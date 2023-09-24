Проклятые места нашей планеты

Призраки и духи, населявшие умы наших предков, должны были уже давно сгинуть под воздействием неумолимого прогресса. Тем не менее потусторонняя сторона нашего мира не спешит уходить в тень: странные, пугающие события, происходящие в некоторых местах, наука объяснить просто не в состоянии. Перед вами несколько локаций, которые не назвать иначе как проклятые.



Сан Жи

Остров Повелья

Тупик Мэри Кинг

Дом Винчестеров

Лес Аокигахара