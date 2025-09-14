Пятерка знаменитых женских банд

Женские банды, вне всякого сомнения, явление очень древнее. Упоминания о женщинах, вставших на скользкую дорожку организованной преступности, встречаются у авторов Древней Греции, Китая и даже Ближнего Востока. Вполне возможно, что образы воинственных амазонок, характерные для разных уголков мира, частично позаимствованы именно у красоток с большой дороги.
Считается, что женщина должна источать ласку и доброту, являться хранительницей домашнего очага и отрадой для своего мужчины. В большинстве случаев так и есть, пока не вмешиваются серьезные обстоятельства, заставляющие дам брать в руки оружие и идти наперекор законам.
1. Банда блондинок. Сан-Паулу, Бразилия
В Бразилии, где, как известно, много диких обезьян, в то же время совсем плохо с блондинками. Поэтому странно, что девушки из Сан-Паулу выбрали именно такой имидж для своей группировки. Бразильский мегаполис по праву считается криминальной столицей страны, но «блондинки» разительно отличались от брутального местного криминала. Все участницы банды имеют неплохое образование, знают как минимум пару иностранных языков и тщательно следят за своей внешностью и одеждой. Как оказалось, кое-кто из них даже является студенткой престижного зарубежного университета. Все это не только не мешает, а, наоборот, помогает банде в преступной деятельности. Девушки выбрали для себя очень интеллигентный вид разбоя — «экспресс-похищения». Они подходят на парковках крупных торговых центров к хорошо одетым дамам и похищали их. Цель преступниц вовсе не выкуп, а банковская карта жертвы. Похищенную женщину держат в заточении всего несколько часов, пока «блондинки» опустошают ее счета, снимая деньги в банкоматах и приобретая понравившиеся вещи в дорогих бутиках.занимается похищениями и запугиванием жертвы, а другое — обналичиванием и покупками. В главном управлении полиции Сан-Паулу сообщили, что девицы не покидают криминальную хронику уже почти четыре года и за это время ограбили не менее 50 женщин. Самым большим уловом банды были 9000 долларов, которые они спустили в магазинах электроники и брендовой одежды. Хоаким Диас Алвес, возглавляющий отдел похищений полиции Сан-Паулу, отметил, что жертвами преступниц становятся исключительно иностранки, причем также блондинки. Полицейский утверждает, что выбор делается с таким расчетом, чтобы при предъявлении чужой карты преступницу было легко спутать с жертвой. Плохое знание города и языка иностранками значительно затрудняет расследование таких преступлений. За три года оперативной работы, были задержаны всего две участницы группировки — единственная в банде брюнетка, управлявшая автомобилем при похищениях, и блондинка, вина которой доказана лишь частично. Так что если вы захотите навестить Сан-Паулу, то постарайтесь перед этим стать жгучей брюнеткой — это застрахует вас от неприятного приключения.
2. Обольстительницы из Флориды. Майами, США
У американской организованной преступности не всегда квадратная челюсть и трехдневная щетина. Оказывается, 2% преступных группировок США являются женскими и многие из бандиток выглядят не хуже, чем жены крупных бизнесменов и политиков. Флорида — курортный рай для пожилых толстосумов, которые не прочь тряхнуть стариной и зажечь с девочками как в последний раз. Для некоторых из них этот раз и оказывается последним. Девушки,в возрасте от 22 до 27 лет, знакомятся с тронутыми грибком старости богатыми Буратино и чистят их кошельки. Преступницы обещают ночь страсти, но в отеле опаивают стареньких ловеласов снотворным и без нервов забирают все, что им понравится. Тот факт, что не каждый старичок способен проснуться без реанимационных мероприятий после лошадиной дозы лекарств или наркотиков, их совсем не беспокоит. Добыча этих барышень исчисляется сотнями тысяч долларов, а поймать кого-то из них удается очень редко. Работе полиции мешает то, что большинство пострадавших не обращаются к правоохранителям, а те, что приходят пожаловаться, не могут вспомнить обстоятельства, предшествующие отравлению. Разумеется, получить какую-либо дельную информацию с усопших старичков-толстосумов тем более трудно. Известна и еще одна женская банда Флориды, еще более вероломная. Ее участницы выходят вечером группами на дорогу в одних плавках, а когда водители останавливаются поболтать или узнать что почем, наставляют на него пушку и чистят карманы.
