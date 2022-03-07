3 секрета, чтобы оладушки были пышными, а не походили на подошву

Как сделать пышные оладьи.
У многих субботний завтрак ассоциируется с оладушками. Горячие, пышные, со сметаной или вареньем… Вкуснятина! Но порой идеальную картину портит вид плоских оладий, похожих (пардон) на подошву. Чтобы добиться пышности, нужно знать несколько хитростей, о которых мы сегодня и расскажем.
Как сделать пышные оладьи.
Первое:
Чтобы оладьи получились пышными, кефир должен быть обязательно комнатной температуры. Если же начать замешивать тесто с кефиром прямиком из холодильника, то мы рискуем не получить желаемого результата. Молочная кислота и сода лучше взаимодействуют в теплой среде.
Второе:
После того, как тесто готово, дайте ему постоять при комнатной температуре от 15 минут до получаса.
Третье:
Когда время ожидания прошло, запомните, тесто перед жаркой перемешивать не нужно.
Четвертое:
Жарьте оладьи на среднем огне и под закрытой крышкой. Как только вы увидите, что сверху оладушки стали покрываться дырочками, тогда смело переворачивайте их.
Приятного аппетита!
Как сделать пышные оладьи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии