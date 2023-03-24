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Копеечный способ очистить выцветшие фары автомобиля

Каждый автомобилист замечал, что со временем автомобильные фары становятся тусклыми, они выгорают и уже не светят так ярко, как это необходимо для безопасного движения по дорогам.
В автомастерских утверждают, что для очистки потускневших фар требуются дорогие шлифовальные или полировальные машины, и берут за услугу немаленькие деньги. Но на самом деле, справиться с задачей под силу каждому, у кого есть 4 дешевых ингредиента.

Для приготовления понадобится:

1/4 часть куска мыла;
3 столовых ложки зубной пасты;
сок половины лимона;
1 столовая ложка пищевой соды.
Чистящее средство готовится за минуту: просто перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Копеечный способ очистить выцветшие фары автомобиля

В течение нескольких минут тщательно потрите чистящей пастой фару, используя жесткую сторону губки для мытья посуды.

Копеечный способ очистить выцветшие фары автомобиля

Затем обработайте фару мягкой стороной губки, на этом этапе можно добавить на еще немного зубной пасты.

Копеечный способ очистить выцветшие фары автомобиля

Протрите фару чистым полотенцем, и оцените результат! Фара выглядит как новая.

Копеечный способ очистить выцветшие фары автомобиля
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