Цистерна Базилика – древний подземный резервуар для воды размером с огромный дворец

Цистерна Базилика – невиданная красота и свидетельство развития научной мысли древних цивилизаций (Стамбул). | Фото: aa.com.tr.

Специальная подсветка колонн делает подземное хранилище мистическим местом (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: istanbul-turkey.ru.

Преодолев 52 ступени, посетители попадают в подземный дворец, который служил обычным водохранилищем (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: vladimirdar.livejournal.com.

В длину Цистерна Базилика достигает 140 м. и расположена на глубине 10-12 м. | Фото: weekendblitz.com.

Строительство самой большой подземной цистерны Константинополя началось в IV веке (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: javadfesharaki.blog.ir.

Более 7 тыс. рабов участвовали в строительстве подземного водохранилища, которое длилось почти 200 лет (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: wemp.app.

Арочные своды Цистерны Базилики сохранили древнюю кирпичную кладку (Стамбул). | Фото: episodesoftheroad.com.

Колонны для строительства подземного водохранилища были привезены из храмов, разоренных византийцами во время войн (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: wordsofwonders.ru.

По таким акведукам вода доставлялась в Константинополь (Акведук Гюзелдже Кемери и Эгри). | Фото: moystambul.ru.

В 1987 г. после длительной очистки и реставрации Цистерна Базилика была открыта как музей (Стамбул). | Фото: stroi.mos.ru.

«Колонна слез» украшена античными завитками, напоминающими глаза, с которых медленно стекают капли воды (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: vladimirdar.livejournal.com.

От желающих загадать самое заветное желание, нет отбоя (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: trip-hub.net.

В подземном музее оформили «бассейн желаний», в котором есть совсем не золотые, но все же рыбки призванные исполнять мечты (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: vladimirdar.livejournal.com.

Одна из уникальных колонн Цистерны Базилики украшена головой Медузы Горгоны, которая лежит на боку (Стамбул). | Фото: turplay.ru.

Окаменевшая Голова Медузы Горгоны привлекает всеобщее внимание (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: istanbul-turkey.ru.

Древняя Цистерна Базилика – уникальная достопримечательность современного Стамбула. | Фото: istanbul-turkey.ru.