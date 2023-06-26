Маска Гая Фокса, известная как Маска Анонимуса — один из ключевых символов протестных движений в западном мире. Впервые появилась в английском комиксе «V — значит вендетта», где её носил главный герой — V.







Дизайн маски разработал художник-иллюстратор Дэвид Ллойд в 1982 году.



1. Участник демонстрации во Франкфурте-на-Майне против законопроекта ACTA (международное соглашение по борьбе с контрафактной продукцией).







2. В 2011 году были протестные движения по всему миру против социального неравенства. Бедные против богатых, 99% населения против 1-го. Акции протеста под лозунгом «Захватим вместе!» прошли в более чем 950 городах в 82 странах мира.



Гонконг. Бронзовая скульптура быка. На рогах у него маски Гая Фокса, 15 октября 2011. (Фото Kin Cheung | AP):







3. Маски Гая Фокса в Боснии и Герцеговине, 29 октября 2014. (Фото Dado Ruvic | Reuters):







4. Иордания. Празднование «победы ХАМАС над Израилем», 29 августа 2014. (Фото Mohammad Hannon):







5. В ночь на 6 ноября по всему миру прошел «Марш миллиона масок». Тысячи людей вышли на улицы крупных городов в масках Гая Фокса, чтобы выступить против массовой слежки спецслужб и нарушений прав человека.



Будапешт, Венгрия, 5 ноября 2014. (Фото Bernadett Szabo | Reuters):







6. Венесуэла. демонстрации против высокой преступности и высокого уровня инфляции, 17 апреля 2014. (Фото Ramon Espinosa):







7. Маска Гая Фокса в Нью-Йорке, 29 сентября 2011. Движение «Захвати Уолл-стрит!». Протестующие выступают против неравенства в доходах, скупости корпораций и других социальных проблем. (Фото Mike Segar | Reuters):







8. Участник демонстрации во Франкфурте-на-Майне против законопроекта ACTA (международное соглашение по борьбе с контрафактной продукцией).







9. Джефферсон-Сити, штат Миссури, 5 декабря 2014. Протестующий в маске Гая Фокса во время демонстраций против полицейского насилия и стрельбы в Майкла Брауна в Фергюсоне. (Фото Jim Young | Reuters):







10. Маска Гая Фокса, зимний вариант. Украина, Киев, 3 февраля 2014. (Фото Thomas Peter | Reuters):







11. Демонстрации в Гонконге, 5 ноября 2014. (Фото Anthony Kwan | Getty Images):







12. Демонстрации в Гонконге, 21 октября 2014. (Фото Wally Santana):







13. Западный берег реки Иордан. Акции протеста против еврейского поселения с горящими покрышками и масками Гая Фокса, 25 апреля 2014. (Фото Mohamad Torokman | Reuters):







14. Австралия. Протесты во время саммита G20, ноябрь 2014. (Фото Glenn Hunt | Getty Images):







15. Маска Гая Фокса в Лос-Анджелесе. «Марш миллиона масок» против массовой слежки спецслужб и нарушений прав человека, 5 ноября 2014. (Фото Jonathan Alcorn | Reuters):







16. Бедные против богатых под лозунгом «Захватим вместе!». Протесты в Италии в 2011 году. Протестующие выступают против социального неравенства. (Фото Stefano Rellandini | Reuters):







17. Фергюсон, штат Миссури, 24 ноября. Протесты против убийства Майкла Брауна. (Фото Jim Young | Reuters):







18. Протесты в Венесуэле против политики властей, февраль 2014. (Фото Raul Arboleda | AFP | Getty Images):







19. Протесты в Мексике, 20 ноября 2014. (Фото Carlos Jasso | Reuters):







20. Акции протеста в Лондоне.







21. Протесты в Бахрейне, 15 февраля 2014. (Фото Hasan Jamali | AP Photo):







22. Антивоенный марш в Уэльсе, 30 августа 2014. (Фото Rebecca Naden | Reuters):







23. Нью-Йорк. Курящий Гай Фокс. «Марш миллиона масок» против массовой слежки спецслужб и нарушений прав человека, 5 ноября 2014. (Фото Elizabeth Shafiroff | Reuters):







24. Протест учителей в Пуэрто-Рико, 15 января 2014. (Фото Ricardo Arduengo):







25. Трейдер. Карнавал на фондовом рынке во Франкфурте, Германия, 4 Март 2014. (Фото Michael Probst | AP Photo):







26. Нью-Йорк, 5 октября 2011. Движение «Захвати Уолл-стрит!». Протестующие выступают против неравенства в доходах, скупости корпораций и других социальных проблем. (Фото AP):







27. Также смотрите «Венецианские маски» и «Маски, которые мы носим».







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