3. Каморра и ее прекрасные дамы. Сицилия, Италия
На фото выше вы видите не домохозяйку, арестованную за дебош в парикмахерской, а Анну Скаралло — лидера клана Понтичелли сицилийской каморры — беспощадной мафии, с которой не смог совладать даже знаменитый комиссар Каттани. Итальянская мафия с каждым годом становится все более женственной — сейчас в ней состоит в 10 раз больше представительниц прекрасного пола чем в конце XX века. Такой гендерный перевес связан с тем, что одни лидеры кланов были арестованы и отбывают длительные сроки заключения, другие погибли в ходе разборок с коллегами по цеху. Да и вообще, измельчал нынче сицилийский мафиози — оказалось, что женщины более расчетливы, осторожны и безжалостны, чем мужчины, занимавшие высокие посты в преступном мире. Самой успешной леди-босс по праву считается Нунциа Д`Амико — многодетная мать пятерых детей. Эта солидная дама просто завалила юг Италии кокаином, после того, как полиция посадила ее уважаемых в Неаполе братьев Сальваторе, Джузеппе и Антонио. Никто не ожидал, что Нунциа окажется эффективнее трех слюнтяев, бесславно попавшихся на мелкой контрабанде наркотиков. С врагами семьи и отступниками госпожа Д`Амико расправлялась без малейшей жалости. «Внешне я женщина, но внутри я больше мужчина, чем вы» — так любила говорить мать-героиня своим подчиненным. Погибла глава мафиозного клана эффектно и трогательно — ее убил двумя выстрелами из пистолета неизвестный, когда она в детской своего особняка склонилась над колыбелью младшего. Стоит сказать, что ребенок во время заказного убийства не пострадал.
4. «Гулаби ганг» или «Розовая банда». Штат Уттар-Прадеш, Индия
Родиной «Розовой банды» является нищий поселок Бунделкханд в штате Уттар-Прадеш, расположенный в 500 км от Дели. Именно там родилась, выросла и по сей день проживает госпожа Сампат Дэви Пал — основательница и бессменная руководительница «Гулаби ганг». Члены этой чисто женской банды облачаются в ярко-розовые сари и повсюду ходят с лати — боевой дубинкой из бамбука. Сразу стоит сказать, что члены этой группировки никого не грабят и не убивают, а делают больно по-другому. Они даже несут в массы доброе и вечное, хотя и не всегда законно. Противозаконные действия лидер «Гулаби ганг» сперва совершала самостоятельно. Началось все с того, что будучи 12-летней девочкой, Сампат стала женой продавца мороженого, который был груб и неотесан. Первого ребенка девушка родила в 15 лет, а уже в 16 едва не погибла, когда заступилась за соседку, которую жестоко избивал ее муж. Отойдя от побоев, которые ее перепали за вмешательство в чужую семейную идиллию, Дэви Пал подговорила пятерых подружек и они отметелили бамбуковыми палками соседа-рукосуя, заставив его на коленях просить прощения при всей деревне. Остановиться девушка уже не смогла и сделала справедливость целью своей жизни. Сампат и ее достаточно многочисленная группировка держат в страхе всех любителей домашнего бокса на много километров вокруг родной деревни. Стоит женщине получить информацию, что какой-то Бабу расквасил нос своей Гите, как армия «розовых» тут же выдвигается в боевой поход. Пока обходилось без трагедий, но на счету благородной банды несколько десятков избитых мужчин и даже несколько слишком умных местных политиков. Полиция смотрит на проделки девчонок сквозь пальцы, так как те выполняют часть ее работы. Кроме этого, у Сампат и ее подружек такой авторитет в штате, что их арест может вызвать серьезные протесты. Борец с домашним насилием и хамством Сампат Дэви Пал уже стала публичной личностью, выступает на телевидении и конференциях феминисток, а число ее сторонниц в Индии приближается к 300 тысячам, что для этой страны как бы и немного.
5. Сукэбан. Япония
На Японских островах, где традиционного в обществе верховодили мужчины, ветер перемен подул после Второй мировой войны. Женщины стали более независимыми и начали составлять мужчинам конкуренцию во кое-каких сферах. В бизнесе, науке и спорте японок еще особо не ждали, а вот в темных подворотнях Токио и Осаки они могли себя реализовать в полной мере. К началу 60-х годов в Японии сформировалась особая молодежная субкультура «сукэбан», в которую входили девочки и девушки с вполне сформировавшимися криминальными наклонностями. Слово, которым они себя называли, переводится с японского, как «девушка-босс» и вели себя юные особы соответствующе — независимо и дерзко. Девочки сукэбан хулиганили, дрались, промышляли воровством и мелкими грабежами, употребляли спиртное и не брезговали наркотиками. У них был свой стиль одежды, по которым в начале 80-х полиция могла их выделить в толпе обычных школьниц. Сукэбан носили даже в школе яркие носки вместо положенных белых, укороченные блузки при юбках макси, засученные рукава и специфические татуировки. Многие украшали одежду вышивкой эмблемы своей группировки, которых в больших городах Японии существовало очень много. К 90-м годам мода несколько сменилась — сукэбан начали красить волосы в яркий цвет, носить мини-юбки и накладывать большое количество макияжа. Девушки собирались возле железнодорожных станций или крупных магазинов большими компаниями и вели себя очень вызывающе. Прохожие редко призывали их к порядку, так как знали, что тормозов у них нет, зато у каждой имеется в кармане опасная бритва или кусок велосипедной цепи. Банды сукэбан специализировались на кражах из магазинов, ограблении лавок и случайных граждан, иногда на торговле наркотиками и проституции. Самой крупной в истории Японии женской бандой являлся Союз бандиток Канто, в котором состояло более 20 тысяч девушек. Их авторитет был настолько высок, что с ними считались даже якудза.
