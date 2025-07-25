Армейская «дедовщина» в СССР: как она появилась, и кто от этого получал выгоду

«Дедовщина» в СССР была очень неприятным явлением. Многие молодые солдаты подвергались различным наказаниям за любую провинность от старших по званию. Такая практика должна была воспитать у военнослужащих дисциплину, но иногда «дедовщина» принимала характер разных унижений и издевательств. Так почему же она существовала и кому была выгодна?
«Дедовщиной» пытались воспитывать новобранцев, которые только поступили на воинскую службу в советскую армию. Данная практика предполагала под собой различные неприятные ситуации, где молодой солдат должен был беспрекословно выполнять приказы высокопоставленного офицера. Иногда приказы могли быть опасными и нести неприглядный характер.
Появление практики «дедовщины» связывают с 60-ми годами XX века. В этот момент в советской армии шло активное реформирование. Руководство утвердило документ, который регулировал срок службы солдат. Раньше военные должны были отслужить три года, после реформирования - два года. Моряки ранее несли службу четыре года, после нововведений срок сократился до трех лет.
Советский солдат принимает присягу / Фото: nyafoto.ru
После данной реформы, те, кто находился на текущий момент в армии, служил именно по старым правилам. Новые сроки службы относились только к тем, кто появлялся в армии уже после введения новых правил. По данной причине, те кто служил по старой формации имели претензии к тем, кто был новобранцем.
Новый документ, принятый в 1967 году, регулировал сроки службы в армии и указывал на тот факт, что службу должны нести все, кто не имел каких-либо противопоказаний.
Солдаты СССР маршируют в военном строе / Фото: mixyfotos.ru
Некоторые проблемы добавлял и разный национальный состав армии. Впоследствии станут формироваться различные группировки по национальностям. Такой момент доставлял дискомфорт в отношениях военнослужащих.
После окончания Великой Отечественной Войны в СССР была довольно сложная демографическая ситуация. По этой причине в советскую армию иногда могли попадать и судимые люди. Наличие данной категории людей привнесло в советскую армию и негативный уголовный опыт.
Новобранцы в советской армии / Фото: fishki.net
Профессиональные специалисты в области психологии отмечают, что «дедовщина» активнее всего берет свое развитие в мирное время. Когда армия находится в состоянии ведения боевых действий, то между военнослужащими не возникает много причин для неприязни. В этот момент среди солдат уже нет «черпаков», «салабонов» или «дедов». Ведь когда армия выполняет боевые задачи, новобранец всегда может прикрыть спину офицера и он будет ему благодарен.
Если «дедовщина» - довольно неприятное явление, то кому она могла быть выгодна в армии? Ответ прост. Плюсы из такой практики извлекал офицерский состав. Ведь армия в мирное время активно не задействована в боевых задачах, а солдат нужно было поддерживать в хорошем тонусе. Чтобы у военнослужащих была хорошая боевая форма, им нужно много времени уделять тренировкам, но в советской армии не все офицеры ответственно относились к своей работе, и «дедовщина» была для них выходом.
Советские офицеры в армии / Фото: auction.ru
Высшие офицеры давали большую свободу действий «дедам» и те, в свою очередь, могли использовать в отношении новобранцев совсем неприятные методы воспитания. Многие старослужащие солдаты если не могли заставить «духа» выполнить какое-либо задание, то могли легко применить физическую силу.
Большинство офицеров, которые прошли практику «дедовщины» впоследствии считали, что она довольно хорошо помогает солдату адаптироваться на службе.
После того, как новобранец испытает на себе все неприятные моменты от «дедовщины», то и он потом хотел, чтобы молодые военные испытали на себе то же самое. Советская армия постепенно стала стагнировать, и военнослужащие часто впустую тратили время, вместо того чтобы тренироваться. Многие военные по приказу строили дачи генералам, а старослужащие в основном выступали в роли наблюдателей.
Солдаты тренируются выполнять боевые задачи / Фото: fishki.net
Если офицеру нужно было что-то достать, то в первую очередь он обращался к «дедам». Они же потом перекладывали обязанности по доставке продуктов или стройматериалов на «духов». Особенно остро стояла проблема «дедовщины» в тех воинских частях, в которых можно было чем-либо поживиться. Много проблем для новобранцев было в стройбате, железнодорожных и автомобильных войсках.
Для самих «дедов» такая практика тоже имела свою выгоду. Ведь такой солдат мог ничего не делать и спокойно наслаждаться временем, проведенным в армии. Часто новобранцы носили «дедам» в постель чай или могли, например, рассказывать сказку на ночь.
Офицеры СССР в 1980-х годах / Фото: foto-ram.ru
Высшие офицеры замечали «дедовщину» в армии, но не хотели ничего предпринимать, чтобы от нее избавиться. Для того, чтобы у старослужащего возникли реальные проблемы, ему нужно было сделать что-то экстравагантное. А если новобранец осмеливался подать жалобу на издевательства, то это приводило к тому, что на него давили еще больше.
«Дедовщина» сильно влияла на психику молодых солдат и некоторые могли не выдерживать натиска. Это приводило к различным происшествиям. Стоит отметить, что практика «дедовщины» была не только в армии СССР, она применялась и в других странах.
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