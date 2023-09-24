Проклятые места нашей планеты

Призраки и духи, населявшие умы наших предков, должны были уже давно сгинуть под воздействием неумолимого прогресса. Тем не менее потусторонняя сторона нашего мира не спешит уходить в тень: странные, пугающие события, происходящие в некоторых местах, наука объяснить просто не в состоянии. Перед вами несколько локаций, которые не назвать иначе как проклятые.
Сан Жи
Тайвань
Городок Сан Жи должен был стать настоящим раем для местных финансовых воротил: футуристичные дома, тщательно продуманная инфраструктура, природа, напоминающая преддверие рая… И десятки рабочих, погибших уже при начале строительства. Ко времени завершения проекта о дурной славе Сан Жи знал уже весь Тайвань. Внезапно выяснилось, что город был построен на месте бывшего японского лагеря смерти, после чего инвесторам не удалось продать ни одного дома. Власти страны даже не могут снести проклятое местечко: местные жители боятся, что это освободит призраков.
Остров Повелья
Италия
На этот небольшой островок свозили больных чумой — XIV век не оставлял им шанса на излечение. Трупы сжигались, поскольку братские могилы уже просто не вмещали тел. Одна из «страшилок» гласит, что почва островка на 40% состоит из человеческого пепла. Здесь же, в 1922 году была построена психиатрическая больница, над пациентами которой ставил ужасные эксперименты доктор-новатор. Мрачное, обветшалое здание до сих пор скалится на мир обломками оконных решеток.
Тупик Мэри Кинг
Эдинбург
У муниципалитета Эдинбурга своего острова под рукой не оказалось — так что больных чумой было решено изолировать в одном из районов города. Людей со всей страны свозили в тупик Мэри Кинг, обнесенный высокой стеной, и оставляли здесь умирать.
Дом Винчестеров
Калифорния
Темный особняк на 160 комнат выглядит настоящим пристанищем сумасшедшего архитектора. 40 лестниц, тупики, подвалы, замкнутые помещения без единого входа — все это построила Сара Винчестер, пытаясь запутать нападающих на нее призраков. Строительство дома длилось целых 38 лет: девушка уверяла, что погибнет, как только стихнет звук молотков. Все можно было бы списать на расшатанные нервы и нестабильную психику — вот только Сара умерла на следующий день по окончании строительства.
Лес Аокигахара
Япония
Под мрачные своды этого леса приезжают умирать люди — с 1950 года здесь покончили с жизнью уже несколько тысяч человек. Никто не может объяснить этой ужасной традиции, которая не спешит уходить в прошлое. Муниципалитет ближайшего города установил здесь камеры видеонаблюдения, лес Аокигахара постоянно прочесывают специальные отряды полиции, а люди просто продолжают умирать. На окраинах Леса Самоубийств развешаны объявления с номерами телефонов психологической помощи — но кого это когда останавливало.
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