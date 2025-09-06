Во Франции открылись магазины, где товар отпускают хоть чайными ложками, лишь бы покупатель взял сво

Во Франции появляются новые продуктовые магазины, владельцы которых стремятся сделать покупки не только дешевле и доступнее, но и более экологически ответственными. В сети магазинов, получивших название Day by Day («Изо дня в день»), организована продажа на развес, как в старые добрые времена в Советском Союзе., контейнерами, авоськами и т. д., в которые продавец укладывает заказанные продукты. Как оказалось, предприимчивые французы разглядели много плюсов и выгод именно в таком формате обслуживания.
Колоритные витрины французских магазинов сети Day by Day вызывают ностальгию у тех, кто родом из Советского Союза. | Фото: daybyday-shop.com.
Единственная упаковка, которую могли предложить в советском магазине и то не всегда. | Фото: m.fotostrana.ru.
Те, кто родом из СССР хорошо помнит, как отправляясь в магазин за молочкой, нужно было прихватить не только опустошенные бутылки, но и баночку для сметаны или 3-литровый бутыль (вдруг молоко будет только на разлив). У кого имелись полиэтиленовые пакеты, могли взять для творога, но чаще всего его и остальные сыпучие продукты упаковывали в серую плотную бумагу, из которой продавцы мастерски делали кулек. Штучный же товар покупатели просто складывали в авоську или большую хозяйственную сумку.
Несмотря на то, что продукты питания продаются на развес, они все находятся в закрывающихся лотках, банках или контейнерах (Day by Day, Франция).
Казалось бы, давно такой способ обслуживания позабыт, да и в более благополучной Европе только посмеивались над советской организацией торговли.
Стоимость продуктов и товаров первой необходимости в сети магазинов Day by Day значительно ниже чем в супермаркетах. | Фото: lavoixdunord.fr.
Для начала давайте определимся, мы хотим покупать красивую упаковку или качественную еду. Авторы Novate.ru, уверены, что большая часть жителей планеты отдаст предпочтение качественной и натуральной еде, а не ярким фантикам, которые сразу же пойдут в мусорный бак, а далее, в лучшем случае, на мусороперерабатывающий завод (если такой имеется), а в худшем – попадут в землю или в водоемы, где сотнями лет будут оставаться в неизменном виде.
Также стоит учитывать тот момент, что современному человеку не требуется покупать продукты питания впрок, многим достаточно минимального набора продовольствия на один прием пищи. Зачастую, по этой причине неиспользованные продукты отправляются в мусорный бак, что пагубно сказывается и на кошельке покупателя, и на экологии, да и на ресурсах, которые совсем не безразмерные.
За чистотой контейнеров и банок, в которых хранятся продукты, следят специально нанятые рабочие (Day by Day). | Фото: daybyday-shop.com.
Но и это еще не все. По сведениям авторов Novate.ru, товары из популярных супермаркетов, расфасованные в лотки, пакеты, банки и т. д. дороже такого же количества продуктов без заводской упаковки на целых 30-40% (!), все зависит от сети магазинов. А если к этому прибавить накрутку за утилизацию упаковочных материалов, за которую также платит потребитель, то несложно сосчитать сколько стоит мнимое удобство и навязанное количество продукта. Американские исследователи, например, подсчитали, что 30% мусора, который выбрасывает каждая семья – это пакеты и тара, в которой они приносят товар из магазинов и рынков.
Покупатель может пожелать лишь одну маслину или конфету, и продавец совсем не будет против их взвесить (Day by Day, Париж). | Фото: eatdrinkbetter.com.
Новая сеть розничных магазинов: Учитывая вышеперечисленное, неудивительно, что французские консультант розничной торговли Дидье Онрайта и маркетолог Дэвид Сутрат объединились, чтобы разработать особенную сеть магазинов, которая дала бы возможность покупателям экономить кровно заработанные, при этом подключиться к защитникам экологии. В 2013 г. они представили первый магазин сети с «нулевыми отходами», которая получила название Day by Day («Изо дня в день»). За 2014 год они открыли еще 8 магазинов в Париже, а вот к 2015 г. поступило более тысячи заявок на франшизу, часть которых предприимчивые французы удовлетворили. На данный момент открыто 78 магазинов Day by Day, причем не только в Париже и во Франции. Филиалы уже имеются в Бельгии и Люксембурге, при этом планируется открытие более 40 магазинов в Нидерландах, Германии и России.
Поставщики напрямую доставляют лишь качественную продукцию. | Фото: daybyday-shop.com.
Секретом такого быстрого разрастания стало не только снижение цен, а то что в этих магазинах можно приобрести натуральные продукты напрямую от производителей, начиная с овощей и фруктов, и заканчивая мясом, молочными продуктами и рыбой. Высочайшее качество продукции подтверждается сертификатами, да и новоиспеченные владельцы, которые сами пока стоят за прилавками, считают делом чести поддерживать высокую планку услуг и следить сроками годности товара.
Продукты питания и товар первой необходимости хранятся в отдельной и закрытой таре (Day by Day, Франция). | Фото: eatdrinkbetter.com.
Однако путь к успеху не был гладким. Как и для любого коммерческого стартапа, финансирование и создание клиентуры были непростой задачей. «Многие потребители сомневаются в чистоте контейнеров, где хранятся продукты в магазине, поэтому мы систематически устраиваем показательное опустошение, очищение и сушку емкостей, которые впоследствии заполняем новым товаром. Для этих целей в штате имеются рабочие, услуги которых включены в нашу бизнес-модель», – рассказывает Дидье Онрайта.
Нашлось немало энтузиастов, которые пожелали открыть магазины Day by Day в других городах и даже странах.
Так же стоит отметить, что покупатели не могут сами отрезать колбасу или сыр, отсыпать кофе, сахар, муку и другие гастрономические продукты – это делает только продавец. Исключение составляют лишь фрукты и овощи. При этом магазин не будет обеспечивать покупателей упаковочным материалом, чтобы не уподобляться супермаркетам.
Элис Бигорнь также решилась открыть магазин Day by Day (Лилль, Франция).
Элис Бигорнь, которая совсем недавно отказалась от карьеры маркетолога и открыла свой магазин Day by Day в своем родном городе Лилль, рассказывает об основных правилах обслуживания: «Вы должны принести свои собственные контейнеры, пакеты, банки или использовать те, которые были оставлены другими покупателями для особо забывчивых потребителей. Имея свою тару, вы можете купить именно то количество еды, которое вам нужно. Если нужна только одна ложка кофе/чая или две палочки корицы, я продам именно такое количество».
В сети магазинов Day by Day смогут налить не только растительное масло, молоко или пиво в вашу тару, но и шампунь или бальзам для волос. | Фото: daybyday-shop.com.
Но не только продукты питания можно приобрести на развес, разлив или поштучно. В каждом из магазинов есть отдел с товарами первой необходимости: стиральный порошок, мыло, шампунь, зубной порошок и т. д. Как оказалось, даже эта группа товаров отпускается любыми партиями – хоть по 1 мл, хоть по 10 гр, нужно лишь иметь свою тару.
Главный девиз сети магазинов Day by Day: «Качество по лучшей цене, в количестве, которое вы хотите. Больше не нужно выбрасывать еду, покупая только то, что необходимое. Выбирая товар на развес и уменьшая количество ненужной упаковки, можно и меньше заплатить за качественный продукт, и сохранить окружающую среду».
