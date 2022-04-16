5 безумных блюд в ресторанах мира

Многие рестораны специализируются на собственных фирменных блюдах. Некоторые из этих заведений, в самых разных странах, очень гордятся своими особыми выдумками, которые они демонстрируют перед огромным количеством клиентов на разных кулинарных соревнованиях. В обычае также приготовление подобных коронных блюд невероятных размеров.



Специально приглашенные гости устраивают целые состязания, пытаясь съесть подобные диковинки, хоть это и удается далеко не каждому посетителю, а в некоторых случаях — просто невозможно. Туристы со всего мира посещают эти рестораны для того, чтобы принять подобный вызов и отведать невероятной пищи.



В тех случаях, когда они оказываются победителями, подобное достижение увековечивается на импровизированной «стене славы» ресторана. Итак, вот пять мест, в которых можно отведать какую-то диковинку и поучаствовать в состязаниях с обязательными бонусами для победителя.



1. Stadium Grill город Колумбия, Миссури.

2. Nitally’s Thai-Mex Cuisine, Санкт-Петербург, Флорида.

3. Paddy Long’s, Чикаго, Иллинойс.

4. Mallie’s Sports Bar & Grill, Саутгейт, Мичиган.

5. Papa Bob’s Bar-B-Que, Канзас-Сити, Канзас.