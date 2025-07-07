Молодая семья построила один из самых удивительных контейнерных домов

Казалось бы, нет ничего удивительного в контейнерном доме, ведь подобное строительство становится все более популярной и доступной альтернативой традиционному жилищу. Контейнеры давно вдохновляют архитекторов и дизайнеров на проектирование самых невероятных строений, подталкивая многих на эксперименты, в которых принимают участие и сами владельцы. Взять, к примеру, контейнерный дом, построенный молодой семьей, который заставляет останавливаться проезжающие автомобили, а у соседей вызывает неприкрытую зависть.
Молодая австралийская семья построила один из самых удивительных контейнерных домов. | Фото: in.pinterest.com.
По мере того как дома из морских контейнеров становятся все более популярными, строительная отрасль активно движется в этом направлении. При этом повышенный интерес к подобным строениям подталкивает творческих людей (и не только архитекторов с дизайнерами) к разработке уникальных шедевров. Ярким примером популярности и неограниченного потенциала контейнерной архитектуры стал жилой дом, построенный молодой австралийской семьей в пригороде Большого Шеппартона, что на севере штата Виктория. По сравнению с другими известными проектами контейнерных сооружений, дом Рэйчел и Джеймса Бриггсов действительно уникален.
Супруги Бриггс основали собственную студию, чтобы построить контейнерный дом. | Фото: livinginacontainer.com.
Супруги, задумавшие строительство уютного и вместительного жилища, задействовали 7 больших сухогрузных контейнеров, которые называют 45-футовыми. Их размер составляет: длина – 13,71 м, ширина – 2,44 м, высота – 2,59 м. Рэйчел и Джеймс мечтали бросить вызов традиционному восприятию и совершить революцию в индивидуальном жилищном строительстве, при этом получить незаурядный дом, от которого бы все ахнули. И у них это действительно получилось.
Джеймс Бриггс самостоятельно спроектировал дом.
Расположение дома на участке. | Фото: livinginacontainer.com.
Авторы Novate.ru хотели бы сразу же отметить, что идея строительства дома именно такой конфигурации принадлежит креативным супругам, которые мечтали жить со своими детьми еще и в комфортабельном, и более чем функциональном доме. Поскольку Джеймс профессиональный строитель, знающий толк в проектировании, они не стали нанимать ни архитекторов, ни застройщиков, супруги попросту открыли собственную студию J&B modular, которая теперь специализируется на проектировании и строительстве контейнерных домов. Они самостоятельно разработали один из самых удивительных и впечатляющих проектов, после реализации которого в районе Киалла появилась потрясающая контейнерная резиденция, ставшая местной достопримечательностью.
Конфиденциальности уделили особое внимание.
«Парящие» структуры – главная изюминка проекта.
«Я хотел построить здание, которое бросило бы вызов представлениям людей о доме, – рассказывает Джеймс Бриггс. – Мы мечтали довести контейнеры до предела их конструктивных возможностей с помощью консолей, массивных проемов, больших пролетов, опор, застекленных переходов и т. д., чтобы люди останавливались и были в восторге от увиденного».
Вход в контейнерный дом. | Фото: domain.com.au.
Гостиная расположена прямо у входа. | Фото: livinginacontainer.com.
Примечательно: Новоиспеченные предприниматели и разработчики контейнерных структур основное внимание уделяли не столько конфигурации здания, которая также оказалась на высоте, сколько стратегическому расположению на участке. Переоборудованные транспортные контейнеры были установлены так, чтобы максимизировать изолированность от дороги и поспособствовать пассивной энергоэффективности строения. Солнечная энергия в этом случае используется для обогрева малоиспользуемых площадей (в межсезонье), а вот в летние месяцы основные зоны в обеденную пору оказываются в тени.
Столовая в основном доме. | Фото: domain.com.au.
Такая кухня порадует любую хозяйку.
