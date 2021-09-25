Самодельную струбцину для мастерской можно изготовить как «с нуля», так и на основе уже существующих инструментов. Например, в сегодняшней статье мы расскажем, как сделать струбцину из ручных зажимных клещей.

Идея самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала ideas corner.

Используя самодельную струбцину, можно выполнять все те же операции, что и при помощи стандартной заводской струбцины: можно фиксировать заготовки между собой (например, для склейки или сверления отверстий), а также прижимать их к столу — для дальнейшей обработки.

Кроме зажимных клещей, нам потребуются:

профильная труба;

уголок;

резьбовая шпилька;

полоса из металла;

Для соединения деталей самоделки между собой автор использовал сварку. А для резки металла нужна будет болгарка.

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем кусочек профильной трубы, и делаем в нем пропил с одной из сторон. Затем этот кусочек надеваем на зажимные клещи, и обвариваем.

Далее отрезаем резьбовую шпильку требуемой длины. Стачиваем резьбу с двух сторон, чтобы получился прямоугольный профиль.

Привариваем шпильку к куску профтрубы таким образом, чтобы она находилась параллельно «телу» зажимных клещей.

На следующем этапе необходимо нужно изготовить ползун. Отрезаем два кусочка уголка, и свариваем их вместе. Ползун будет перемещаться по шпильке.

В завершении останется только изготовить прижимные губки.

Одну из прижимных губок нужно приварить к подвижной части (ползуну), а вторую — к свободной губке зажимных клещей.

Зачищаем сварные швы болгаркой, после чего красим самодельное приспособление.

Струбцина готова — теперь в домашней мастерской автора появился новый инструмент! Но вы можете сделать себе такой же.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить струбцину из ручных зажимных клещей, вы можете посмотреть ниже — в авторском видеоролике.