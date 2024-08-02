Интересные идеи из старых вещей для дачи

Зачастую на дачу свозят весь хлам, который вряд ли когда-нибудь пригодится. Но что если пойти от обратного и вместо того, чтобы складировать кучу ненужных вещей, найти им достойное применение?







1. Тазики

3. Лотки из-под яиц

4. Старая кровать

5. Старая посуда

6. Старый чемодан

7. Джинсы

8. Безразмерные колготки

Пруд из старого тазика.Старые тазики можно использовать не только как дополнительные ёмкости для хранения запасов воды, а и соорудить из них пруд, который станет самым настоящим украшением дачного участка.Обычно рекомендуется размещать пруд в месте с частичной или полной тенью. Это связано с тем, что под воздействием прямых солнечных лучей вода в пруду может стать слишком тёплой, что приведет к усилению роста водорослей и снижению уровня кислорода. Соответственно, подобное может негативно сказаться на здоровье и балансе пруда, а также его обитателей. Кроме того, полутень может помочь предотвратить перегрев и потерю воды из-за испарения. Стоит также добавить декоративные элементы, например, камни, гальку, ракушки и водные растения. Это значительно повысит эстетическую привлекательность пруда.2. Старые стульяСадовая скамейка из старых стульев.Остались старые стулья, которым в квартире больше нет места и применения? Не беда! Тащите их на дачу, там они сто процентов пригодятся и прослужат не один год. Например, из них можно сделать скамейку или качели. Главное, проявить фантазию и не опускать руки, если с первого раза не получится.Используйте лотки из-под яиц для создания цветочных композиций.Лотки из-под яиц можно использовать как для выращивания рассады, так и в качестве контейнеров для декоративных цветов, создавая оригинальные композиции. Здесь главное проявить фантазию и запастись терпением. Да, это так. В дополнение к выращиванию рассады, лотки для яиц также можно использовать в качестве кашпо для декоративных цветов. Это отличный способ подарить вторую жизнь старым лоткам, внеся нотку оригинальности в интерьер дома или пространство на открытом воздухе.Скамейка для отдыха из старой кровати.Жалко выбросить старую кровать, но больше нет сил использовать её по назначению? Тогда создайте из неё оригинальную дачную скамейку, на которой можно будет отдохнуть в любое время суток, будь то разгар дня или вечер. Разместите кровать в тени раскидистых деревьев или среди цветущего сада, добавьте декоративные подушки и пледы. Таким образом вы создадите уютную и комфортную обстановку, вызывающую чувство умиротворения и единения с природой.Из старой посуды получаются отличные вазоны для цветов.Использование старых мисок, чашек и кастрюль в качестве вазонов – простой, но весьма оригинальный способ разбавить дачный экстерьер или интерьер. Подключив фантазию и вооружившись терпением, можно превратить даже самую невзрачную посуду в красивые горшки для цветов, зелени и растений. Всё, что нужно сделать, так это хорошенько очистить посуду от пыли грызи. Затем просверлить дрелью отверстие (или несколько) в нижней части каждой миски, чашке, кастрюле, стакане. После дело за малым – запастись декоративными элементами (ракушками, галькой, разноцветными камушками, стекляшками и т.д.) – они понадобятся для оформления композиции. Наполните посуду дренажем и землёй, посадите любимые растения, украсьте декором и разместите кашпо на веранде или в доме.Столик из старого чемодана.Старому чемодану также можно найти применение. Например, сделать грядку, клумбу или контейнер для хранения различных мелочей (газет, журналов, безделушек, дачного\хозяйственного инвентаря и т.д.). Ко всему прочему, чемодан можно использовать в качестве небольшой скамейки, столика, полки.Гамак из стареньких джинсов.Старые джинсы также могут пригодиться на даче. Например, их можно использовать как защитные чехлы для молодых деревьев или растений. Из них также получится отличный гамак, коврик или корзину для хранения. Ко всему прочему, джинсы подойдут в качестве заплаток для ремонта или укрепления других предметов одежды.Используйте безразмерные колготки для хранения овощей.Старые безразмерные колготки можно использовать в качестве сеток для хранения фруктов и овощей (яблок, груш, лука, чеснока и т.д.). Чтобы создать мешочки для хранения, необходимо обрезать штанины от колготок так, чтобы осталась только часть для ног. Затем заполните их овощами или фруктами, завяжите узел в верхней части каждой штанины, чтобы закрепить содержимое внутри. Повесьте колготки в сухом прохладном месте, чтобы овощи и фрукты всегда оставались свежими.