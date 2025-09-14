Пятерка знаменитых женских банд

Женские банды, вне всякого сомнения, явление очень древнее. Упоминания о женщинах, вставших на скользкую дорожку организованной преступности, встречаются у авторов Древней Греции, Китая и даже Ближнего Востока. Вполне возможно, что образы воинственных амазонок, характерные для разных уголков мира, частично позаимствованы именно у красоток с большой дороги.

1. Банда блондинок. Сан-Паулу, Бразилия

2. Обольстительницы из Флориды. Майами, США

3. Каморра и ее прекрасные дамы. Сицилия, Италия

4. «Гулаби ганг» или «Розовая банда». Штат Уттар-Прадеш, Индия

5. Сукэбан. Япония