10 привычных продуктов, которые скрутят живот, не успеешь и глазом моргнуть

Проблемы с желудком – это не редкость. Нарушения в работе ЖКТ могут произойти из-за переедания, нарушений в питании, злоупотребления некоторыми продуктами и пр. В сегодняшней статье Novate.ru список продуктов, которые могут скрутить живот в самый неподходящий момент. Запомните их и употребляйте в умеренных количествах и в правильное время.
1. Искусственные подсластители
Заменитель сахара часто добавляют в чай. / Фото: yakutsk.ru
В последнее время сахар – нежеланный гость на кухне. Он считается вредным, калорийным, а потому эксперты советуют убрать его из своего рациона, заменив искусственными подсластителями. Сама идея отличная, ведь многие стремятся к правильному питанию, употреблению продуктов с минимальным количеством калорий и включению в меню полезных сладостей. Плюс сахарозаменители не содержат глюкозы и не оказывают влияния на выработку инсулина. Однако, как показывает практика, чудес не бывает.
Действительно, искусственные подсластители вроде неотама, сукралозы, сахарина, аспартама содержат меньшее количество калорий, чем сахар. Но есть и подводные камни. Они изменяют бактериальную флору кишечника, в результате чего появляются различные проблемы с желудочно-кишечным трактом. В частности, вы можете почувствовать, как вам скрутило живот.
Попробуйте использовать вместо сахарозаменителей обычный мед. У него богатый на витамины, минералы и аминокислоты состав, плюс он отлично справляется с иммуностимулирующей и противовоспалительной функциями.
2. Кофе
Кофе нельзя пить на голодный желудок. / Фото: pxhere.com
У многих людей утро начинается не со стакана воды с лимоном и медом, как советуют многие врачи, а с чашки кофе.недостатков. При определенных условиях он может спровоцировать диарею, изжогу и тошноту. Если вы наблюдали у себя один из перечисленных симптомов, следует убрать кофе из своего рациона или же свести его количество к минимуму, например, к одной чашке в день.
Также помните, что напиток нельзя употреблять на голодный желудок, так как это может привести к обострению хронических заболеваний ЖКТ, например, гастрита, язвы, панкреатита. По словам врачей, с последствиями этих болезней рано или поздно сталкивается каждый человек, просто у некоторых людей они находятся в состоянии ремиссии.
3. Молочные продукты
Взрослый организм плохо переваривает лактозу. / Фото: vpered-tum.ru
Если вы часто ощущаете, что у вас скручивает живот, возможно, проблема кроется в употреблении большого количества продуктов. Творог, сыр, молоко, мороженое, сметана – что угодно может привести к неприятным ощущениям в желудке. Иногда расстройства связаны с пищевой аллергией, а иногда могут свидетельствовать о непереносимости лактозы.
Согласно результатам исследований ученых, около 70% взрослых людей недостаточно хорошо переваривают молочные продукты. Причина такой реакции на молочку проста: организм взрослого человека не вырабатывает лактозу. Именно этот фермент отвечает за быстрое и качественное переваривание молочных продуктов в том же объеме, что и детский организм.
4. Брокколи
Брокколи лучше не есть сырыми. / Фото: kvashenaya-kapusta.ru
С пользой брокколи для организма нельзя спорить. В состав продукта входит большое количество клетчатки, витамина С, витамина В6, витамина А, калия и протеинов. Более того, брокколи является низкокалорийным овощем и совсем не содержит жира. Однако есть продукт утром, в обед и вечером – плохая идея. Есть некоторые тонкости, которые стоит учитывать перед тем, как добавлять брокколи в свое меню.
Дело в том, что в овоще есть раффиноза. Это сахар, который очень тяжело и долго переваривается желудком, а потому может привести к вздутию, тяжести и другим неприятным ощущениям. Также побочные эффекты может вызвать и клетчатка, которая содержится в брокколи в большом количестве. Она провоцирует газообразование и раздражение толстого кишечника.
