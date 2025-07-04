Дивный новый мир: в какие проекты будущего инвестируют миллиардеры

Контакты с внеземными цивилизациями, вечная жизнь в искусственном теле, мясо из пробирки и вода из фекалий. Это не сюжеты фантастических книг, а планы на ближайшее будущее успешных предпринимателей. Перед вами 10 рисковых проектов, куда в последние годы инвестировали крупные бизнесмены.



Поиск внеземных цивилизаций

Экономичные душевые насадки

«Таблетка для молодости»

Вода из фекалий

Мясо из пробирки

Плавучий город-колония

Безопасность искусственного интеллекта

Роботы и бессмертие

Промышленное освоение астероидов

Колонизация Марса