развес, они все находятся в закрывающихся лотках, банках или контейнерах (Day by Day, Франция).

Стоимость продуктов и товаров первой необходимости в сети магазинов Day by Day значительно ниже чем в супермаркетах. | Фото: lavoixdunord.fr.

За чистотой контейнеров и банок, в которых хранятся продукты, следят специально нанятые рабочие (Day by Day). | Фото: daybyday-shop.com.

Покупатель может пожелать лишь одну маслину или конфету, и продавец совсем не будет против их взвесить (Day by Day, Париж). | Фото: eatdrinkbetter.com.

Поставщики напрямую доставляют лишь качественную продукцию. | Фото: daybyday-shop.com.

Продукты питания и товар первой необходимости хранятся в отдельной и закрытой таре (Day by Day, Франция). | Фото: eatdrinkbetter.com.

Нашлось немало энтузиастов, которые пожелали открыть магазины Day by Day в других городах и даже странах.

Элис Бигорнь также решилась открыть магазин Day by Day (Лилль, Франция).

В сети магазинов Day by Day смогут налить не только растительное масло, молоко или пиво в вашу тару, но и шампунь или бальзам для волос. | Фото: daybyday-shop.com.