Обратите внимание, что к таким последствиям приводит не только брокколи, но также другие разновидности капусты, например, белокочанная или брюссельская. Впрочем, медики отмечают, что если готовить продукты на пару или тушить, то риск возникновения вздутия и других неприятных ощущений уменьшается в несколько раз.
5. Жареная пища
Жареный картофель тяжело переваривается желудком. / Фото: povar.ru
Не зря врачи рекомендуют отказываться от жареной еды в пользу запеченной: блюда остаются такими же вкусными, но при этом намного благоприятнее влияют на организм. Жареная картошка, мясо, рыба и другие продукты очень тяжелые для желудка и долго перевариваются. Впоследствии это может стать причиной возникновения диареи и других малоприятных ощущений.
6. Цитрусовые
В цитрусовых много фруктовой кислоты. / Фото: artfile.ru
Мандарины, апельсины, лимоны и другие представители цитрусовых менее опасны, чем другие продукты из нашего списка, но к ним также следует относиться с осторожностью, чтобы не навредить здоровью. Дело в том, что в составе этих фруктов содержится большое количество кислот, которые при определенных обстоятельствах способны раздражать слизистую. В частности, их лучше не есть на голодный желудок. Кроме того, если после употребления цитрусовых вы замечаете появление дискомфортных ощущений в желудке, их количество в рационе следует сократить до минимума. Лучше переключитесь на яблоки, груши или бананы. Но помните, что последние достаточно калорийные.
7. Бобовые
Насыщенный суп с фасолью. / Фото: ketokotleta.ru
Нет абсолютно вредных или абсолютно полезных продуктов. В каждом есть свои плюсы и минусы. Взять, к примеру, бобовые. Они относятся к сложным углеводам, отлично насыщают организм. Клетчатка, которая входит в состав, способствует очищению кишечника и снижению аппетита, а антиоксиданты ускоряют процесс выведения токсинов и улучшают состояние иммунной системы. Теперь переходим к минусам. Бобовые очень сложно перевариваются и вызывают газообразование. Конечно, все сугубо индивидуально, и реакция организма у каждого человека разная. Но если вы замечаете, что после употребления, например, горохового супа или салата с фасолью появляется дискомфорт желудке, откажитесь от бобовых.
8. Кукуруза
Кукурузу принято отваривать или запекать. / Фото: rinok-nsk.ru
Сезон кукурузы еще не закончился – ее до сих пор можно найти на прилавках. Но перед тем, как купить несколько кочанов, запечь в духовке и съесть на ужин, подумайте о том, что желудку сложно их переваривать. Проблема заключается в оболочке кукурузного зерна – в человеческом организме отсутствует фермент, который бы ее переваривал. В результате желудок получает серьезную нагрузку и может возникнуть диарея.
9. Каррагиан
Каррагиан используют в качестве загустителя. / Фото: de-fragrance.ru
На первый взгляд может показаться, что вы никогда не сталкивались с этим веществом со сложновыговариваемым названием, однако на самом деле оно часто присутствует в рационе. Каррагиан является загустителем, который часто используют в процессе производства кремов, сливок, мороженого и даже йогуртов. Если регулярно включать продукты с этим веществом в свое меню, произойдет воспаление кишечника и, как следствие, диарея.
10. Продукты «без сахара»
Шоколадные конфеты, которые не содержат сахар. / Фото: syl.ru
Поставить на упаковке пометку «Sugar Free» может каждый. Но вот описать, с какими последствиями столкнется человек, употребляющий такие продукты, осмелятся далеко не все производители. В состав диетических конфет, жевательных резинок и других подобных продуктов действительно не входит сахар, но вместо него добавляют сахарные спирты. При чрезмерном употреблении сорбитола, ксилита и других веществ могут возникнуть метеоризм и тошнота. Ощущения не из приятных, поэтому такими продуктами лучше не увлекаться.
