Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо автору публикации за то, что поделился красотойДеревенские пейза...
  • С М
    Не так уж давно из каждого утюга свистели , что меламин очень вреден , особенно сделанная из него посуда ...9 хитростей с мел...
  • secretmaster
    Очень жаль их всех! Не стоит подобного делать вообще.Звёзды, которые у...

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

Самодельную струбцину для мастерской можно изготовить как «с нуля», так и на основе уже существующих инструментов. Например, в сегодняшней статье мы расскажем, как сделать струбцину из ручных зажимных клещей.

Идея самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала ideas corner.

Используя самодельную струбцину, можно выполнять все те же операции, что и при помощи стандартной заводской струбцины: можно фиксировать заготовки между собой (например, для склейки или сверления отверстий), а также прижимать их к столу — для дальнейшей обработки. 

Кроме зажимных клещей, нам потребуются:

  • профильная труба;
  • уголок;
  • резьбовая шпилька;
  • полоса из металла;

Для соединения деталей самоделки между собой автор использовал сварку. А для резки металла нужна будет болгарка. 

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем кусочек профильной трубы, и делаем в нем пропил с одной из сторон. Затем этот кусочек надеваем на зажимные клещи, и обвариваем. 

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

Далее отрезаем резьбовую шпильку требуемой длины. Стачиваем резьбу с двух сторон, чтобы получился прямоугольный профиль.

Привариваем шпильку к куску профтрубы таким образом, чтобы она находилась параллельно «телу» зажимных клещей. 

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

На следующем этапе необходимо нужно изготовить ползун.

Отрезаем два кусочка уголка, и свариваем их вместе. Ползун будет перемещаться по шпильке. 

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

В завершении останется только изготовить прижимные губки. 

Одну из прижимных губок нужно приварить к подвижной части (ползуну), а вторую — к свободной губке зажимных клещей. 

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

Зачищаем сварные швы болгаркой, после чего красим самодельное приспособление.

Как сделать струбцину из ручных зажимных клещей

Струбцина готова — теперь в домашней мастерской автора появился новый инструмент! Но вы можете сделать себе такой же. 

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить струбцину из ручных зажимных клещей, вы можете посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх