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3 секрета, чтобы оладушки были пышными, а не походили на подошву


Как сделать пышные оладьи.

Как сделать пышные оладьи.

У многих субботний завтрак ассоциируется с оладушками. Горячие, пышные, со сметаной или вареньем… Вкуснятина! Но порой идеальную картину портит вид плоских оладий, похожих (пардон) на подошву. Чтобы добиться пышности, нужно знать несколько хитростей, о которых мы сегодня и расскажем.

Как сделать пышные оладьи.

Как сделать пышные оладьи.

 

Первое:

Чтобы оладьи получились пышными, кефир должен быть обязательно комнатной температуры. Если же начать замешивать тесто с кефиром прямиком из холодильника, то мы рискуем не получить желаемого результата. Молочная кислота и сода лучше взаимодействуют в теплой среде.

Второе:

После того, как тесто готово, дайте ему постоять при комнатной температуре от 15 минут до получаса.

Третье:

Когда время ожидания прошло, запомните, тесто перед жаркой перемешивать не нужно.

Четвертое:

Жарьте оладьи на среднем огне и под закрытой крышкой. Как только вы увидите, что сверху оладушки стали покрываться дырочками, тогда смело переворачивайте их.

Приятного аппетита!
Как сделать пышные оладьи.

Как сделать пышные оладьи.

 

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3 секрета, чтобы оладушки были пышными, а не походили на подошву

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3 секрета, чтобы оладушки были пышными, а не походили на подошвуПодписаться на мой Instagram
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