Если говорить о планировке жилой резиденции, то в ней, кроме «главного дома», имеется еще и гостевое крыло. Основная часть, где теперь обитает семья из четырех человек, — это двухэтажный объем в центре строения. Здесь организована общая зона, в которую входит просторная гостиная, находящаяся сразу у входа и кухня-столовая. По лестнице, со стеклянным ограждением можно попасть на второй уровень, где находятся «парящие» изолированные друг от друга три спальни с ванными комнатами. Между ними также предусмотрено сообщение в виде застекленных переходов и лестниц.
Из общего пространства есть выход во внутренний двор.
Панорамное остекление – лучшее решение для дома в пригороде.
От «главной резиденции» отходят части, в которых предусмотрены гостевые апартаменты, домашний кинотеатр, игровая комната для детей и гараж. Для гостей выделены двухэтажные люксы со спальней, гостиной, собственной кухней и ванной комнатой. Из каждого есть выход на улицу и предусмотрены панорамные окна, как и в любой другой зоне контейнерной структуры, что обеспечивает прекрасными видами на окружающий пейзаж, особенно со второго этажа. «Наши дети просто любят сидеть перед окнами своих спален и смотреть, как мимо проезжают грузовики и пролетают птицы, — рассказывает Рэйчел. – Окна в консольных помещениях, обрамляющие окружающий пейзаж, как большая рамка для фотографий, заставляют замирать сердце от ощущения полета, поскольку обеспечивают виды совершенно под другим ракурсом. Хотя мне больше нравиться лежать в постели, смотреть на улицу и даже видеть звезды».
Спальни основного дома.
Стильные ванные комнаты.
Кстати, один из гостевых «люксов», супруги проектировали под себя. Осталось лишь дождаться пока дети подрастут, чтобы оставить им большую часть пространства и переселиться в автономные апартаменты. Также, по задумке владельцев, гостевая часть преднамеренно сделана изолированной и максимально удаленной, чтобы ее не отапливать, когда она пустует, что позволяет снизить коммунальные счета. В этом заключается еще одно преимущество контейнерных/модульных домов, позволяющее не использовать лишние пространства, а значит и значительно уменьшить энергопотребление и затраты на содержание.
Гостевые апартаменты.
Бассейн во внутреннем дворе.
При обустройстве жилища, которое сразил своей конфигурацией и функционалом, супруги не забыли и об организации зон отдыха на свежем воздухе. Во внутреннем дворе имеется бассейн с лаундж-зоной, плавно переходящей в контейнерные помещения на случай неблагоприятной погоды. Это игровая комната, кинотеатр с небольшой гостиной и летняя кухня. Неподалеку имеется и зона барбекю. Помимо этого, на крыше «парящей» части дома предусмотрена открытая терраса, где можно наслаждаться и свежим воздухом, и живописными пейзажами, и звездным небом в ясную ночь.
Летняя кухня и зона отдыха в плохую погоду. | Фото: domain.com.au.
Супруги, которые с 2019 года построили не одно модульное здание (включая контейнерные структуры), считают, что интерес к домам из контейнеров растет по мере того, как возможности строительства становятся все более прогрессивными и многогранными. Тем не менее они предупреждают, что контейнерные дома, соответствующие австралийским санитарно-строительным нормам и стандартам, не являются дешевыми, как многие могут подумать.
Открытая терраса на крыше.
«Если вы хотите построить дом из контейнеров, чтобы сэкономить, я бы не стал использовать это в качестве мотивации, – говорит Джеймс. – Мне нравится его структура и мощь, особенно, когда вы стоите внизу или наверху, но нужно учитывать, что все это, довольно дорогое удовольствие».
Интересный факт: Несмотря на то, что проектированием и строительством занимались новички в этом деле, их контейнерный дом стал финалистом премии «Архитектурный дизайн 2019 года», присуждаемой Australian Construction Awards. Он занял второе место в номинации «Проект выездного строительства».
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